“Amar(se) es de valientes”, de Alejandro Ordóñez

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Debes ser muy valiente para avanzar cuando el corazón se acostumbra a vivir herido. Pelear la batalla contra ti mismo para sanar, para transformar la herida en cicatriz, sin dejar nunca de creer en el amor

Amar (a otros o a ti mismo) es de valientes… porque te enfrentas a realidades que no esperas, a dolores que pueden tardar en desaparecer. Pero nunca dejes que el miedo te gane, mucho menos, cuando es tu propia felicidad la que está en juego. Ama y ámate sin cobardía. No te mereces menos. En “Amar(se) es de valientes” entenderás que el amor debe sumar, siempre. Si resta, no es amor. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, el autor Alejandro Ordóñez comentó:

—¿Cómo nace “Amar(se) es de Valientes”?

“Nace del éxito del libro anterior, “Ojalá te enamores”, salió en México en 2017 y fue un boom increíble, se vendió bien, tenía muchos lectores y en marzo 2018 viene a promocionar el libro con la editorial y fue todo maravilloso, el libro nuevo el contrato fue directo en México y superbien, la apuesta de la editorial por el libro es muy fuerte y yo estoy muy feliz”.

—¿Cuál es tu mejor inspiración al momento de escribir?

“Yo me inspiro siempre en mi propia vida, nunca vas a encontrar un verso mío en el que no lo transmita desde mis sentimientos, yo no escribo pensando si me van a leer o no, yo me siento delante de un papel y trato de escribir algo que yo querría leer, que a mí me ayudaría a superar cualquier momento de mi vida, y luego lo comparto con el mundo, yo creo que es uno de los motivos por los que la gente conecta con lo que yo hago, leas lo que leas, mis textos, las redes sociales, si te vas a encontrar sentimientos reales, no se escribir algo que no siento, eso seria hipócrita, no sería capaz, así que siempre van a encontrar mis propios sentimientos y mis letras”.

—¿Inyección de amor y autoconocimiento, podría ser esencia de lo que nos deja el libro?

“Puede ser, yo creo que sí, ‘Amar(se) es de valientes’, lo escribo en un momento en que yo estoy herido, lo que quiero es sanar la herida, convertir la herida en cicatriz y ser feliz, durante el proceso yo me doy cuenta que es necesario amarnos a nosotros mismos para ser felices e incluso debemos amarnos a nosotros mismos, para poder amar a otras personas, porque si no estas completo y no eres feliz con la persona que eres, siempre va a faltar un pedacito de felicidad que es lo que te hace más completo”.

—Son interesantes las reflexiones de Charles Chaplin y Peter Pan, ¿cuál es tu reflexión favorita?

“Para mí es muy difícil elegir mis reflexiones favoritas porque todos son mis sentimientos, me gusta mucho Peter Pan porque he sido una persona a la que no le gustaba crecer, no le gustaba ser adulto, pero al mismo tiempo también Charles Chaplin me parece muy interesante, porque a veces nos olvidamos que la vida tiene muchos colores , que no todo es blanco y negro y a veces nos falta una persona que podemos ser nosotros mismos, a veces estamos tan ciegos en el blanco y negro que nos olvidamos vivir la vida a todo color”.

—Hablando o interactuando con tus seguidores y lectores, ¿cuál ha sido una de las mejores experiencias de vida que te hayan comentado, gracias a la lectura de tu libro?

“Yo recibo mensajes diarios, nunca dejo a nadie sin contestar, ningún mensaje privado queda sin contestar, porque cuando me escriben que menos que responder, la mejor historia de vida es que son todos y cada uno de ellos, porque les ha tomados minutos de su tiempo para decirme a mi algo positivo, para decirme que les gusta lo que hago, que les ha llegado un texto o una frase, es un sentimiento que no puedo describir, he llegado a llorar con mensajes de seguidores, la experiencia de vida, la más increíble es que haya gente que se molesta en escribirme porque le gusta lo que yo hago”.

patolina22@hotmail.com