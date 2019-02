“Es el personaje de mi vida”: Itatí Cantoral sobre “Silvia Pinal frente a ti”

Se llevó a cabo la presentación oficial con la presencia de la productora del proyecto, Carla Estrada, Napoleón, el elenco completo y por supuesto la diva homenajeada, Silvia Pinal

La bioserie se estrena este domingo 24 de febrero a las 22:00 horas por las estrellas

Arturo Arellano

Con la presencia de la primera actriz Silvia Pinal se realizó una fiesta de presentación para su bioserie “Frente a ti”, protagonizada por Itatí Cantoral y que se estrenará este domingo 24 de febrero a través de las estrellas.En esta se cuenta con un elenco de primer nivel, con actores como Plutarco Haza, Pablo Montero, Ernesto Laguardia, entre otros, que contarán a cada episodio la extraordinaria vida de una estrella, desde sus momentos más oscuros hasta los más luminosos y aquellos secretos que por fin saldrán a la luz.

Para arrancar el evento, se proyectó en las pantallas un avance de la serie, en el que se dejó ver la gran cantidad de momentos históricos que formarán parte de la serie, desde la inauguración de Canal 2, pasando por cada uno de los proyectos de cine de Silvia Pinal y por supuesto todos sus amores, hasta reivindicarse como mujer y subsanar sus heridas junto con sus hijas. Lo mismo José María Napoleón deleitó a todos los presentes con la interpretación de uno de sus más grandes éxitos “Vive” que fue acompañado por un grupo de bailarines ataviados en atuendos de acuerdo a diferentes épocas desde los sesentas a la actualidad.

Tras presentar a su elenco, Carla Estrada comentó “en esta serie vamos a recordar o descubrir, a recordar todos aquellos que ya somos más grandes y nos ha tocado ser parte de esta historia, ser testigos de la carrera de esta impresionante e interesante mujer como Silvia Pinal. Y a descubrir los más jóvenes, que probablemente han escuchado su nombre pero no tienen claro quién o qué hizo” Asegura que “esta serie tiene parte de la historia de México, sobre todo de Televisa, del cine, del teatro y un poco hasta de la política mexicana, hemos elegido pasajes de nuestra historia que son dignos de ser recreados para esta serie que está perfectamente cuidada”.

Destaca también “mi sentimiento de gratitud hacia Televisa, que es total, aquí nací como directora, luego como productora y finalmente como madre, que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Este proyecto lo perseguimos mucho y de verdad es emocionante que por fin estemos aquí presentando la serie”. Dio paso entonces a la presentación de la Señora Silvia Pinal, quien ya en el escenario recibió todo tipo de halagos.

Itatí Cantoral dijo “es un verdadero honor, un orgullo poder dar vida a esta mujer, agradezco a Carla Estrada y a todos los que se aferraron e hicieron posible que fuera yo quien estuviera en este lugar. Es el papel de mi vida, todo se hizo con mucho amor y mucho respeto”.

Luego dirigiéndose a la estrella del cine nacional, Silvia Pinal, expresó “gracias por ser una ejemplo para todas las mujeres, esta es una historia de empoderamiento, es un ejemplo para todas las mujeres en Latinoamérica y debo decir que aunque las cosas han cambiado, aún las mujeres vivimos bajo la sombra del hombre, pero usted siempre peleó por lograr la igualdad, porque la valorarán como actriz, como bailarina y como cantante. Gracias”.

Plutarco Haza, que dará vida al productor y director de cine Gregorio Walerstein reconoció “Estuve enamorado de usted desde que era un niño, vi una película donde Tin Tan le canta y yo me preguntaba quién era esa mujer tan bella y talentosa, más tarde cuando me convertí en actor pude ver y valorar mucho más todo ese talento que tiene como actriz y bailarina. Es un honor ser parte de esta narrativa de su vida”.

Aunque reconoció no haber tenido que ver con los personajes que aparecen en la bioserie, destacó que “estoy muy emocionada y no quedó nada en el tintero, contamos lo que teníamos que contar, así que no tengo otras palabras, más que agradecimiento por tantas muestras de cariño. En mi vida tuve de todo, pero creo que soy una mujer fuerte, que no se dobla ante nada ni ante nadie y creo que esto es lo mejor que puede suceder, porque lo mejor de mi vida fue bailar, cantar y estar rodeada de música y debo decir que la danza siempre fue el pretexto para ser feliz, poder recordar a través de esta serie es maravilloso, es dejar algo, un documento de lo que me ha tocado vivir”.

“Silvia Pinal frente a ti” consta de 21 capítulos, donde participan cerca de 370 actores y actrices, entre los que destacan Arturo Peniche, Luis José Santander, Plutarco Haza, Gabriela Rivero, María de la Fuente, Leticia Perdigón, Roberto Blandón, Alberto Casanova, Arturo de Córdova, Harry Geithner, Fernando Alonso, Pablo Montero, Gonzalo Guzmán, Mane de la Parra y Ernesto Laguardia. La serie se estrenará este domingo 24 de febrero a las 22:00 horas por las estrellas, pero a partir de su segundo capítulo, se transmitirá de lunes a viernes a las 20:30 horas.