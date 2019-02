Impartirán diplomado de lenguaje de señas en Guzart

Con el interés de promover la inclusión entre personas oyentes y sordos, Óscar Rubén Ochoa Guzmán ofrecerá los cursos a partir este lunes 18 de febrero

Arturo Arellano

Óscar Rubén Ochoa Guzmán es un miembro destacado de la sociedad de sordos en México, misma que ha tenido que tomar desde la iniciativa propia acciones para integrarse de manera correcta y normal en la sociedad activa de este país. Es por ello que para brindar herramientas a los oyentes y así se puedan comunicar con ellos, impartirá un diplomado de lenguaje de señas a partir de este lunes 18 de febrero en Guzart, donde además de enseñar este método de comunicación, también platicarán de la historia del mismo y la evolución que ha tenido con los años.

Para explicar más a fondo los fines de este diplomado, Ochoa dijo en entrevista con DIARIO IMAGENy valiéndose del mismo lenguaje de señas “El diplomado surge con la idea de que personas oyentes conozcan y se puedan comunicar con las personas de la comunidad de sordos, es la primera vez que se da, aunque ya hemos llevado programas similares a instancias del gobierno, y aunque la respuesta de la gente generalmente es buena, pero los esfuerzos no han sido suficientes. La lengua de señas mexicanas es muy interesante e importante, desde el momento en que la comunidad de sordos vive en nuestro país, trabaja, enseña y convive con los oyentes, por ello debemos defender este lenguaje. En México la lengua de señas no es bien defendida, porque se cree que los sordos están en sus casas y no hacen nada, pero no, ellos conviven diariamente, trabajan y los oyentes deben ser responsables también de poder comunicarse con nosotros”.

Asegura que “es crear una cultura, conocer, es la oportunidad de ambas comunidades para acercarse una con la otra. La respuesta ha sido efectiva, la gente ha respondido bien y el diplomado lo que busca es que conozcan no solo la lengua de señas, sino a la comunidad misma, por ello el diplomado cuenta con actividades de comunicación con la comunidad de sordos. Nosotros como personas tenemos la oportunidad de trabajar en el gobierno, en escuelas, generalmente especiales, participamos en eventos culturales, religiosos y lo importante es que la gente pueda comunicarse con nosotros”.

Explica que “El diplomado dura tres meses, son 120 horas repartidas en todos los lunes que dura el curso, ya sea en el horario de la mañana o en la tarde. El reto ha sido difícil, la competencia es importante, porque cada vez hay más lugares, donde se hace, pero este diplomado va más allá, no solo es el lenguaje, sino que se puede practicar con gente de la comunidad sorda. Toda mi familia es sorda, y con esto viene ya toda una herencia cultural y lingüística, porque este método de comunicación tiene una historia, se ha ido transformado, al igual que el lenguaje escrito o verbal”.

En la actualidad la comunidad de sordos de Argentina ya logró que haya clases obligatorias de lenguaje de señas en las escuelas públicas, sin embargo, en México ese logro parece estar bastante lejano “Con nuestro presidente apenas vamos a tener un acercamiento, pero es muy difícil, estamos empezando por el hecho de que se debe respetar el lenguaje de señas, estamos haciendo la lucha por incluir personas sordas en escuelas no especiales, buscamos que se nos respete nuestra cultura, no hay cultura de lenguaje de señas en este país, de modo que hablar de ponerlo como una clase obligada en escuelas suena lejano, no obstante, seguiremos trabajando en ello”.

Para inscribirse al diplomado, se pueden comunicar a Guzart por medio de sus redes sociales o a los teléfonos 65866224, 65866225 y 5547941704.