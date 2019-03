Apoyo a las mujeres

Folclor urbano

Salvador Estrada

Cuando los hombres beben y se alcoholizan en las cantinas toman “Ron Valiente” y se ponen bravos y alegan y alegan con sus “amigotes” porque quieren ser escuchados y tener la razón y levantan la voz y a mí me “vale una chingada “ y al llegar a su hogar su esposa, su adorable esposa, lo ve con un gesto de desaprobación a su conducta etílica, y le reclama “ ya volviste a tomar “ y el marido se enoja, “no me digas nada”.

Se siente “ofendido” y le pega una cachetada y le advierte que se va de la casa.

Temerosa la mujer de que si sale a la calle puede sucederle un accidente, caerse y romperse la cabeza o ser asaltado, le grita para retenerlo: ¡No te vayas! ¡Pégame, pero no me dejes!

Afortunadamente para las mujeres estas escenas ya no se repetirán porque ahora las mujeres ya conocen sus derechos y están protegidas por “refugios” donde les brindan alojamiento a ellas y a sus hijos y les dan terapias psicológicas y hasta clases de distintas disciplinas para que puedan trabajar y valerse por si mismas.

Además cuentan con abogadas en las agencias del ministerio público para defenderlas.

La jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, ha dado a conocer una estrategia “de Abogadas de Mujeres”, que estarán en los 78 Ministerios Públicos para levantar una denuncia contra los maridos golpeadores que hasta pueden ir a la cárcel.

Hasta el momento 23 agencias del MP están listas para que las abogadas estén pendientes de “las mujeres golpeadas” y en abril próximo estarán funcionando las 78 agencias.

En total serán 156 las litigantes que brindarán apoyo y defensa a las mujeres y que estarán en los MP todos los días del año de las ocho de la mañana hasta las 9 de la noche. Contarán con un módulo especial para ellas. La protección y ayuda para las mujeres es gratuita.

Las defensoras de mujeres darán asesoría nocturna vía telefónica. Marcar 56 58 81111.

Esta estrategia de la jefa capitalina dará más seguridad a las mujeres para que ya no sean víctimas de la violencia y si lo saben sus maridos se les quitará el machismo, que está semidormido y lo despiertan cuando se embriagan.

La violencia familiar es común en muchos hogares, pero ya no debe existir en ninguno y es lamentable que en enero de este año se recibieron, a través de la línea 911, un total de 4 mil 45 llamadas por violencia familiar y 2 mil 900 por violencia entre parejas.

De acuerdo a las medidas de seguridad que se le va a brindar a las mujeres ahora ya no pedirán que no se vayan sus maridos, sino les advertirán que no se atrevan a tocarlas.

“Es la última vez que te veo en ese estado inconveniente. Y si te atreves a levantarme la mano, te va a pesar. Me voy y te demando para que te lleven a la cárcel. Así que tú decides…”

chavasec@yahoo.com.mx