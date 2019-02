“Vaselina” celebra al amor y la amistad

Con paseo en Turibús, la compañía invitó al público a seguir siendo parte de su exitosa temporada

Arturo Arellano

Encabezados por Sol Madrigal (Sandy) y Carlos Fonseca (Dany), la compañía de “Vaselina, el musical” se embarcó en un recorrido por las calles de la Ciudad de México, a bordo de un Turibús, que además ambientaron con música de los cincuentas. Al culminar el recorrido tuvieron una convivencia con fans en el Teatro San Rafael, donde actualmente se presentan en temporada.

El recorrido empezó en la fuente de La Cibeles, donde ya les esperaban alrededor de 20 fans, ganadores de una dinámica para viajar en Turibús junto al elenco de la obra. Durante este pase y en entrevista para DIARIO IMAGEN, Sol Madrigal comentó: “Ha sido una gran experiencia ser parte de este musical, que además en la cartelera mexicana es histórico, dado que ha tenido varias generaciones de actores realizándolo y siempre con un gran éxito, de modo que para nosotros era un gran desafío”.

Al haber anunciado el fin de temporada, Madrigal comenta que “esto dependerá del público, evidentemente en la actualidad las cosas no van muy bien, de modo que la gente no está yendo al teatro y no sólo hablamos de “Vaselina”, sino de cualquier puesta en escena, donde las butacas no se llenan. Así que invitamos a la gente a que venga, les tenemos muchas sorpresas, es una historia divertida, romántica, conmovedora y un clásico que todos deberían ver, las nuevas generaciones tienen esta oportunidad de conocer un musical que ha marcado varias generaciones”.

Por su parte, María Elisa Gallegos añadió también en entrevista. “Llevamos nueve meses en cartelera y me sigo sintiendo como si fuera el primer mes, ha sido muy divertido, el público sale muy feliz y es algo que me llena de emoción, de energía, espero que esto vaya para largo y esto sólo depende del público, si la gente viene a “Vaselina”, nosotros vamos a seguir, estamos sábados y domingos, ya no son tantos días como cuando empezamos, así que esperamos que tanto la gente que ya la vio regrese y los que no, pues que vayan”.

Destaca: de “Vaselina” me llevo mucha diversión, el mensaje general de vivir todo intensamente, hallar tu propia identidad”. Así, asegura que también es un proyecto que le ha abierto puertas. “Me escriben diciéndome que cuando acabe “Vaselina” me incorpore a otros proyectos, son cosas emocionantes, pero aún no tengo nada concreto”.

Al llegar al teatro, las actrices y actores realizaron dinámicas de kermés con los fans como juego de twister, bodas, cartas de amor, juegos de destreza y accedieron a tomarse fotografías y firmar autógrafos. Lo mismo, se realizó una función especial durante la que permitieron que el público fuera parte de las canciones de la obra, invitándole a cantar y bailar con ellos desde el escenario.

Sherlyn se suma al elenco por 10 semanas

Al día siguiente, en conferencia de prensa, Morris Gilbert, productor del musical, dio a conocer que la bella actriz Sherlyn se sumará al elenco de la puesta en escena por 10 semanas en el papel de Sandy, que alternará con Sol Madrigal.

De entrada dijo: “Sandy es un personaje precioso, es un honor estar de regreso con Ocesa y Morris que ha sido mi jefe muchas veces, más aún en esta producción tan linda llena de chavos que lo han dado todo y que han hecho un gran trabajo para lograr grandes resultados. Estoy emocionada y contenta de regresar a teatro musical, el reto es que es una obra ya montada y subirte a algo que ya está hecho es complicado, pero me han apoyado mucho de manera individual y vamos muy bien, he tenido un equipo maravilloso en todas estas horas de trabajo para pulir bailes, textos, escenas en donde he encontrado risas y sobre todo alistad con otras personas que se dedican a lo que amo”.

En su personaje encuentra que “me encanta su capacidad de amar, su inocencia al creer que la gente puede ser buena ante todo. Lo mismo, su capacidad de cambio, que no se queda como una niña bulleada, sino que aprende a crecer y defenderse. Disfruto mucho lo que hago y eso te lleva de un trabajo a otro, bendito sea Dios son más de 25 años trabajando. Los actores tenemos ese reto de incertidumbre entre un proyecto y otro en que no sabemos si vamos a conseguir más trabajo, pero afortunadamente nunca me ha faltado”.

Además, “me identifico mucho con Sandy por sus ganas de creer en la vida, creo en el amor y la lealtad. Mi número favorito es “Noches de verano”, por todo lo que implica al ser la bandera de “Vaselina” y que a todos nos tocó hacerlo en la escuela de actuación cuando te dedicas a esto. En tanto, la más complicada es ‘Vuelve a la prepa’, porque la coreografía tiene un alto grado de dificultad”.

Finalmente, reconoce que “hay buena química en el escenario, compartimos la pasión por lo que hacemos. Todo el elenco es muy amoroso, así que de este modo haré 10 fines de semana, pero esperamos que la temporada se alargue y podamos hacer muchas más”.

“Vaselina” se presenta en el Teatro San Rafael con funciones los sábados 17:00 y 20:00 horas y domingos 13:30 y 18:30 horas.