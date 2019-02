La deuda eterna y la deuda poblana

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

La deuda del famoso rescate bancario, mejor dicho el que rescata a bancos y a banqueros que endeudaron al país por muchos años, sigue siendo una lata, el FOBAPROA, mejor dicho EL ROBAPROA, como dice la raza, nos obliga a pagar este año 513 mil millones de pesos de INTERESES y todos ellos serán para la banca extranjera. Llevamos 24 años cargando la cruz del endeudamiento y los banqueros, ahora, ya no son parte de la MAFIA DEL PODER, no, ahora ya no son especuladores, el tiempo les permite cambiar y con el gusto por el beisbol. pues de pronto cambian a ser mecenas del deporte y consejeros del poder. Así que los mexicanos seguimos apechugando el pago de ese enorme robo que nos hicieron, al grado de que pagamos ya más de intereses que lo que es la deuda inicial y lo que falta. Así, hemos pagado, los mexicanos, por ese rescate a bancos y a banqueros, dejando en la miseria a millones de mexicanos y no pudiendo salvar a los jóvenes que no tienen trabajo ni pueden estudiar, más de 622 mil millones de pesos y todavía seguimos ADEUDANDO 900 MIL 700 MILLONES DE PESOS y bueno, esto nos muestra que es verdad aquello de que: “ratero con dinero, es caballero”… Y como en el neoliberalismo las “negociaciones-financieras” siempre eran bien cotizadas, es seguro que muchos de los funcionarios que participaron en ese cuenterete pues se llevaron, además de los puestos en los bancos prestamistas y organizaciones financieras internacionales algunos puntos de utilidades por el enorme préstamo internacional, de tal forma que ahora ya tienen para sobrevivir ellos y muchas de sus generaciones y luego dicen que, en “aquellos tiempos”, todavía se necesitaba darles a los ex funcionarios y a los ex presidentes pensiones, y la única verdad es que ese cuento era solamente una forma de distraernos y hacernos pensar que los Ex eran hombres honestos y necesitaban para sobrevivir sus pensiones, cuando en la realidad empresarios, financieros y comerciantes nacionales e internacionales son los que les “administran” sus bienes y de ahí, pueden darse muchos lujos…

Lo que en realidad no han entendido muchos empresarios y comunicadores en el país es la nueva forma de comunicar directamente las acciones por parte del Presidente y hacerlo muy temprano con el fin de que “obligadamente” los medios tengan que utilizar lo que va señalando o comunicando para darlo a conocer en tiempo real y deberían en vez de meterse entre las patas de los caballos, dar un análisis de los proyectos o acciones presidenciales, serios, imparciales, con el ánimo de contribuir a la formación de conciencia de los problemas y de las posibles soluciones, también hay los medios y periodistas que en vez de dejarse ir por los odios y los resentimientos saben aportar el verdadero valor de la comunicación siendo honestos, sinceros y claros. Si no entendemos que el presidente más que hablar a los medios los usa como una forma de informar a las gentes que le escuchan, porque es la primera vez que ven a un presidente que madruga y que diariamente explica lo que van haciendo y desnuda directamente a los que siente responsables de los graves problemas que tiene el país, no habla de todos es cierto, no podría, volaría la ley y caería en muchos litigios, lo importante es que la gente le tiene confianza y le cree y tan es así que independientemente de las acciones de algunos comunicadores y medios para pretender descalificarle sin más, no pierde esa confianza y esa credibilidad que ha sido lo que le permitió convencer a la raza para que masivamente votaran por su proyecto y candidatura.

Esta forma centralizada y centralista de comunicar es importante entenderla, porque obliga a que los secretarios de las áreas tengan que estar unidos en ideas y acciones con el presidente a menos que quieran caer en serias contradicciones con el que manda y esto implica, también, de que no puedan operar y manipular la información en su provecho personal, como fue el caso de los funcionarios en anteriores administraciones y, por ello, podríamos decir que el gran fracaso de Peña, independientemente de los grandes presupuestos operados en la comunicación no le sirvieron de nada, porque otros funcionarios los usaron en su provecho, de tal suerte que se notaban las pugnas entre ellos y de quién o quiénes eran los preferidos en la casa presidencial, lo mismo sucedió a Díaz Ordaz, no supieron manejar la comunicación a la salida de don Francisco Galindo Ochoa, al punto tal que, al final, se le salieron las riendas del poder y se dio paso al poder al que ganó la pugna de la sucesión presidencial adelantada…

Ya hemos explicado que esto no le sucederá a AMLO, ya que mantiene ese control y dosifica la publicidad política, que no es lo mismo que la comunicación social, a quién quiere y cómo quiere, dejando un poco de margen en esas pugnas que, por ejemplo, hemos visto entre el Senado y Morena en el asunto de Puebla, cosa pesada, porque la realidad es que ahora no existen las fuerzas que operaban con la fortaleza que les brindaban al PAN y tan es así que tuvieron que aceptar a un hombre bueno y decente del PRI como gobernador interino, para ver ese pleito electoral que tendrá condiciones especiales y golpes bajo la mesa. A ver qué hace AMLO en este manejo de la operación electoral en un estado tan importante, a pesar de que diga que no actuará, porque el Presidente sabe la importancia económica, social, política y estratégica de Puebla y no la puede dejar al garete o que se pierda por las pugnas internas en su propio movimiento.

