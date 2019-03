Defiende Movimiento Ciudadano permanencia de estancias infantiles

Derecho de réplica

Uno como quiera, ¿pero, y los niños?, es así como piensan en el partido Movimiento Ciudadano, de José Luis “Chanito” Toledo Medina. “Con los niños no se debe de lucrar, con los niños no se debe escatimar en los esfuerzos del estado para apoyarlos; estas estancias nacen con el propósito de apoyar a los padres; la gente de Quintana Roo sabe lo difícil de trabajar 12 o 14 horas en la industria hotelera y no tener una escuela de tiempo completo”, señaló dirigente del MC en Quintana Roo.

El asunto es grave para la entidad, pues los datos dados por Toledo Medina indican que, en el estado hay 104 estancias que atienden a más de 4 mil infantes, muchos de los cuales son hijos de quienes trabajan en la industria hotelera, en la cual, por cada cuarto se generan de uno a cuatro empleos; estas personas no podrían trabajar si no hubiera estancias que los cuidaran.

No son pocos los casos en que las madres trabajadoras se ven obligadas a pagar parte de su salario para que, alguna vecina, sin capacitación alguna, les cuide a sus hijos, junto con muchos otros de la cuadra; de esos casos se desprenden una cantidad de delitos contra los menores que, en su mayoría nunca denunciados y soportados, porque las trabajadoras no pueden ingresar a sus hijos a una estancia o a una escuela de tiempo completo.

Los niños que pasan días enteros encerrados en cuartos de no más de nueve metros cuadrados, con un calor infernal y sin comer, incluso amarrados, alarman al público, que sataniza a la ”mala madre”, que se rompe la espalda doblando turnos para poder sostener a sus hijos.

El círculo vicioso de pobreza, abandono, hacinamiento, falta de educación familiar, parece no acabar, y dan como resultado a jóvenes resentidos, sin valores y que buscan la forma fácil de salir de las carencias en la delincuencia…no en todos los casos, pero si ocurre.

Amparos contra cierre de estancias

Toledo Medina, al frente del movimiento naranja, presentará un amparo general para defender a las estancias infantiles de Quintana Roo; por lo pronto, iniciaron con 21 en Chetumal y 18 de Cancún, para defender a todos esos niños y sus padres que ven en las estancias infantiles una oportunidad para que vayan a trabajar y estén seguros y no se queden solos en casa, en medio de esta inseguridad.

Jeanette Ramos Jiménez, coordinadora de las Mujeres de MC, criticó que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en apenas el 1.7 por ciento de las 9 mil 300 estancias en el país, y que basado en esos números, el gobierno federal tomó la decisión del recorte. “Esta rebaja de 2 mil millones de pesos perjudica directamente a las madres y padres trabajadores y a las estancias dedicadas al desarrollo integral de los niños; es una violación a los derechos de los menores. Nos sumamos con el senador Samuel García, que lo encabeza desde Nuevo León; invitamos a todos los que se quieran sumar a este amparo colectivo, con asesorías a quien lo necesite”.

Toledo Medina quiere repetir lo ocurrido en Nuevo León, donde se aceptó el amparo, esperan que aquí también los jueces los apoyen.

“En rueda de prensa, dirigentes en el estado de Movimiento Ciudadano (MC) informaron que tramitarán amparos en defensa de las estancias infantiles.

Además, destacan el fallo emitido ayer por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, el cual obliga a los partidos que candidateen a por lo menos dos jóvenes en este proceso electoral, luego de una queja interpuesta por MC. Confirman además las candidaturas de José Luis Toledo Medina y Jeanette Ramos Jiménez para diputaciones.

Adiós a los dinosaurios políticos

Por cierto, que el MC, de Toledo Medina, fue el partido que logró que todas las fuerzas políticas incluyan como cuota, a jóvenes e indígenas como abanderados.

“Movimiento Ciudadano ganó la batalla para que los jóvenes e indígenas participen en el próximo proceso electoral. En su momento, al Ieqroo le propusimos que fueran fórmulas encabezadas por jóvenes e indígenas”, señaló Adrián Pérez Vera, abogado y secretario general del partido en Quintana Roo.

Sin embargo, en el MC exigen que así como el Tribunal Electoral apoyó la propuesta, también el Instituto Electoral de Quintana Roo le ponga límites a los partidos, para que a los jóvenes o indígenas que por cuota tendrán que proponer como sus abanderados, terminen de suplentes o en el último puesto de la lista de “pluris”, o incluso, que pase lo del caso de las Juanitas, donde, después de obtener el cargo, renuncien para dejar a su suplente, que será un político viejo y anquilosado.

Muchos interesados en ser diputados

A la convocatoria de conseguir candidatos jóvenes y de origen indígena, Movimiento Ciudadano recibió 200 interesados, de los que sólo podrán participar unos cuatro, y el resto tendrá de tocho morocho, como en Morena, jijiji.

Por lo pronto, José Luis Toledo Medina confirmó que sí va por una curul en el Congreso, y dice, va a ganar…sí, y ¿su nieve?

Turistas alemanes prefieren viajar a Quintana Roo

El secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, lideró el corte de listón de la Feria de Turismo ITB de Berlín, donde también estuvo Thomas Barei, secretario Parlamentario de Estado Ministerio Federal de Economía y Turismo de Alemania y, de Rogelio Granguillhome, embajador de México en Alemania.

“Ante la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México estamos muy comprometidos con el sector. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, nos ha pedido trabajar arduamente para mantener la competitividad y presencia de nuestros 11 destinos. En ITB Berlín tendremos reuniones con empresarios para impulsar nuevos acuerdos comerciales y una mayor estancia de nuestros visitantes europeos, lo que a su vez permita generar más y mejores oportunidades para nuestra población”, sostuvo la secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez.

Los reportes de flujo de viajeros en el aeropuerto de Cancún del mes de febrero reflejan un incremento de 4.7% en pasajeros domésticos y de 1.2% en internacionales, cifras positivas emitidas por el Grupo Aeroportuario del Sureste y reportadas ante la Bolsa Mexicana de Valores, que generarán certidumbre en la industria, porque seguimos creciendo.

Va por más alemanes

Durante el primer día de actividades en ITB Berlín, la delegación del Caribe mexicano, conoció las tendencias de mercado, así como los retos en materia tecnológica y en temas de sustentabilidad.

De acuerdo con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, liderado por Darío Flota Ocampo, el mercado alemán es el octavo más importante para el Caribe mexicano en cuanto a llegada de extranjeros.

En 2018, los destinos del Caribe mexicano reportaron casi 150 mil visitantes y, por séptimo año consecutivo, tuvo crecimiento continuo. “Esperamos para 2019 que el mercado alemán siga creciendo. Alemania es la economía más potente de la Unión Europea y uno de los mercados más codiciados del mundo”, destacó Darío Flota, titular del CPTQ.