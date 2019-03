No soy la primera dama, soy la esposa del Presidente: Beatriz Gutiérrez Müller

Sin pelos en la lengua

Doña Pelos

La esposa del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, tiene diferencias diametralmente opuestas con Angélica Rivera y lo único que tienen en común es que ambas nacieron en 1969

Beatriz Gutiérrez Müller enmarca no solo la diferencia de su nombramiento, sino también sobresale su formación y hasta su comportamiento en comparación con La Gaviota, Angélica Rivera, resulta increíble apreciar las extraordinarias diferencias y niveles de preparación profesional entre ambas mujeres

Quienes me conocen saben que no tengo pelos en la lengua y la verdad es que en la época en que vivimos así como ya casi no existen caballeros, tampoco existen las damas y menos las primeras damas, pues a caso ¿vivimos en un país donde al existir la primera dama el resto somos de segunda, de tercera o cuarta?, pues no ternuritas de foco sin luz, como diría mi adorado Peje Andrés Manuel López Obrador, debemos luchar por la igualdad y por ello aplaudo a mi querida Beatriz Gutiérrez Müller, quien orgullosamente exclama “no soy la primera dama, soy la esposa del Presidente”.

Y bueno, como me encanta hacer uso de la tijera y de las comparaciones, ahora que nuestra querida Gaviota se fue a volar a los Estados Unidos, y que recién dejó de ser primera dama, jajajajajaja, ahora la esposa del Presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller enmarca no solo la diferencia de su nombramiento, sino también sobresale su formación y hasta su comportamiento.

Sin duda alguna Angélica Rivera y Beatriz Gutiérrez Müller no tienen nada en común.

Por una parte, Beatriz dominó la interpretación de Francisco de Quevedo (del Libro de Job), con el cual obtuvo su título de doctorado, mientras que Angélica Rivera supuestamente buscará nuevamente sobresalir en la pantalla chica y participar en telenovelas como una actriz estelar.

Y aunque Angélica Rivera no tuvo suerte y su declaración a nivel nacional sobre la “Casa Blanca” no pareció ser de su agrado, eso sin contar sus lujos que se dio como vestidos “Benito Santos” o sus viajes al extranjero. Lo bueno es que la llamada “Casa Blanca” la compró con la exclusividad que le pagó Televisa, jajajajaja, ya ni Julia Roberts ni Yalitza Aparicio ganan ni el uno por ciento de lo que cuesta la “Casa Blanca”.

Ahora bien, Beatriz Gutiérrez, no ejerce el papel convencional de la primera dama. Y no es que se retire por completo de todo cargo público para no ejercerlo, sino todo lo contrario, otras esposas de presidentes en el pasado han creado otro puesto que no son la asistencia social, no es la primera.

Angélica Rivera inició su vida del espectáculo, en los escenarios, y con ello inició su carrera tanto de actriz y modelo, además de que es egresada del Centro de Educación Artística de Televisa.

La vida de Beatriz se dividió entre los estados Morelia y Puebla, donde se graduó de la Universidad Iberoamericana de Puebla como Licenciada en Comunicación y también de la Maestría en Letras Iberoamericanas, y el Doctorado lo finalizó en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Angélica Rivera fue cuestionada por los medios en cuanto a su costosa vida que hacen a más de uno preguntarse sobre los cargos al erario públicos realizados en ropa, viajes, fiestas y entre otras cosas de las cuales el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales nunca brindó información de sus gastos como primera dama, su argumento: “información inexistente”.

Cabe señalar que Beatriz no tiene un afán protagónico, aunque un error en su Twitter en referencia al centenario, del nacimiento de Nelson Mandela, fue suficiente para que estuviera en la mira de críticos y especialistas.

Si seguimos con la trayectoria profesional, Angélica Rivera, tuvo éxito en telenovelas que se transmitieron a nivel nacional e internacional. A diferencia de Beatriz Gutiérrez, quien fue reportera de un periódico mexicano y de una productora televisiva propiedad de Epigmenio Ibarra, hasta terminar como directora y asesora de su esposo y presidente Andrés Manuel López Obrador.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México Andrés Manuel López Obrador tiene diferencias diametralmente opuestas con Angélica que lo único que tienen en común es que ambas nacieron en 1969.

Nacimiento

Beatriz es de padre mexicano y madre chilena, vivió su niñez y adolescencia entre la Ciudad de México y Morelia.

Por su parte Angélica subió desde muy joven a los escenarios, después de ganar el concurso “El Rostro del Heraldo” en 1987.

La esposa de Andrés Manuel López Obrador prefiere mantenerse discreta, natural, sin tanta producción en imagen, sencilla.

Angélica Rivera —como buena actriz — mantiene siempre una imagen muy producida y llamativa.

Estudios

Beatriz Gutiérrez Müller cursó su licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana, con sede en Puebla, se graduó con la tesis Regulación del uso de los medios de comunicación en elecciones federales. Cuenta con una Maestría en letras iberoamericanas y un Doctorado en teoría literaria por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana.

En cuanto a Angélica Rivera no cuenta con título universitario, su carrera académica, se basó en estudios actorales en el Centro de Educación Artística de Televisa.

Trayectoria profesional

Beatriz Gutiérrez Müller ejerció el periodismo trabajando para El Universal en Puebla, después para la compañía Argos Producciones de Epigmenio Ibarra, y fue directora y asesora de comunicación en el Gobierno de López Obrador.

Angélica Rivera tuvo éxito en sus telenovelas como protagonista en “Destilando amor”, “La Dueña”, “Sueño de amor”, entre otras.

Hijos

Jesús Ernesto es el primer hijo de Beatriz y el cuarto de López Obrador. Además de ser este el primer matrimonio de ella y el segundo del presidente electo tras enviudar en 2003.

Angélica Rivera se divorció del productor José Alberto Castro en 2009, procreó tres hijas: Sofía, Fernanda y Regina. Al casarse con Enrique Peña Nieto sus hijos se fueron a vivir junto con los del presidente: Paulina, Alejandro y Nicole. Todos presentes menos Diego, hijo de Peña fuera del matrimonio.

¿Cómo se conocieron AML y Beatriz? Un año después del terrible fallecimiento de su esposa, Andrés Manuel recuperó la sonrisa debido a su romance con Beatriz Gutiérrez. Un amigo de ambos, el escritor y diplomático José María Pérez Gay los presentó, y desde entonces la llama de la pasión se volvió a encender. En el 2006, Gutiérrez y López Obrador se casaron. La boda fue un evento muy pequeño donde sólo algunos familiares estuvieron presentes. Es así como Beatriz Gutiérrez Müller eliminó la idea de Primera Dama, alegando de que no tiene que haber ningún tipo de nivel entre mujeres. El feminismo es parte de la nueva política que la esposa del recién elegido presidente lleva como estandarte. De esta forma trata de empoderar a las mujeres para que luchen por sus derechos. Un cambio coherente en el siglo XXI.