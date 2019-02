El “cochinito” de Armando Cabada; quiere ser gobernador de Chihuahua

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La seguridad de los ciudadanos, responsabilidad de todos: Moreno Cárdenas

Muchas cosas se dicen del alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, sobre todo ahora que un día sí y al otro también, busca la forma de quedar bien ni más ni menos que con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien Cabada, -que además asegura ser el único alcalde independiente, le reconoce al tabasqueño: “su genuino interés en implementar esquemas de seguridad en la búsqueda de la paz y la concordia a la población, estableciendo las medidas necesarias para preservar los niveles de seguridad que propicien el desarrollo de los ciudadanos”.

O sea, está a favor de la Guardia Nacional simplemente, que lo diga en menos renglones. Sin embargo, habría que recordar una serie de cuestiones que tienen al susodicho alcalde en la posición en la que está.

Mucho se comenta en el llamado estado grande, que no nada más cometió una serie de irregularidades que le permitieron robarse la reelección para la Presidencia Municipal, sino que, desde que llegó a ésta, se ha incrementado la delincuencia como nunca se había visto en el municipio, desatando una ola de violencia e inseguridad para los juarenses y que ha llegado a niveles alarmantes, a tal grado que la población ya no quiere ni siquiera salir a las calles de Ciudad Juárez.

Entonces, ¿para qué tanta palabrería? También aseguran los juarenses que Cabada no ha invertido ni un solo centavo en la pavimentación de la ciudad, las calles están en tan mal estado que ya parece superficie lunar de tantos baches que tienen, pero eso sí, el señalado presidente municipal no cesa de promocionarse como uno de los mejores alcaldes de México.

Tal parece que ya se la creyó, como cuando al hoy flamante canciller, Marcelo Ebrard, le dieron el título del “mejor alcalde del mundo” en el 2010 reconocimiento que le otorgó la fundación internacional City Mayors y de ahí, enloqueció.

Retomando el caso de Ciudad Juárez, tampoco el alcantarillado ha merecido la atención de Cabada, ya que sigue estando en muy mal estado, por no decir, pésimo.

Pero el colmo es que, según se sabe, el alcalde juarence ahora se dedica a vender a particulares amigos suyos, terrenos que son propiedad del municipio y para ello cuenta con su socio Rodolfo Martínez Ortega, corredor de bienes raíces de Grupo Roma, mejor conocido como “El gordo Martínez”, quien es su socio en la mayor parte de las irregularidades que comete Cabada desde que llegó a la Presidencia Municipal, especialmente y ese es otro tema, en los “moches” que recibe de parte de personajes muy oscuros.

Todo lo anterior por aquellos lares, es un secreto a voces, lo que revela que no hay autoridad, ni nadie que le ponga un freno a este mal funcionario. Los enterados comentan que todos estos “enjuagues” de Cabada, tienen un solo objetivo y sería hacer su cochinito, porque el mismo anda pregonando que va a ser el próximo gobernador del estado, porque supone que todo lo tiene hoy a su favor. Pues por lo pronto, el apoyo del gobernador Javier Corral, no y AMLO, ni sabe quién es. ¡Qué tal!

*** Tras varios meses de inactividad y de brillar por su ausencia, el Consejo de Publicidad Exterior sesionará finalmente hoy para retomar, ya bajo la administración de Claudia Sheinbaum, el proceso para regular los anuncios espectaculares en la Ciudad de México. Se sabe que entre las tareas que la titular de Seduvi, Ileana Villalobos, lleva bajo el brazo, se encuentra la de generar las condiciones necesarias para endurecer la legislación en la materia y para lograr incluso que las empresas publicitarias paguen sus derechos por el uso del espacio público.

*** El Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, destacó que el “Proyecto de Salud en la Cuarta Transformación de México”, es la visión de la cultura indígena que da la oportunidad de caminar en el devenir hacia la Cuarta Transformación, un hito histórico en la salud mexicana porque la salud cambia todo.

El proyecto, encaminado a la universalización de los Servicios de Salud a mediano plazo fue presentado por Alcocer Varela, durante la sesión conjunta de la Secretaría de Salud y la Academia Mexicana de Cirugía.

*** En su calidad de presidente de la Conago, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, estuvo en el Senado de la República para hablar de la Guardia Nacional.

Ahí señaló que “la seguridad del país exige que nadie piense que puede solo. La concurrencia es una palabra clave, sobre todo cuando se trata de impulsar esfuerzos conjuntos en el marco de la colaboración y el respeto propio del federalismo”.

Añadió que la seguridad de los ciudadanos es responsabilidad de todos. De pasada, el mandatario campechano recordó que es la entidad que gobierna la que tiene el menor índice delictivo en el país. Enhorabuena.

*** El consejero-presidente del INE, Lorenzo Córdova, informó que las elecciones extraordinarias que se llevarán a cabo en Puebla, costarán 302 millones de pesos y se comprometió a que que ningún actor político, social y económico intervendrá en estos comicios. Pues bien, uno de los candidatos que ya está más que apuntado, es el senador morenista, Alejandro Armenta.

Ayer le preguntaron sobre si podrá más la imposición de la dirigente del partido de López Obrador, Yeidckol Polevnsky que quiere que el candidato sea Luis Miguel Barbosa.

Armenta Mier señaló que el presidente ya dijo que no se va a meter y eso significa que “no hay línea”. En este sentido,—dijo-, Puebla ha sido engañado con constantes señalamientos de que ya hay un favorito, a lo que el senador poblano reiteró que “no hay dados cargados” y además, Armenta ha recibido el apoyo de sus compañeros legisladores y cumple con absolutamente todos los requisitos, por lo que no habría forma de que no lo aceptaran. Finalizó indicando el senador morenista que lo que llamó “la afinidad de Yeidckol”, es un asunto personal, no de dirigencia.

“Lo único que estamos pidiendo es inclusión y que no haya dedazo”. ¿Será?

