Ángel Soriano

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, externó su preocupación por las nuevas tareas encomendadas a los militares y que tienen que ver con negocios inmobiliarios y manejo de tareas aeroportuarias, para las que estarán capacitados, pero que no corresponden a sus funciones.

Esto en relación con la creación de la Guardia Nacional, que también se dejará en sus manos y con la cual tendrán a su cargo la seguridad nacional.

Es decir, las tropas saldrán a las calles para el combate a la delincuencia y garantizar la tranquilidad de la población, actividad reservada sólo para la policía, no para el soldado.

Considera González Pérez que de esa manera el Ejército —aunque como institución seguirá siendo respetable-, asume funciones distintas a las que marca la Constitución y para las que no está preparado.

Tendrá conocimientos sobre el manejo de actividades diferentes, pero no corresponde a su vocación asumir tales funciones si no se lo ordena la Ley. Es decir, tienen una tarea específica.

La adjudicación de actividades lucrativas que les permitan acumular dinero y poder representan un peligro para la democracia y para las instituciones, sobre todo si le endosan por encima de lo que marca la Ley y sin previa consulta con el Legislativo.

Y aunque éste hace lo que dice el Ejecutivo, siempre es necesario guardar las formas, de tal manera que, la Guardia Nacional, el asunto inmobiliario y el manejo aeroportuario en manos de militares —no del Ejército en cuanto a institución-, resulta peligroso y sospechoso.

TURBULENCIAS

Mucho dinero a fallida reforma educativa

Francisco Cartas Cabrera, coordinador nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP, dijo ayer en las audiencias públicas sobre reforma educativa en San Lázaro que la nueva reforma “propone abrogar una reforma educativa que resultó en una desvalorización de las maestras y los maestros de México; que no significó ninguna avance en la mejora de la calidad de la educación. Un proceso en el que la errónea distribución del presupuesto destinado a la educación provocó la falta de infraestructura o la nula atención a la capacitación y actualización de los docentes y, por el contrario, se destinaron cantidades millonarias para publicitar una fallida reforma educativa”…El Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), Fabián Sebastián Herrera Villagómez y el director del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la UNAM, Antonio Vieyra Medrano acordaron intensificar la colaboración para elaborar planes de ordenamiento territorial que permitan aprovechar al máximo las potencialidades del Estado de Oaxaca en los proyectos de desarrollo urbano y de infraestructura, enfocados a detonar el crecimiento económico de las zonas metropolitanas…El director de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO, Luis Manuel Sánchez Navarro, dijo que ésta es una Unidad Académica viva que no puede parar por conflictos sindicales; “nosotros nos preparamos para preservar la vida y promover la salud y en muy pocas ocasiones para salvar la vida; por eso tenemos que estar en constante estudio y preparación y si ahorita no podemos hacerlo en nuestras aulas, siempre existirán otras opciones”, indicó refiriéndose a la huelga que desde hace 14 días afecta a la Casa de Estudios…

