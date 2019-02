Hay territorios completos en manos del crimen, urge Guardia Nacional: Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ricardo Monreal no encuentra ya cómo hablarles a los de la oposición en el Senado.

Y es que mientras las oposiciones representadas por PAN, PRI, PRD y MC cuestionan, debaten, exigen cambios y alargan, o de plano posponen la aprobación del dictamen para crear ya, ahora, la Guardia Nacional que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, indica el líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, en el país avanza el crimen organizado a sangre y fuego, dejando decenas, cientos, miles y miles de ejecutados en su camino, consolidando territorios enteros bajo su dominio.

“El problema de inseguridad en el país es tan grave… la herencia que recibió el presidente López Obrador es tan grave, que hay territorios completos en manos del crimen organizado, sin control ni operación institucional”, subraya enfatizando su sentir con ademanes de exasperación.

Y suelta, propone, sugiere:

“Aunque sea temporal, pero se necesita construir ya la Guardia Nacional”.

Luego de largos encuentros, negociaciones con sus pares de las otras fracciones en busca de conseguir los 10 votos que le faltan a Morena y sus aliados PVEM, PES y PT para alcanzar la mayoría calificada que requiere para aprobar la creación de la Guardia Nacional, el zacatecano persiste.

Ha llegado a hablar de modificar la minuta aprobada ya por los diputados a fin de que la oposición en el Senado ceda y se apruebe de una vez por todas la Guardia Nacional.

En búsqueda de eso, Monreal ha convencido a AMLO de pedirles a sus secretarios de Defensa y Marina acudan ante el pleno para exponerles a los legisladores la gravedad del asunto.

El paso dado no es menor. Esos secretarios nunca se habían abierto, expuesto tanto. Ellos, titulares de las Fuerzas Armadas, representan el eje no de la seguridad pública en México, sino de la seguridad nacional.

Son y han sido a lo largo de decenios un poder casi autónomo con el que nadie, desde las filas de los tres poderes de la Unión, se mete.

Esa comparecencia se dio a fines de hace dos semanas, y las oposiciones no ceden. En los hechos haber conversado directo, en su propio recinto con los titulares de Marina y Defensa, de nada sirvió.

Desde inicios de esta semana Monreal prueba otra vía. La del parlamento abierto a fin de impulsar foros de análisis de expertos para insistir en la necesidad de crear la Guardia Nacional,

Para sustentar lo que en el foro se dice, el zacatecano insiste en el grave momento de inseguridad en México.

El mecanismo del parlamento abierto, dice, sólo narra un proceso de emergencia nacional en el cual hay cuerpos de policías civiles completos (o casi completos) permeados, dominados por el crimen organizado.

Así, ayer, durante el tercer día del parlamento abierto, el gobernador priísta de Hidalgo, Omar Fayad, ratificó lo que dice Monreal.

Cierto, indicó, el Congreso tiene la responsabilidad y facultad de darle vida a un nuevo cuerpo de seguridad dentro de la mayor pulcritud legislativa y constitucional.

Se requiere eso para que la Guardia Nacional “nazca con todo lo que necesita para lograr el respeto irrestricto a los derechos humanos”, agregó.

Pero les recordó a los legisladores que en la otra punta de esa decisión está la responsabilidad del Presidente de la República.

“Yo no le escatimaría la posibilidad de apoyarlo en este esfuerzo, para que cumpla una misión que tiene a nivel constitucional… ¿Queremos apoyar al Ejecutivo Federal?… Cuando menos mi estado, sí”, dijo clara y contundentemente.

Ayer junto con Fayad participaron además un nutrido grupo de empresarios, académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales.

Ahí la senadora Alejandra Lagunes, del PVEM, consideró que esta reforma constitucional es uno de los asuntos más trascendentes para nuestra democracia y el proceso de pacificación de México.

Jessica Zarkin, de Construyendo Policías Eficaces, Resilientes y Confiables en México, pidió a senadores no confundir seguridad nacional con seguridad interior.

Y subrayó que las fuerzas armadas son las únicas que pueden hoy enfrentar las amenazas de la inseguridad.

La investigadora María Araceli de Hass, afirmó que al único que no le conviene la creación de la Guardia Nacional, es al crimen organizado.

Doña María Elena Morera, presidenta de “Causa Común”, afirmó que no se opone a la creación de esta Guardia Nacional, siempre que sea civil a la que se integren los militares.

María Novoa, de Justicia de México Evalúa por su parte aseguró que “la Guardia Nacional” atenta contra nuestros derechos y estos no se negocian.

Y mientras el debate avanza, Monreal se sumerge en los laberintos de la negociación política.

Cuau va tras Graco

Nomás como para no dejar, por apenas un desvío de 22 millones de pesos, el futbolista, Cuauhtémoc Blanco, en su calidad de gobernador de Morelos, presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía de la Nación que encabeza el octogenario Alejandro Gertz Manero en contra del ex gobernador Graco Ramírez, su esposa Elena Cepeda y el hijo de ella, Rodrigo Gayosso así como contra el ex titular de administración Javier Barona.

No a la intimidación de Yeidckol

El senador de Morena, Alejandro Armenta, aspirante a la gubernatura de Puebla, reiteró su intención de ir contra la imposición de la candidatura de Miguel Barbosa por parte de la dirigente nacional morenista, la empresaria mexiquense Yeidckol Polevnsky.

Lo mínimo que exijo, afirmó, es que se abra la contienda interna como lo establecen los estatutos para que democráticamente se decida quién debe ser quien represente a Morena en las elecciones extraordinarias a gobernador en Puebla.

Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República insistió que ejercerá su derecho a participar en el proceso de selección.

“Soy respetuoso de las afinidades, pero soy más respetuoso de la democracia. Morena es un partido democrático y en ese sentido voy a ejercer este principio con respeto.

“El mismo derecho que tienen otros lo tengo yo. Soy poblano, le he servido a Puebla y tengo derecho a ejercer a plenitud mis derechos porque no estoy haciendo nada malo, indicó”.

Afirmó que Puebla merece un gobierno dinámico, “encabezado por alguien que recorra todos los municipios del estado y sea capaz de dialogar con los empresarios. Que acompañe a los campesinos, que esté dispuesto a seguirle el ritmo al Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Reconocimiento internacional

La senadora priísta Vanessa Rubio, ex pieza clave en el equipo de José Antonio Meade, recibió la Condecoración de la Orden de San Carlos en Grado de Gran Oficial, del Gobierno de Colombia.

La Embajadora Patricia Cárdenas Santamaría destacó que la senadora tricolor ha desempeñado un papel determinante como vicepresidenta por México ante el Parlamento Latinoamericano en el cierre de las negociaciones de la Alianza del Pacífico, con Colombia, Chile y Perú.

