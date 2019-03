Miguel San Román celebra 13 años de hacer brillar a las estrellas

El maquillista y diseñador de imagen ofreció una fiesta para sus clientas y además presentó su escuela en Guadalajara, Jalisco

Arturo Arellano

Miguel San Román, considerado como uno de los mejores maquillistas de México, es también diseñador de imagen, cuyo trabajo ha hecho brillar a las estrellas de nuestro país y no sólo a las de la farándula, sino a todas las mujeres que se permiten convertirse en una estrella, aceptándose y elevando su autoestima con los servicios de San Román. Recientemente el maquillista celebró 13 años de carrera, acompañado de su clientela, a quien le debe todo, lo mismo que presentó la primer sucursal de su escuela para formar profesionales maquillistas en Guadalajara, Jalisco.

Durante una charla para las páginas de DIARIO IMAGENargumentó que “son 13 años de carrera, se celebraron el 31 de enero con mis clientas que han estado conmigo en las buenas y las malas. Generalmente se hace un homenaje con gente del medio, pero en mi caso quienes me ha formado son mis clientas, así que les hice una fiesta. Asistieron entre otras Gaby Spanic, Luz María Ramírez y Myriam Montemayor, como madrinas. Lo mismo les entregamos premios a Álvaro Íñiguez y Carlos Salazar. Hice público a los nuevos talentos que salen de mi escuela en Guadalajara”.

Reconoce que “durante estos años ha sido complicado mantenerme a la vanguardia, he tenido que tocar puertas, estuve trabajando en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Guadalajara, he trabajado para pasarelas importantes como Voguey en complicidad con Alberto Rodríguez y otros diseñadores. En mi carrera he pasado por institutos y academias de baile, he maquillado a Adriana Fonseca, Aleida Núñez, Mariana Seoane, Belinda, Aída Pierce, entre muchas otras celebridades, han sido bastantes artistas que han pasado por mis manos y es algo que me llena de satisfacción”.

El mayor reto en su carrera dice “es entrar en la mente de cada persona que me ha contratado y hacer una armonía, porque todos tenemos nuestros demonios. Algunas clientas tienen ya un ego exagerado y hay que saber manejarlo, ese es el reto, llegar a la comunicación y estar de acuerdo para que se sientan contentas con mi trabajo. Una satisfacción es cuando llegan y están en lo contrario, gente con el autoestima muy baja que cuando se pone en mis manos para un cambio de imagen, cambian de actitud, el semblante, eso es una gran satisfacción, cuando dicen ‘Yo pensé que no era agraciada y me veo hermosa’, eso es maravilloso”.

Dado que ha ofrecido conferencias en Perú, Colombia, Estados Unidos y Cuba, destaca que “soy una persona que no tengo ambiciones, soy alguien que va a al día y lo que me va dando la vida lo voy disfrutando. Gracias al aniversario lancé al mercado mi escuela de maquillistas y diseño de imagen, se trata de darle formalidad administrativa, profesionalismo a los estudiantes y todo lo que conlleva. Le vamos a echar ganas para que crezca, no queremos ser sólo una institución, sino tener sucursales en todo el país. Vamos a formar maquillistas y peinadores profesionales. Está dirigida para cualquier persona con ganas de superarse, lo más importante es tener constancia y profesionalismo, ser puntuales, honrados, que sepan manejar situaciones difíciles, porque puedes tener talento, pero sino lo desarrollas, nada sale bien. Hay que tener humildad”.

Finalmente, comenta que “mis planes a corto plazo es darle formalidad a la escuela, tener acreditaciones internacionales. Mantenerme entre los mejores maquillistas de México, es difícil llegar pero más difícil mantenerse y que tu nombre siga siendo mencionado”. Para tener contacto con Miguel San Román, puede ser a través de sus redes sociales, donde se encuentra como Miguel San Román Master Makeup o a los teléfonos 3312282833 o 36438032.

