Humberto Martínez rinde protesta como secretario general de CATEM

Tepotzotlán, Estado de México.- Al rendir protesta como secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Humberto Martínez Balandro, señaló que la agrupación trabaja en un sistema tripartita, que armoniza los factores de la producción: gobierno, empresariado y trabajador.

El dirigente estatal de esta organización, Jorge Neyra, le tomó la protesta a Martínez Balandro ante la presencia de los máximos dirigentes de la central a nivel estatal, regidores y representantes de la sociedad civil. En su discurso, el nuevo dirigente de la CATEM en Tepotzotlán dijo representar “un sindicalismo moderno, libre, de vanguardia”.

No permitiremos, afirmó Huberto Martínez, que bajo ninguna circunstancia se someta al trabajador, lo bloqueen, o le impidan pensar libremente.

Y compartió que la Confederación representa el sindicalismo de la Cuarta Transformación: responsable, democrático, propositivo y de puertas abiertas “que no vende los derechos de los trabajadores, que no otorga contratos de protección, que no hace simulaciones. Somos un sindicalismo que marcha al ritmo de los nuevos tiempos que se respiran en nuestro país”.

Por su parte, el dirigente estatal de esta confederación, ratificó que en la CATEM se rechaza los contratos de protección, así como los acuerdos en “lo oscurito” y a las prácticas caciquiles.

Jorge Neyra señaló que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados del Estado de México, no trata de borrar a la CTM o a la CTC. Pretendemos, agregó, consolidar un nuevo sindicalismo.

Por su parte, en representación del dirigente nacional de la CATEM, senador Pedro Haces, habló el secretario de Acción Política, Miguel Mercado. Mercado aseguró que la llamada Cuarta Transformación pasa por un nuevo sindicalismo.