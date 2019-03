Se mantienen los refugios para mujeres víctimas de violencia

Anuncian plan de acciones emergentes

Asegura AMLO que el DIF ya transfirió 300 mdp para esos espacios

José Luis Montañez

El gobierno de México dio a conocer el Plan de Acciones Emergentes para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas en México, pues la violencia hacia ellas es contraria a la pacificación propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a mantener presupuesto para los refugios e incluso crear más.

En conferencia de prensa, el mandatario federal dejó claro que “se mantienen los refugios para las mujeres, nunca se dijo que se iba a dejar sin protección a las mujeres, esto lo inventaron y le dieron vuelo los que no quieren que se termine con el mecanismo que existía de repartir el dinero del presupuesto a distintas organizaciones, es muy diferente a dejar sin apoyo a las mujeres, es totalmente distinto”.

Mencionó que de acuerdo con un informe que recibió, el Sistema Integral para la Familia (DIF) transfiere aproximadamente 300 millones de pesos para esos espacios, recursos que se mantendrán, e incluso podrían aumentar, sólo se trata de cambiar la supervisión y que la Secretaria de Gobernación y el DIF se hagan cargo.

En este sentido, acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, el Ejecutivo federal explicó que lo que se busca es que el Estado se ocupe de la protección de las mujeres y con la función social que le corresponde, así como de seguimiento y evaluación.

López Obrador añadió que es importante que el DIF, la Secretaría de Gobernación y algunas organizaciones de la sociedad civil que también ayudan se pongan de acuerdo y si se requiere se construirán más refugios, “porque el objeto es acabar con la corrupción para vivir con justicia”.

“Que quede claro, no hay la intención de dejar a las mujeres sin protección, no somos como ellos, nosotros tenemos convicciones, nosotros le tenemos amor al pueblo, no somos egoístas”, expresó el mandatario federal.

Agregó que todo fue para “justificar un sistema que fueron creando, todo un andamiaje de simulación; que se atendía a la gente, para hacerse de la vista gorda y permitir el saqueo impunemente que es lo que hicieron en el periodo neoliberal”.

Respecto al caso de las estancias infantiles, indicó que es diferente ya que éstas se dejaron de atender de manera directa, lo que produjo desgraciadamente la tragedia de la Guardería ABC, que no tenía ningún tipo de protección.

Recordó que de acuerdo con una evaluación que el DIF realizó el año pasado, de cada 10 estancias infantiles siete eran irregulares y de cada 10, cuatro tenían alerta roja, por lo que esperan a que concluya el censo que se realiza para dar a conocer la información.

Respecto a los pronósticos dados a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), López Obrador destacó que la economía de México va muy bien, hay estabilidad económica y financiera, al tiempo que hay crecimiento, se crean creando empleos y se mejora el salario.

Tras anunciar que el próximo lunes dará a conocer las cifras de crecimiento, aseguró “que México se va a convertir en una potencia económica porque tiene todos los puntos, tiene muchos recursos naturales, un pueblo trabajador y tiene algo que le hacía falta que impedía que México creciera y progresara, le faltaba un buen gobierno, y ahora, hay un buen gobierno aunque esto no les guste a nuestros adversarios”.

Por otra parte, el Presidente manifestó que en Guanajuato se lleva a cabo un operativo con apoyo del gobierno federal, en el que se sigue todos los procedimientos legales con la Fiscalía General de la República y durante dos días se han realizado cateos, ante las denuncias de violencia cometidas por un grupo que opera en la entidad.

Al respecto, destacó que la gente ya está dejando de apoyar a estas bandas delincuenciales que llegaron a esos extremos ya que se les toleró y llenaron los vacíos que dejaron las autoridades, “ahora el Estado tiene una obligación de atender a la gente, de que el pueblo tenga posibilidades de trabajo, de que tenga buenos ingresos, de que haya bienestar”.

“Nunca más persecución ni represión a luchadores sociales”

López Obrador afirmó que los órganos de espionaje político que había en México hace años como la Dirección Federal de Seguridad (DFS) cometieron grandes injusticias y reprimieron a luchadores sociales, a campesinos que ni siquiera sabían que era el comunismo.

“Yo no fui militante del partido comunista -PSUM-PCM (Partido Socialista Unificado de México-Partido Comunista de México)-, pero sí apoyaba a los luchadores sociales”, aseguró el Ejecutivo federal sobre su expediente de investigación que fue elaborado por las áreas de inteligencia del gobierno federal en las décadas de los 70 y 80.

Dijo que así como su expediente que elaboró en su tiempo la Dirección Federal de Seguridad, “hay otras falsedades en otros expedientes, se cometieron grandes injusticias por etiquetar a luchadores sociales, se les reprimió, a mucha gente, a muchos campesinos que ni sabían qué era el comunismo y fueron acusados, fueron reprimidos durante esos años”.

Entonces, planteó, “nunca más un régimen autoritario que persiga a las personas por sus ideales, por su militancia y por sus convicciones, eso se termina en el país”.

En su exposición subrayó que por eso se decidió la desaparición del Estado Mayor Presidencial (EMP), del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y el cierre de las Islas Marías como cárcel, “por eso ya no se espía a nadie, no se escuchan llamadas telefónicas de opositores, porque ya estamos viviendo una etapa nueva y se abren los archivos (secretos) del gobierno”.

El mandatario detalló que incluso hubo quienes le hicieron un planteamiento para que se quedara en reservar el expediente sobre su persona “por ser jefe de Estado, ya que abrirlo iba a causar escándalo, polémica que dijera que era dirigente del Partido Comunista hace años. No tengo nada que ocultar, siempre he luchado por mis ideales, por mis principios”. Sobre el apoyo gubernamental para los medios de comunicación, el Presidente precisó que el gobierno federal tiene que colaborar, tiene que ayudar a que existan, apoyar para que no fracasen, ya que cumplen con una importante labor social y al mismo tiempo generan fuentes de trabajo para los periodistas.

Sin embargo, explicó que los recursos ya no se utilizarán para comprar conciencias, se les ayudará para que salgan adelante, y aclaró que dentro del plan de austeridad del gobierno, este 2019 se ejercerá un presupuesto para los medios de 50 por ciento de lo que se destinó en 2018.