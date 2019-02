A unas horas de saber si gana el Oscar, Yalitza vuela por todo el mundo

Para Alfonso Cuarón, lo que ha ocurrido con Yalitza es impresionante: “En México y donde sea, la gente que se ve como Yalitza de inmediato es clasificada y considerada indigna. Ser reconocido por la Academia tiene un gran impacto. Es otra pared. Y espero que ese muro (fronterizo) haya empezado a caer”

La oaxaqueña de 25 años de edad confiesa: “Siempre me he sentido orgullosa de lo que soy y de quién soy”

Si gana el Oscar este domingo 24 de febrero del 2019, dirá las palabras que nazcan en ese momento de su corazón, pues no tiene ningún discurso preparado

Inicio esta columna recordando a nuestro célebre ex presidente Enrique Peña Nieto, con dos frases que dijo durante su sexenio “Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho” o “no hay chile que les embone”, y es que el boom en las redes sociales, en la calle y en todos lados es mi adorada amiga “La Yali”, sí, Yalitza Aparicio, quien ha logrado lo que muchas y muchos nos han podido, ser reconocida en Hollywood y lo mejor, ser apoyada mundialmente y que ocupa las portadas de las revistas internacionales más importantes a nivel socialité como “Vogue”, “¡Hola!” “BadHombre”, “Vanity Fair”, “The Wrap”, “Teen Vogue”, “Expansión” y muchas más.

Yo, la verdad, amo a “Yali”, sí, “Yali” para los amigos y Yalitza para el Séptimo Arte. Amo que viaje por todo el mundo, que conozca, que disfrute, que sea acosada por todos los medios de comunicación, que la deslumbren con flashes y anhelo con el corazón que este domingo 24 de febrero, Día de la Bandera de México, gane el codiciado Oscar como Mejor Actriz por su personaje de “Cleo” en la tan laureada cinta “Roma” de Alfonso Cuarón.

Tras el furor que despertó “Roma”, el diario The New York Times la incluyó en la lista de las mejores actuaciones del 2018, junto a artistas de la talla de Lady Gaga, Melissa McCarthy y Rami Malek. Además, fue reconocida por grandes estrellas de Hollywood como Tom Hanks.

Enfrenta los ataques que ha sufrido desde

los peores sectores de su país: los racistas y clasista

Y sí digo que “no hay chile que les embone” es por la envidia que ha generado Yali, envidia que abunda por todos lados, tan es así, que el actor mexicano Sergio Goyri, ese que ya casi nadie recuerda y que en su carrera artística de 43 años solo ha ganado dos premios TvyNovelas, jajajajaja, se refirió a Yalitza como: “Que metan a nominar a una pinche india que dice ‘sí señora, no señora’ y que la metan a una terna a la mejor actriz del Oscar…”, lo que generó la molestia de la sociedad por racista y hasta le hicieron una piñata con su figura para “darle de palos”. Pero, Yalitza de forma inteligente y como toda una dama le respondió a Goyri: “Estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras”.

Goyri ¿no sabrá que “Roma” abre oportunidades a más mujeres y rompe estereotipos a nivel mundial? Es indignante e inaceptable que se hagan comentarios racistas hacia una mujer con raíces indígenas.

Y no solo Sergio Goyri, sino ha habido gente común y corriente, claro más corriente que común, porque les sobra motivos para criticarla, que si no es actriz, que no deben de usar el photoshop para sus fotos, que si el vestido le queda grande, en fin cada tontería, pero no es más que muestra de su egoísmo y envidia, porque la verdad en este momento todas quisiéramos ser Yalitza. ¿o no? Ay, pero como estamos en México, en lugar de apoyarnos entre nosotros, no, hay que darnos en la madre porque nadie puede crecer, por eso nunca vamos a ser una potencia mundial, por eso “lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho”.

El polémico photoshop en la Revista ¡HOLA!

Pero bueno, recientemente mi Yali, en modo “ódienme más”, posó para la Revista ¡Hola! la cual le dedicó toda la portada y a los pies de esta belleza oaxaqueña puso los nombres de las hijas de “La Gaviota”, Angélica Rivera (quien ahorita desearía estar en los zapatos de Yalitza aunque sea como Cleo, jajajaja) y zaz que le hacen un excelente photoshop dejando a Yalitza más hermosa que los angelitos de Victoria’s Secret, lo cual causó revuelo en las redes sociales.

Para la portada de la Revista ¡Hola!, Yalitza apareció con un vaporoso vestido rojo mostrando su belleza mientras sonríe a la cámara. Sin embargo, en redes sociales la foto causó polémica por el photoshop, y varios usuarios se burlaron porque consideraron que blanquearon la piel de la actriz y adelgazaron su cuerpo. Pero, no inventen, muchos de los que critican el photoshop de Yalitza en ¡Hola!, usan todos los filtros en sus fotos y se toman mil imágenes para postear una en sus redes sociales.

