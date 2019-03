Tren Maya, con destino al éxito o ¿al fracaso?

Derecho de réplica

El suspenso no es para menos, pues son miles de millones de dólares los que se invertirán en este megaproyecto de López Obrador

Después de la arrastrada que la investigadora, Linda Ambrosie, autora del libro Sun and Sea Tourism: Fantasy and Finance of the All Inclusive Industry y doctora en contabilidad, enfocada en impuestos y turismo por la Universidad de Calgary, le puso a Fonatur, al asegurar, que el Fondo Nacional de Turismo es incapaz de conducir y concretar el megaproyecto del Tren Maya y los impulsores de éste se deshacen en explicaciones del estatus de cómo va el asunto.

El suspenso no es para menos, pues son miles de millones de dólares los que se invertirán en ese proyecto, no sólo en la cuestión del medio de transporte que unirá a cinco estados del sureste mexicano, sino que, alrededor de las estaciones, Fonatur impulsará la infraestructura, por lo que se construirán enormes y costosos proyectos inmobiliarios, que incluirán viviendas, departamentos, hoteles, parques y centros comerciales.

Las empresas dedicadas a la infraestructura hotelera se frotan las manos, pensando en los miles de millones que al año amasarán, si invierten tanto en el Tren Maya, como en los proyectos de sus alrededores, sin embargo, la investigadora, Linda Ambrosie les rompió el encanto, al asegurar que la serie de fracasos que preceden al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que no ha dado una en las últimas dos décadas, son antecedentes que ponen en duda su capacidad para sacar adelante el proyecto del Tren Maya.

Invitó a los optimistas a echar un ojo a lo acontecido en los “mega-proyectos” Escalera Náutica del Mar de Cortés, en Loreto y Malecón Tajamar, en Cancún, que no sólo nunca pudieron poner a funcionar, sino que los empresarios defraudados por Fonatur piden su dinero, más intereses de vuelta, y claro, el fondo dice, no tiene un centavo para pagar.

Sí hay dinero para el Tren Maya

Después de sembrada la cochina duda, el diputado federal por Quintana Roo, Luis Alegre Salazar, a quien Morena y AMLO le regalaron la curul plurinominal, aseguró a los medios que la construcción del Tren Maya quedó “blindado” al autorizarse más de 6 mil millones de pesos, para el arranque de la primera fase del proyecto del Tren Maya, a través de Fonatur.

Están autorizados, pero en el papel, aún no se libera ese recurso, será a inicios de abril cuando eso suceda y hasta el momento, el proyecto del Tren Maya se construye de pura saliva.

La investigadora, Linda Ambrosie, puso otra banderilla sobre la bestia, al señalar que el plan del Tren Maya, no es un “plan”, valga la redundancia, pues carece de estudios de mercado que sustenten que los turistas extranjeros verán el proyecto como un atractivo, en qué proporciones y en qué segmentos, por lo que no se puede definir en qué tiempo se recuperará la inversión inicial y si las entradas de recursos alcanzarán para mantener en función…hasta el momento, todo está “fríamente calculado”, así, a ojo de buen cubero, jijiji, muy al estilo mexicano…como dicen en la calle, “al chile”.

Con el estilacho de mi general Villa de “hazlo y luego virigua”, mientras el proyecto se iniciará antes de mediados de año, el encargado del proyecto por Fonatur, en Quintana Roo, Pablo Careaga, confirmó que no se han elaborado aún los estudios financieros y de mercado, pero que se tendrán listos en septiembre próximo…¿qué no debería ser al revés, volteado?

Sin embargo, Luis Alegre reveló que los primeros millones serán para que, en los dos primeros años se realicen los estudios al respecto y después se lleve a cabo la construcción, para que la operación inicie en unos 4 años.

Las versiones incompletas de los funcionarios, son también otro factor que alimenta la incertidumbre sembrada por Linda Ambrosie. Pero, ni ellos saben qué “onda”, y andan descarrilados, aun sin poner antes las vías.

Sin promoción

Linda Ambrosie no anda tan perdida, pues, para empezar, los 6 mil millones de pesos que se destinarán para el Tren Maya en este 2019, provienen de los recursos que se destinaban al difunto Consejo de Promoción Turística de México, desde donde ya no se podrá realizar la “promoción” del megaproyecto.

Dicen los que de la industria turística saben, se requiere llenar los ojos y la cabeza de los posibles visitantes del producto que está en oferta o nunca llegarán por sí solos.

Empero, el gobierno federal proyecta que el Tren Maya, permitirá crear circuitos que podrán recorrer los turistas en 10 o 15 días a lo largo de cinco estados del sureste, desde Cancún hasta Palenque, impulsará que la estancia promedio de los visitantes extranjeros se prolongue y como consecuencia, que crezca el gasto promedio, pero distribuido a lo largo de todo lo que se conoce actualmente como el Mundo Maya.

Los ganadores

Para rematar, Ambrosie también puso en duda los beneficios del Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces, que pretende usarse como herramienta de financiamiento, ya que sólo traería beneficios para las grandes empresas que invertirán en la obra, para deducir impuestos.

En respuesta, el encargado del proyecto por Fonatur, en Quintana Roo, Pablo Careaga, defendió al Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces y aseguró que ese esquema se utiliza en México desde hace 10 o 15 años y que en la actualidad, la mayoría de los hoteles lo emplea, y ejemplificó que todo lo que gana o pierde un hotel, se transfiere directamente a las cuentas de los inversionistas y ellos combinan las ganancias y pérdidas en sus otras empresas y aunque sus empresas pierdan, ganan dinero de otras…pero ¿no es así como se evaden impuestos?…digo, sólo pregunto.

Aunque quiebren, partidos deben recibir 50% de financiamiento: Morena

Los diputados Tatiana Clouthier y Mario Delgado, de Morena, promoverán ante el pleno una iniciativa para reducir el financiamiento público a los partidos políticos hasta en 50 por ciento.

En conferencia de prensa ambos legisladores manifestaron, que esperan que todas las bancadas en el Congreso de la Unión se sumen a esta iniciativa que muchos han demandado. Tatiana Clouthier señaló que se propondrá que ahora sean los militantes quienes en tiempos ordinarios apoyen a los partidos políticos, a fin de que exista una mayor vinculación de los miembros de cada instituto con el mismo.

De esta manera, dijo, los partidos no podrán pensar que para su funcionamiento ordinario deben tener una avasallante cantidad de recursos.

Por su parte, Mario Delgado recordó que las últimas elecciones cambiaron la forma de hacer política en el país, ya que Morena de ser un partido recién fundado “creció de manera exponencial haciendo política sin dinero”.