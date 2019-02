El Presidente reconoce alza en precio de la gasolina

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se presentó un ajuste a la alza en la tarifa de la gasolina Magna, pero que se está a la espera del momento para cumplir el compromiso de reducir su precio.

Indicó que a la par del aumento en el precio de la gasolina Magna hubo una disminución en el costo de la Premium, de acuerdo a la tarifa que Petróleos Mexicanos (Pemex) vende los combustibles a los expendios, lo que puede significar más o menos, de conformidad con el margen de utilidad que tengan los concesionarios.

Consideró que es importante “contrarrestar malos entendidos” porque sigue habiendo “mucha mala fe por parte de nuestros adversarios”.

“En el tiempo que llevamos ha habido un aumento en la gasolina Magna y una disminución en la Premium, de acuerdo al precio que Pemex vende a los expendidos. Esto puede significar más o menos de conformidad con el margen de utilidad que tengan los concesionarios, pero el precio base ha aumentado en Magna y disminuido en Premium.

“De todos modos yo tengo un compromiso que se va a cumplir, no va a subir la gasolina, ni la luz ni el diésel en términos reales y si se da esto estamos esperando para hacer un ajuste”.

Aunque no señaló el motivo por al cual se debe este aumento de precio en la gasolina, insistió en que su gobierno se enfocará en generar las acciones necesarias para fortalecer Pemex y cumplir el compromiso de que no aumentarán los precios e incluso a mitad del sexenio comenzarán a bajar.

Reiteró que en el caso de la luz se está investigando los estados en los que se presentan recibos con sobreprecios, pues aún hay personas al interior que están en contra de las nuevas políticas.

“En mis giras en algunos casos me muestra. Recibos de luz por arriba de lo normal y ya di instrucciones para que se recibe porque no quiero que al interior del gobierno nos estén jugando chueco para provocar inconformidad con la gente. Así que decirle a la gente que voy a cumplir que no aumente el precio de la gasolina, del diesen ni de la luz”.