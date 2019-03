Canal Once: 60 años a la vanguardia televisiva

La empresa celebró su aniversario con íconos del canal, como Cristina Pacheco, Fernanda Tapia y Javier Solórzano

Arturo Arellano

Canal Once del Instituto Politécnico Nacional cumple 60 años y lo celebra fortaleciendo su compromiso de ofrecer contenidos de entretenimiento educativo y cultural de calidad a su audiencia. El evento protocolario y conmemorativo se realizó en el Auditorio “Ing. Alejo Peralta” del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, donde se dieron cita íconos del canal, como Cristina Pacheco, Javier Solórzano, Ricardo Raphael, Fernanda Tapia y Miguel Conde, además de Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Publica; Mario Alberto Rodríguez Casas, director general de IPN y Jimena Saldaña, directora del Canal Once.

El evento se celebró poco después del mediodía y fue inaugurado con las palabras de Cristina Pacheco “Me hubiera gustado estar ahí, llegar temprano, correr por los pasillos y saber cómo arrancó este proyecto con aspiración y esperanza. Me hubiera gustado estar ahí para escuchar la cuenta regresiva con la que vamos al aire. Fue el día 2 de marzo de 1959 cuando se hizo la primera transmisión de Canal Once y fue una clase de matemáticas. Luego no vimos en el escenario actores o actrices, sino personas de carne y hueso, héroes de la vida cotidiana. La señal era reducida, era el canal del crimen perfecto, porque nadie lo veía, así fue el comienzo, fue lento y poco a poco pudimos hacernos de mejores equipos, con antenas en el cerro del Chiquihuite”.

Recordó a su vez que con más de 40 años siendo parte de este canal “tuvimos nuestra primera unidad móvil y fuimos creciendo. Mientras estas cosas ocurrían en la calle ya se hablaba de Canal Once. Éramos más vistos, aunque se dudaba de nosotros, pero ahora tenemos un público fiel que ha ido creciendo y lo más valioso de nuestro canal son las personas, es por la gente que puedo contar esta historia, en cuyo principio me hubiera gustado estar ahí”.

Miguel Conde añadió “es un honor poder ser parte de estos sesenta años, de los cuales 15 he sido parte de este proyecto. Descubrí el canal con el programa de un fotógrafo que recorría el territorio nacional, dejándonos conocer los aspectos más relevantes de su historia, personajes y tradiciones. Eso detonó los programas de viaje en México y el mundo, en aquel entonces yo tenía que pelear por ver Canal Once, porque en San Luis Potosí se transmitía por repetidoras. ‘En la ruta del sabor’, que es el programa donde se me dio la oportunidad, el propósito es conocer México a través de su gastronomía, pero también lo qué hay detrás de cada platillo, la historia de una familia, la importancia de sentarse a la mesa para compartir, nos muestra el presente, pasado y futuro de una comunidad. Canal Once va en busca del mexicano y de las familias por ello este canal es una familia y todos creamos una comunidad”

Finalmente, Javier Solórzano, titular de Once Noticias, recalcó que “lo que define a Canal Once es su identidad politécnica, es un sentir difícil de explicar, pero que se contagia, recuerdo cuando llegué a este canal y de repente empiezas a amar todo lo que tiene que ver con el Instituto Politécnico Nacional, el futbol americano, la institución en general. Sin embargo, hay otra cosa que me llamó la atención y es la credibilidad que tiene este canal para con su público, porque las otras televisoras podrán tener altos niveles de audiencia, pero muy bajos de credibilidad, esa la tiene sólo Canal Once y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, que indican que Canal Once cuenta con el 70% de credibilidad y confianza de parte del público”, sentenció para detonar un fuerte aplauso de parte del respetable.

Acto seguido se dio paso a la develación de una placa conmemorativa por los 60 años de Canal Once y el sello del timbre postal conmemorativo por la misma causa, actos en los que participaron Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Publica; Mario Alberto Rodríguez Casas, director general de IPN; Jimena Saldaña, directora del Canal Once y Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Mientras que en el público destacó la presencia de Arcelia Ramírez, Héctor Bonilla y Rafael Sánchez Navarro.

Al culminar la ceremonia el Coro Alfa Nova deleitó a los presentes con algunas canciones de su repertorio.