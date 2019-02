Chetumal llegará a ser como Cancún: AMLO

Derecho de réplica

El Presidente fue ovacionado en su visita; el pueblo no quiere escuchar a nadie más

No cabe duda de que la popularidad que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a ganar la elección en Quintana Roo, tercer estado donde logró el mayor porcentaje de votos, con el 67.13%, no sólo se mantiene, sino que, tal parece que se incrementó, pues en su visita de ayer en Chetumal, fue ovacionado y su presencia opacó al resto de los presentes, y al igual que ocurrió en todos los estados donde el pejidente ha estado, el pueblo no quiere escuchar a nadie más que, la voz del hombre que ha prometido cambiar a México.

Como todo enamorado, a los chetumaleños le supo a melón las palabras de López Obrador, cuando les prometió que la capital del estado, hasta ahora abandonada por la mano de Dios, llegará a ser tan próspera como lo es Cancún, que es el polo turístico más importante de México. ¡Que nos la haga buena!

El Presidente de México, el cabecita de algodón que se ha convertido en abogado de gobernadores con el pueblo, presentó la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024, en el que destaca la forma en que se planea que Chetumal alcance ese estatus económico del que disfruta el norte del estado, eso sí, AMLO pidió, “téngame paciencia”.

Sectur, Tren Maya y zona franca

Para Chetumal son tres las estrategias que impulsarán con su inercia la inversión, con ello, la generación de empleos y desarrollo económico del municipio capitalino. La primera a más corto plazo será, la mudanza de la Secretaría de Turismo federal, que, pese al escepticismo, aseguró se hará en lo que dura un puerperio, cuarenta días.

Que, “lo que el Presidente promete, se cumple”, aseguró el titular de la Sectur, Miguel Torruco, con lo que dejó claro que el runrún de que la dependencia a su cargo se instalaría en Cancún, no es más que puro chisme, e incluso, el gobernador, Carlos Joaquín dijo que ya están las oficinas listas para ser ocupadas por la dependencia federal.

El titular de Sectur, Torruco Marqués, detalló que cumpliendo con la descentralización de dependencias federales, ya se tiene acuerdo con las autoridades locales para en los siguientes 40 días despachar en dicho inmueble, comenzando por la Subsecretaría de Planeación y Política Turística, y seguir con el traslado conforme lo permitan los tiempos y presupuestos.

Tren Maya, más cerca de Chetumal

El Tren Maya, con su estación de servicio en Chetumal, será no sólo fuente de turistas, sino también de empleo para los que, en el sector de mantenimiento, quieran emplearse. Incluso, fue una solicitud del gobernador Carlos Joaquín que la estación que se planea en Bacalar, se recorra unos kilómetros, más cerca a la capital del estado, para que el aeropuerto del sur del estado, también se beneficie con la llegada del Tren Maya.

Que, primero va a ver si funciona en el norte del país, y de ser así, en Chetumal, también se bajará el IVA al 8%, y se convertirá en una zona franca, con salario mínimo al doble y gasolina de bajo costo, aseguró AMLO a los chetumaleños, que con ansia le pedían, se aplique de inmediato, pero, el cabecita de algodón pidió paciencia, que ya les llegará su fiestecita.

La estrategia en turismo

En el acto que se realizó en el Centro de Convenciones de Chetumal, López Obrador presentó la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024, y reconoció la fortaleza de la industria sin chimeneas que aporta 22 mil millones de dólares de divisas, sólo superado por la industria automotriz y por las remesas de los mexicanos que trabajan en el extranjero.

AMLO dijo que se darán las facilidades para que, los inversionistas puedan invertir sin burocracia, sin corrupción, sin moches, eso ya se acabó….bueno, sólo en su mensaje, porque hasta ahora, en Quintana Roo, todo mundo quiere su tajada, los que pretenden iniciar su negocio se enfrentan a un cerro de permisos, pagos por todo, contratos de agua que llegan a los seis ceros; que si la Profepa, que si Sema, que si la Profeco, que si la manga del muerto, el caso es que, no es nada barato, ni agradable, ni rápido, abrir un negocio o empresa y créame, eso no cambiará por mandato presidencial.

Primero, los trabajadores

Para fortalecer el turismo, primero se debe buscar lograr el bienestar de los trabajadores del sector turístico, que mientras, por un lado, ven opulencia, lujo y comodidad, muchas veces habitan en zonas que, no llegan a tener acceso a todos los servicios básicos.

El plan sureste

El modelo turístico que presentó el Presidente para México se implementará bajo seis preceptos, que sea justo, transparente, equilibrado, responsable, distributivo y ejemplar, que permita posicionar a México como una potencia turística, competitiva y de vanguardia.

Se llevarán a cabo cinco estrategias que incluyen la consolidación, integración y desarrollo regional del sureste mexicano, con proyectos de infraestructura de alto impacto, en donde el principal plan turístico de la presente administración es el Tren Maya.

Otra estrategia es la de fortalecer los destinos, para lo que se dividirá al país en nueve macrorregiones: centro, centro-norte, occidente, noroeste, Mar de Cortés, Golfo de México, norte-centro, península de Yucatán y Pacífico Sur; con ello se busca dar equilibrio a la actividad turística.

Adiós a temporadas bajas

El gobernador Carlos Joaquín, dio la noticia de que el año pasado se perdió un 30% de la afluencia turística, que fue recuperada entre una fuerte promoción y estrategias de las empresas turísticas con un reajuste de tarifas, sin embargo, sólo se alcanzó a recuperar un 20%, por lo que ahora Quintana Roo esta a menos 10% de las cifras que se manejaron en el 2017 y 2016.

Sin embargo, la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024, buscará disminuir la estacionalidad en temporadas bajas y medias, con dos programas específicos que serán “Disfruta México” y “Sonrisas por México”, además, se buscará la diversificación de mercados, el impulso a negocios efectivos y desarrollo de esquemas de comercialización turística.

La bendición a Laura Beristain

Las gestiones de la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain, al parecer, fueron escuchadas y será ese municipio el que reciba la bendición de AMLO con 600 millones de pesos en infraestructura en Playa del Carmen, para las colonias que requieran apoyo, y se realizarán trabajos similares en Acapulco, Los Cabos, Vallarta y Bahía de Banderas, entre otros.