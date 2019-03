Gobierno de un solo hombre

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

AMLO, Presidente y único vocero

PRI, nueva y vieja guardia en guerra

El arte, cuando es bueno, es siempre entretenimiento

Bertolt Brecht (1898-1956) Dramaturgo y poeta alemán

De lunes a viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza conferencias de prensa mañaneras. Replica el mismo esquema de comunicación que tenía durante u paso por la entonces jefatura de gobierno del Distrito Federal. Su objetivo, en aquel entonces, era fijar agenda al gobierno federal, que encabezaba el panista Vicente Fox. ¡Y, lo logró!

López Obrador no es un animal político; es un depredador político. Y, tengo que reconocer, es el estratega de comunicación desde un Ejecutivo federal, con mayores alcances en la historia del país. Y, no exagero. Ni Porfirio Díaz, ni Juárez, ni Cárdenas, ni López Mateos, ni ningún otro lograron atraer al electorado mediante mensajes en los medios.

No es un gran orador, ni un personaje que mueva las masas en el discurso político. Pero, en el mensaje que queda en los medios, es efectivo.

Estimado lector, no tomes a zalamería lo que menciono. Analizo únicamente los hechos en comunicación. Se que en otras áreas hay debilidades importantes en el gobierno lopezobradorista. Sin embargo, AMLO sabe perfectamente dejar la semilla para la noche principal de periódicos, portales, leads de notas de radio y televisión. Es más, sus alcances están ahora en las redes sociales.

Les hace más del 90% del trabajo a sus “chairos bots” (su equipo que trabaja para impulsar la imagen del Presidente en las tres redes más importantes: Twitter, Facebook, Youtube). Aunque estos patrocinadores presidenciales abandonan otras dos estrategias de jóvenes como Instagram y Snapchat.

Sin embargo, más de 200 conferencias de prensa al año, son un gran desgaste para el Presidente. Deja en una zona de confort a sus empleados: sus secretarios, subsecretarios, directores de dependencias y organismos gubernamentales.

Estoy de acuerdo con López Obrador al recortar personal de muchas oficinas de prensa, que simplemente eran compromisos del político en turno hasta con la familia del chofer. Sin embargo, hay información especializada que deben cumplir los responsables de cada una de las dependencias.

Explicar, informar, es la responsabilidad de todos y cada uno de los funcionarios y empleados de gobierno. Sin embargo, hoy, el Presidente toma esa responsabilidad a nombre de toda la administración y eso es desgastante, aunque en lo personal, como periodista, me es cómodo ver con un solo personaje mis dudas.

PODEROSOS CABALLEROS: Como diría el Divo de Juárez, “¡pero qué necesidad!”. En momentos de política internacional complicados y el rechazo de muchos mexicanos en contra de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Defensa Nacional, invitó a un grupo de militares venezolanos (que tienen el control político del gobierno de aquel país) a una reunión de grupos militares. *** La guerra por el liderazgo priísta está a todo vapor. Apareció el malo de la película: Ulises Ruiz, ex gobernador oaxaqueño de negro historial. Mediante cuestionamientos y rencillas ancestrales con sus enemigos, quiere golpetear a Alejandro Moreno, gobernador de Campeche, que aspira a la presidencia del CEN priísta. Ahora quiere llevar a juicio a Enrique Peña Nieto. Si quiere encarcelar a todos los corruptos, sólo le queda acabar con el PRI, PAN, PRD, Morena y todos los partidos; no habría nadie en la política para cerrar la puerta. Alejandro Moreno, es el más viable aspirante a la presidencia del CEN. Apareció José Narro, el respetable ex rector, pero choca con la imagen de los nuevos tiempos, aunque es un catedrático que piensa joven. Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán, es la tercera en el camino. ¿Nuevas y viejas guardias? *** La ministra española de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante su participación en la jornada empresarial, celebrada dentro del marco de El Ágora de El Economista de España, señaló que sólo el sector de Industria, genera el 50% del PIB español, en tanto que en el de Turismo y contra los pronósticos, ha obtenido resultados récord en 2018. En esta jornada empresarial participó como invitado el presidente de GINgroup, Raúl Beyruti. El evento, realizado en Madrid, estuvo patrocinada por la empresas EY, Redexis y Siemens.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Banco Azteca incrementa el valor de su marca y asciende en la clasificación Banking 500, de Brand Finance. En un año, el valor de la marca Banco Azteca se incrementó en casi 100 millones de dólares, de acuerdo con la firma. La institución financiera asciende 13 posiciones, al ubicarse en el lugar 265 en el “Banking 500 2019”, publicado por la revista inglesa The Banker. Entre los bancos mexicanos listados en este ranking, Banco Azteca ocupó el segundo lugar, y es el único que mejora su nivel en relación al logrado el año anterior.

