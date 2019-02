¿Guardia Nacional, sin militarización?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Imposible, disciplina policíaca sin milicia

Estancias, ¿“borrón y cuenta nueva”?

La duda es la madre de la invención

Galileo Galilei, 1564-1642; físico y astrónomo italiano

#GuardiaNacional #DictamenSenado #DisciplinaMilitar #FacultadesDeinvestigación #PersecusiónDeDelincuentes #PolicíaInterinstitucional #SEDENA #SEMAR #Artículo19 #Guarderías #InstanciasInfantiles #AbandonanNiños #CorruptosImpunes #InjustaDecisión

En el Senado los acuerdos políticos se dan conforme a las “buenas costumbres” de los partidos políticos. Primero el golpeteo de los opositores para no otorgar “cheques en blanco” al Presidente de la República, y después el intercambio de prebendas políticas y hasta presupuestales.

Sin embargo, al final de cuentas, con matices, se aprueban las propuestas del Ejecutivo para la gobernabilidad. Ricardo Monreal, líder de la mayoría morenista en la Cámara Alta, logró lo que pedía Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la delincuencia: un órgano de élite para la lucha contra la delincuencia: la Guardia Nacional.

Regresa a diputados. Falta el visto bueno de AMLO. Para el presidente, lo más importante es la guerra al huachicoleo y los delitos electorales, como lo mencionó en Monterrey en una conferencia de prensa.

Sin embargo, al resto de los mexicanos no interesa sobremanera la seguridad del día a día, en sus casas, trabajos, escuelas, centros de esparcimiento o comercios.

Las guerras de políticos y con los mafiosos, poco interés cobran hasta que toca en las colonias o pueblos donde viven. Un factor que representó conflicto ya que las facultades del Ejecutivo no tendrían límites. Existiría un Ejército paralelo a las Fuerzas Armadas, con mandos militares, lo que contraviene a lo ocurrido a través de la historia.

El Ejército, como lo ha dicho AMLO, fue usado para reprimir al pueblo. Más bien, ha sido usado por los políticos en el poder para consolidarse. Así, Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, así como Miguel Mancera del PRD y Mauricio Kuri del PAN, acordaron con Monreal, que la Guardia Nacional tenga armamento similar al que usan las fuerzas armadas, por una parte.

Al mismo tiempo, será un ente interinstitucional donde participarán la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza Alfonso Durazo, así como la Secretaría de Defensa, de Luis Sandoval y de Marina, Rafael Ojeda.

Al mismo tiempo, se amplían las facultades de la Guardia así como de las policías estatales y municipales, que es la investigación. Esto implica muchos riesgos para la ciudadanía, ya que no hay reglas claras para que sirvan de coadyuvantes del Ministerio Público. Sin embargo, en las primeras instancias, actuarán a petición de los fiscales federal y estatales.

También, con las reformas al artículo 19 constitucional, en donde se convierten en delitos graves los electorales, la corrupción y el robo de hidrocarburos. Estos ya estaban considerados así, pero se le da nivel constitucional, como lo pidió AMLO, a sus legisladores. Esto es sólo una aplicación jurídica para darle vista al Ministerio Público Federal, como en el caso de feminicidios u desaparición forzada (secuestros, pues).

El homicidio doloso, violación, trata de personas y delincuencia organizada, de acuerdo al Código Penal Federal eran considerados delitos graves, pero ahora se le da la categoría constitucional.

La verdad no era necesario ese trato, ya que en nada beneficia la aplicación e la justicia. En cambio, es necesario incrementar las penas y hacer más precisos los casos en la norma jurídica penal contra quienes ofenden a la sociedad. En materia de persecución del delito, falta mucho camino por recorrer.

PODEROSOS CABALLEROS: Las guarderías oficiales no debían haber desaparecido. Si bien hay declarada corrupción en las mismas, esas instancias infantiles son fundamentales para apoyar a padres que trabajan y dejan a sus hijos en esos sitios que en la mayoría de los casos son administrados profesionalmente.

La corrupción se daba desde el otorgamiento de las concesiones y en las instancias gubernamentales. El chantaje y la extorsión a los dueños era corriente. Ahora, les darán a los padres dinero que no es suficiente para contratar a una guardería. Quedarían en manos de “estancias patito” donde la seguridad de los infantes es materialmente nula. AMLO se desentiende de la responsabilidad de cuidar a niños, pero los arroja a riesgos innecesarios. Lo óptimo era mejorar las guarderías, no aniquilarlas. Ahora, si hay corrupción, pues que se castigue a los corruptos y no queden impunes esos delitos.

*** ¿Tendrá efectos punitivos la consulta para llevar a juicio a expresidentes? ¿Tiene dedicatoria la consulta? ¿Esperarán hasta que las reformas al 35 constitucional lleve a vincular las consultas a actos de gobierno? Estas son alginas de las preguntas que responderé en la próxima edición de Poder y Dinero. Tengo algunas sorpresas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Por cumplir cabalmente con los estándares de Empresa Socialmente Responsable GINgroup, a través de sus centros de negocios Santa Fe y WTC, es considerada para recibir el próximo mes de mayo el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR), de acuerdo al listado dado a conocer por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

poderydinero.mx

vsanchezb@gmail.com

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano