Museo del Perfume presenta “Expandiendo los sentidos”

La actividad sensorial se realizará del 7 al 30 de marzo en su sede en la Ciudad de México

Con el fin de dar a conocer la historia de las fragancias y el impacto en la sociedad

Arturo Arellano

El Museo del Perfume ha creado la experiencia sensorial titulada “Expandiendo los sentidos”, la cual se llevará a cabo los días 7, 9, 14, 16, 28 y 30 de marzo en su sede ubicada en Tacuba 12 de la colonia Centro en la Ciudad de México, donde el público se dará cita para conocer la historia de la perfumería en México, incluso desde la era prehispánica. Los asistentes tendrán la oportunidad de crear una fragancia personalizada, guiados por perfumistas profesionales nacionales e internacionales y llevársela a casa como un recuerdo de su visita.

Para detallar a fondo este evento, su responsable Fiorela, platicó en entrevista con DIARIO IMAGEN.“El objetivo de la experiencia es como tal expandir los sentidos de las personas, dar a conocer el proyecto del Museo del Perfume y que la gente pueda no dar por hecho el sentido del olfato, porque siempre lo damos por hecho de manera simple y no es así. La idea es que el público pueda y sepa explotar ese sentido y que puedan combinarlo con los demás sentidos como el tacto y el gusto”.

Describe que “habrá una introducción a la magia del perfume, su historia, cómo nace, cómo ha estado presente en nuestra cultura desde siempre. Es por ello que la gente realizarán una fragancia personalizada y para ello estará en contacto directo con un jardín de plantas aromáticas, la va a tocar, oler y algunas hasta probar. Por otro lado, habrá catas de café, mezcal y otros sabores como el chocolate. Finalmente, un chef emergente de nombre Christian Donjuan cerrará con broche de oro ofreciendo al público una sorpresa, una comida especial inspirada en la perfumería”.

Señala que “La importancia de este tipo de eventos es que la gente conozca el mundo en torno al perfume, porque la cuestión de los olores siempre ha sido una prioridad para la gente, desde la época prehispánica en México, cuando se valían de flores y semillas para obtener aromas. Aquí le vamos a acercar esta información a la gente para que puedan enriquecer su conocimiento y cultura general. En mi caso desde siempre he estado muy en contacto con la perfumería, diseño y moda. Se me ha hecho mágico unir las artes con la perfumería y me involucré en el arte del perfume, porque está en todos lados, hasta en la arquitectura con la construcción de las botellas, que también se vuelven icónicas para cada marca”

En el Museo del Perfume además de esta actividad, constantemente se realizan exposiciones temporales y charlas con críticos del perfume, lo mismo en este evento se contará con la presencia de algunos de ellos, además de productores y fotógrafos en torno al perfume, marcas y la guía de Luis García, perfumista profesional que llevará el taller del perfume.

La experiencia está abierta durante las seis fechas de marzo y los boletos ya están a la venta, mientras que es posible que se agreguen más en abril para que la gente pueda acercarse al arte del perfume y se involucre con los otros sentidos.