Y estos fueron algunos de los comentarios:

*** “Un filtro más y se ganan el Oscar a la fotografía más truqueada”

*** Una pena que la revista le haga un retoque de piel tan cañón a Yalitza. El racismo está a todo lo que da, ¿por qué eliminar su tono para hacerla más blanca? Pero bueno, tenía que ser ¡Hola!

*** Avísenle a la revista Hola que Yalitza Aparicio fue nominada al Óscar por su actuación en la película Roma y no por sus rasgos físicos, no necesitaba que la transformaran en europea para su portada.

*** “La revista Hola lanza en portada su versión de Yalitza… Y digo su versión porque abusaron del photoshop. En primera tal parece que la foto se les cayó en el cloro porque Yalitza es morena”.

Su madre la crió sola mientras trabajaba como doméstica

En fin.., mientras tanto, Yalitza sigue gozando de su glorioso éxito ya que ahora compite con Lady Gaga (“A Star Is Born”), Glenn Close (“The Wife”), Olivia Colman (“The Favourite”) y Melissa McCarthy (“Can You Ever Forgive me?”) por la estatuilla más codiciada del Séptimo Arte, el Oscar.

Yalitza Aparicio Martínez nació el 11 de diciembre de 1993 en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, un pueblo de unas 40 mil personas en el estado de Oaxaca (México). Su madre es triqui y su padre, mixteco, aunque éste decidió no enseñarle su idioma a ninguno de sus hijos por temor a fueran discriminados.

Su madre la crió sola mientras trabajaba como doméstica, y eso le ayudó a entender el contexto de esta relación de amor y desamor entre criados y patrones.

Hace casi tres años, Yalitza acompañó a su hermana Edith a un casting que hacían en su pueblo, Tlaxiaco. Como no se sabía de qué traba el proyecto o quién lo dirigía, los pobladores comenzaron a sospechar que podría ser un caso de trata de mujeres. Aún así, Yalitza hizo la audición, debido a que su hermana se sintió mal por su avanzado estado de gestación, y después hizo muchas otras hasta quedarse con el papel de Cleo. Se parecía a ella -uno de los requisitos para el rol era la apariencia, la actriz elegida debía parecer a Libo, el verdadero nombre de Cleo– y actuaba como nadie más.

La niñera que cuidó y crió en su tierna infancia a Cuarón

En “Roma”, Yalitza Aparicio interpreta a una empleada del hogar llamada Cleo, quien está basada en Liboria Rodríguez, la niñera que cuidó y crió en su tierna infancia a Cuarón.

Para el papel de “Cleo” en “Roma”, Yalitza Aparicio debió aprender a hablar mixteco, esa lengua que su padre le negó de niña, por lo cual recurrió a Nancy García, una mujer que conoció en la comunidad donde Yalitza estudiaba para ser educadora, y a la cual recomendó para el papel de Adela.

Yalitza, de maestra a estrella de Hollywood.

Como maestra del jardín de niños “México”, en Tlaxiaco, dedicaba sus ratos libres a convivir con sus alumnos a quienes les enseñaba a hacer piñatas entre otras actividades recreativas… Qué orgullo que hoy esté nominada al Oscar como Mejor Actriz… Todos los caminos no siempre llevan a Roma sino también a recorrer el mundo… Felicidades

Salma Hayek, quien en 2002 se convirtió en la primera mexicana nominada al Oscar a Mejor Actriz por su actuación en el filme “Frida”, consideró “muy merecida” la nominación de Aparicio.

Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola: Salma Hayek

“Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades Yalitza por tu merecida nominación. Ojalá que esta vez tú sí te lo lleves”, comentó en sus redes sociales.

De ganar la codiciada estatuilla que otorga la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, mi amada Yali señaló que se lo dedicaría: “a mi México querido” y aconsejó a las personas que la apoyan “luchar por lo que deseen hacer y a un lado hacer ideas erróneas que nos hemos formando. Si realmente quieren algo hay que poner el mayor esfuerzo y no rendirse”.

Yalitza confiesa que le gustaría seguir actuando. “Después de vivir toda esta aventura me di cuenta que el cine no es algo lejano a lo que yo siempre he soñado, mediante películas también se puede educar a la gente de una forma más masiva, pero pues veremos si se presenta alguna propuesta”.

Y yo Doña Pelos, que me codeo con la crema y nata del mundo de la farándula, coincido con mi Yali adorada, el mundo artístico no deja mucho dinero, pues he sido testigo que muchas famosas desfilan por las alfombras rojas que se hacen en México y ni siquiera tienen para el Uber, jajajaja, por eso Yali tiene razón al decir que el cine le ha dejado más glamour que dinero.

Yalitza Aparicio aseguró que la actuación y el cine realmente no dejan tanto dinero, sino más bien glamour.

En el cine hay más glamour que dinero: Yalitza

“Pues tanto dinero realmente no hay, eh, ¡ya me di cuenta que me engañan con este mundo del cine! Es más glamour, estoy esperando el depósito, ojalá me llegue”.

Eso sí, Yalitza Aparicio reconoció que ha recibido varios regalos por su interpretación en Roma.

