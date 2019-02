Expulsa el presidente de Venezuela al periodista Jorge Ramos

Les requisaron su equipo de trabajo

El periodista Jorge Ramos y su equipo despegaron de Venezuela rumbo a Miami, tras ser expulsados por el gobierno de Nicolás Maduro y sin que les devolvieran su equipo de trabajo.

“Ya nos vamos expulsados de Venezuela por hacer preguntas. Todavía nos vamos sin nuestras cámaras, las tarjetas de los videos y sin la entrevista: nos han robado nuestro trabajo.

“Pero vamos a seguir haciendo las preguntas que tengamos que hacer para eso somos los periodistas, ¿no? No nos podemos quedar callados”, dijo Ramos antes de abordar el vuelo.

Los periodistas llegaron al aeropuerto de la capital venezolana, donde permanecieron varias horas, escoltados por elementos de las embajadas de México y Estados Unidos en un automóvil blindado, según informó Pedro Ultreras, miembro del equipo de Ramos.

“En este momento el @UniNoticias equipo expulsado de Venezuela está saliendo del hotel en Caracas en nuestro camino hacia el aeropuerto. Estamos siendo acompañados por personal de la Embajada de Estados Unidos y México. Nos están llevando en un vehículo a prueba de balas por nuestra propia seguridad. @jorgeramosnews”, escribió Ultreras en su cuenta de Twitter.

Ramos se encontraba el lunes en el Palacio de Miraflores, para hacerle una entrevista al mandatario venezolano, sin embargo, éste detuvo la entrevista tras molestarse por un video capturado por el periodista, donde tres habitantes de Caracas comían de un camión de basura.

Jorge Ramos y su equipo fueron retenidos por las autoridades venezolanas y sufrieron el despojo de sus pertenencias. Posteriormente las autoridades venezolanas escoltaron al equipo a su hotel, donde se les custodió toda la noche.

¿Por qué no se va?, la pregunta que Ramos no pudo hacer

El lunes, después de 17 minutos de entrevista, el presidente Nicolás Maduro, se levantó molesto de su asiento y terminante le espetó al periodista Jorge Ramos, de la cadena Univision, que en ese preciso momento se terminaba el ejercicio periodístico.

“Él se para molesto, dice que ahí se va a detener la entrevista”, relata Ramos al recordar los momentos posteriores al final abrupto que tuvo el más elemental ejercicio de un reportero: la pregunta directa y la respuesta también directa de la fuente.

Ramos le dice a Maduro, cuando éste abandona la sala del Palacio de Miraflores en donde se realizaba la entrevista, que él estaba en Caracas para hacer preguntas y le pide que las responda. El silencio fue la respuesta.

“Esto es lo que hace un dictador y no un demócrata”, recuerda el periodista que alcanzó a decirle a Maduro quien ya se dirigía hacia otro lado y el presidente, simplemente, “se va”.

Y Ramos se queda con una pregunta en su libreta de apuntes. Lo que sigue es la entrada del ministro venezolano de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, quien con personal de seguridad a sus espaldas afirma que la entrevista no está autorizada y ordena la confiscación de equipos, cámaras, tarjetas de video y celulares.

Continúan dos horas de interrogatorio. Después se les dirige al hotel en donde el equipo de periodistas se hospeda y les llega la comunicación oficial: serán expulsados del país y tienen que estar a las ocho de la mañana en el aeropuerto para partir de regreso a Estados Unidos, desde donde llegaron con la intención de hacer una entrevista.

Ramos recuerda que le preguntó a Maduro sobre la falta de democracia en el país sudamericano, sobre los abusos que ahí tienen lugar, sobre fraudes electorales.

-¿Cómo le llamo: presidente o dictador? Fue la primera pregunta del periodista al presidente, frente a frente, como se hacen las entrevistas.

Pero la pregunta que el reportero no alcanzó a realizar al presidente de Venezuela fue, en sus propias palabras: “¿Por qué no se va? ¿Por qué causa tanto dolor y angustia por aferrarse a un poder que no le pertenece?”, de acuerdo con la versión directa que Ramos contó a la radio colombiana RCN.