Militarización, cinco años

Desde el portal

Ángel Soriano

El país tendrá militarización durante cinco años, de acuerdo a lo aprobado por el Congreso de la Unión —faltan los congresos locales—, con la creación de la Guardia Nacional. Después de ese lapso, aparentemente, la tropa regresará a sus cuarteles una vez que las policías estatales y municipales “se capaciten” y estén en condiciones de asumir la seguridad de los ciudadanos en sus respectivas áreas.

Y mientras los legisladores en unidad, en armonía y en consenso —incluso posaron para la foto con los respectivos coordinadores parlamentarios—, sólo la diputada federal independiente Ana Luisa Riojas Martínez votó y argumentó en contra desde la tribuna de San Lázaro. Dijo que las voces de los familiares de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, nunca fue escuchada, lo mismo que las de la sociedad civil.

La denuncia de la legisladora capitalina cayó en el vacío y fue sepultada por la aplanadora morenista, ya en abierta alianza con el resto de la oposición que, de la misma manera de cómo lo hacía el PRI, se disciplina ante el que tiene el poder. Y ahora el PRI está en la oposición, pero sabe que tiene que disciplinarse a los dictados de la nueva realidad política. Y como se ha advertido ya en diversos foros, las concesiones a la jerarquía castrense van en aumento.

Además de asumirse como empresarios inmobiliarios y concesionarios de aeropuertos, tendrán el control de la delincuencia común u organizada. Ya el sonorense Alfonso Durazo advirtió que el mando de la GN podrá quedar entre un marino o un general. No es requisito riguroso que sea un civil, puede ser un uniformado en retiro o jubilado, o en activo; de eso no hay problema, pues hasta al español Paco Ignacio Taibo se le acomodó la Ley.

TURBULENCIAS

Migrantes pretexto para el lucro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que se asume como defensor de su tierra y opositor a AMLO, es enjuiciado por utilizar a los migrantes para viajar a la Unión Americana y divertirse como rico. Dijo que iba a Los Ángeles a visitar la Casa Jalisco para ver cómo viven sus paisanos, pero en realidad fue al Staples Center a un juego de Lakers, como corresponde a un político de su nivel…Y el rector de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, Adolfo Pontigo Loyola, asegura que la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto no encontrará ninguna irregularidad en el manejo de sus finanzas y se echará debajo de que su tesorería recibe fondos ilícito provenientes de 22 países… El ex titular de Salud, José Narro, que aspiró a la candidatura presidencial del PRI, dejó la actividad académica para ir en busca de la dirigencia nacional del PRI que tendrá, se afirman, cancha pareja para suceder a la senadora Claudia Ruiz Massieu…Un nuevo asalto sufrió una trabajadora de El Popular, El Imparcial de Puebla, que se asuma a otros hechos delictuosos en contra de la institución, por lo cual se exige un total esclarecimiento de los hechos a efecto de deslindar responsabilidades y saber quién se encuentra detrás de estas agresiones… En Puebla precampañas y campaña por la gubernatura del estado se harán en medio de un ambiente de polarización en tanto no se esclarezca plenamente la causa de la muerte de la gobernadora Martha Érika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle…