“Ay, sí, hay regalos muy bonitos, uno de ellos la playera que traigo, siempre trato de usarlos, de agradecerles los detalles que traigo”, dijo la actriz.

Yali confesó a quién le gustaría llevar a la ceremonia de los Premios Oscar, en la cual está nominada como Mejor actriz y que se llevará a cabo el próximo domingo 24 de febrero.

“Espero que se pueda con mi mamá, creo que ella es la que se merece estar acompañándome, que vea todo el resultado del trabajo que ha hecho”, comentó la mexicana.

Y mi adorada Yali se mordió la lengua, por eso yo no tengo pelos en la lengua, jajajaja, Yalitza Aparicio aseguró que de niña siempre deseó quedarse en su natal Tlaxiaco, Oaxaca, porque no le gustaba viajar.

“Por eso le dije siempre a mí mamá: ‘nunca me voy a ir de aquí, no me gusta viajar, me mareo, me hace daño, siempre me quedaré aquí’, pero ahora me mordí la lengua”, dijo.

Ha contado que su madre trabajó como empleada doméstica durante muchos años, por lo que Cleo, el papel al que le dio vida en Roma, le hizo recordar esos tiempos.

El personaje de “Cleo” no fue únicamente la llave de entrada para el éxito mundial de la actriz, también es un poderoso ejemplo de vida.

“Cleo es un ejemplo de cómo afrontar los problemas, porque al final la vida es vida, con sus altas y sus bajas, y tienes que salir adelante. Durante la grabación descubrí que su vida fue difícil y dolorosa, pero aún así ella enfrenta todo con una sonrisa. Es una persona increíble”.

Por cierto, Yalitza como toda una dama confesó que le incomoda el meme que circula en redes sociales donde se minimiza la carrera de actrices como Ana de la Reguera, Kate del Castillo y Karla Souza en Hollywood, pues ella con un solo proyecto ya consiguió estar no nominada al Oscar como Mejor Actriz.

“La verdad no me agrada, considero que ellas son mujeres admirables, que han llegado ahí, que han estudiado y luchado por representarnos a nosotros y es por algo, se siguen manteniendo y no es nada fácil, como cualquier otra profesión, es muy complicado ir subiendo y ellas siguen ahí con toda la actitud, he recibido sus mensajes y agradezco su apoyo”, declaró.

Rompe paradigmas

Conjuntamente, Yalitza se refirió al hecho de que algunos actores han manifestado que no tiene tablas en esta profesión y por lo mismo no le auguran una fructífera carrera en este medio.

“Me alejé totalmente del cine y de todo lo que tiene que ver con este medio, porque consideraba que no me pertenecía, que era un mundo de sueños al que no podía aspirar, porque ninguna mujer que veía en la pantalla se parecía a mí, entonces, ahora que empiezo a investigar a conocer lo que sucede, sé que hay actores increíbles que, sin haber estudiado, han llegado a ser grandes. Pero igual reconozco que es muy difícil ser actor, interpretar un papel, es admirable de todas esas personas y que bueno que ellos estudiaron esta carrera, porque a pesar de que ya lo hice, sigo con ese temor de representar papeles y hacer todo lo que ellos”, explicó.

La película Roma ha logrado romper paradigmas. Ha ganado varios premios internacionales, entre ellos 2 Globos de Oro a Mejor Director y Mejor Película Extranjera. Además, cuenta con 10 nominaciones en los Premios Oscar, incluida la nominación a la Mejor Actriz de Yalitza.

Y crucemos dedos para que nuestra hermosa Yalitza Aparicio gane el Oscar y de paso su discurso sea en mixteco. Aunque de todas formas se lleve o no el Oscar, Yalitza ya es una mujer triunfadora. ¡FELICIDADES!

Las frases de Yalitza Aparicio

“No soy la mujer del año. Pero estoy muy feliz de que las personas se sientan identificadas, y si me encuentran como una forma de inspiración, con eso yo estoy feliz”

“Le estoy mostrando a mi gente que ellos también pueden llegar a algo así, que no simplemente por no cumplir con características de ser rubia, ojos verdes, significa que no puedes estar. Hay ciertas cosas que van a ir cambiando poco a poco en nuestra cultura y ojalá que después de esta película haya algún aprendizaje”

“Algo curioso que dice mi mamá es que nunca me ha gustado que me tomen fotos y nunca me ha gustado estar hablando frente a la gente. No tengo muchas fotos de chiquita y las que tengo siempre aparezco con cara de susto porque lo primero que hacía era echarme a correr”.

“En lo personal puedo decirles que no era segura de lo que yo era capaz de hacer; si tú cambias eso podrás obtener muchas cosas”.

“Lo que me gustaría ver en el cine es que se represente más de esa diversidad, que haya más caras con las que convivirías en tu día a día. En mi caso, al crecer, nunca pude ver películas con personas que se parecían a mí ni a ninguna otra persona con la que crecí. Eso, con el tiempo, me hizo perder el interés por el cine y centrarme realmente en cosas que consideraba más como realidad porque todo lo que veía en el cine me parecía completamente ficción”.