AMLO explica de periodismo, medicinas, abucheos y su estilo personal de gobernar

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador la responsabilidad de su gobierno no sólo es respetar la libertad de opinión e información, sino garantizar la existencia y fortalecimiento de medios y periodistas porque ellos cumplen, dice, entiende, una importante función social.

Como pocas veces, su conferencia mañanera de ayer, tocó temas y explicó al menos con claridad 4 temas que atraen el interés de importantes sectores de la política, medios y la empresa.

Respecto de su relación con los medios dice:

“Nosotros vamos a ser siempre respetuosos de la libertad de expresión.

“Los cambios vienen de tiempo atrás. No hubiese sido posible el cambio de régimen, sin el apoyo de los medios de información convencionales y, de manera muy especial, de las redes sociales… de las benditas redes sociales.

“Antes cercaban a los opositores. El régimen corrupto, silenciaba a los opositores para que no se supieran las cosas.

“Se desconocían muchas cosas porque así le convenía a la clase dominante. Hoy hay un avance importante.

“Pero hasta hace poco en vez de usarse esa libertad, se negociaba y se hacían jugosos negocios con el manejo de la libertad de expresión.

“Hoy todo eso ha cambiado.

“Hoy cualquiera puede manifestarse, nos escuchan más, la gente tiene más información. Ya no hay temas vedados. Ya no hay intocables.

“Se respeta a todos los periodistas.

“Nosotros tenemos que garantizar la existencia de los medios, de la información, que no fracasen, que puedan ser al mismo tiempo fuentes de trabajo para comunicadores.

“Si se cierra un medio de comunicación, se quedan sin trabajo quienes cumplen una función social que es importante, la de informar. Y cuidar a los medios de comunicación también como empresas. Tener esa visión y es la función que tiene el Estado.

“Malo sería que se utilizaran los recursos del Estado para comprar lealtades, comprar conciencias. Eso nunca lo vamos a hacer, pero sí va a haber un plan de contratación de publicidad para que los medios puedan salir adelante por la función social que realizan.

“Desde luego, no las cantidades que se destinaban anteriormente. Con mucha claridad en la ley de austeridad que hemos propuesto se estableció que se van a ejercer el 50 por ciento de los recursos autorizados en el presupuesto del 2018, en el presupuesto autorizado, porque también había antes la mala costumbre de que autorizaban una cantidad y terminaban ejerciendo el doble o el triple. En el plan de austeridad nuestro es la mitad de lo autorizado en el 18.

“Y esto se va a entregar con toda la transparencia y con un criterio que estamos por definir qué tiene que tomar en cuenta la influencia o la cobertura del medio, su vinculación social, si se trata de una empresa propiamente dicha o si es una asociación de periodistas, que es distinto”.

Lo cierto es que tanto él como su equipo de medios van lentos porque hasta hoy, primera semana de marzo, casi a 100 días de este gobierno, no existe un programa o reglas que normen la nueva Relación Prensa-Estado.

Será interesante conocer traducido el pensamiento del presidente López Obrador en un documento que defina el trato informativo de su gobierno que fortalezca la gobernabilidad y el método para dispersar los recursos publicitarios bajo la concepción de que medios y periodistas cumplimos una función social, que no somos herramienta de manipulación ni informativa ni de opinión.

El trafico de medicinas debe acabar

Desde que asumió el poder, el presidente López Obrador ha sido muy claro en su intención de crear un sistema de salud avanzado, incluso ha llegado a señalar que su aspiración es colocar a México en este aspecto en el nivel de naciones como Finlandia.

Para ello una de sus primeras tareas es regular el flujo y precios de medicinas. El primer paso para ello lo dio la semana pasada el líder de Morena en el Senado, el zacatecano Ricardo Monreal al presentar una iniciativa de Ley para regular el precio de medicinas e insumos.

Al respecto López Obrador dijo ayer:

“Cada año se destinan cuatro mil millones de dólares a la compra de medicamentos. Alrededor de 80 mil millones de peso, ¡y no hay medicinas en los centros de salud, en los hospitales!.

“Y de esos cuatro mil millones cuando mucho 15 empresas acaparaban el 80 por ciento de las compras. Un gran monopolio, pero no sólo en las medicinas, en todo. México era país de unos cuantos y eso se va a terminar.

“Y yo decía que la justicia era castigar a los responsables, pero sobre todo prevenir la corrupción futura. Son dos visiones.

Se van a dar a conocer todos estos informes, todas estas denuncias no sólo se van a dar a conocer, se van a entregar a la autoridad competente para que, si se confirman delitos, se castigue.

Había cuando menos omisión, porque se compraban medicamentos caros y había en el negocio de los medicamentos hasta políticos promoviendo la venta de medicamentos.

“Ya se van a dar a conocer los nombres de las empresas y también ayuden ustedes, hagan su trabajo, digo con todo respeto y cariño. Hay que hacer la investigación, o sea, para no dejarnos todo a nosotros, aunque tenemos la obligación de transparentar la información”.

Inquietud por abucheos a gobernadores

Durante los días anteriores, varios gobernadores y la Conago han expresado su malestar por el abucheo a que son sometidos los mandatarios estatales durante las visitas del presidente López Obrador a esas entidades.

Se llegó incluso a circular un supuesto documento interno de Morena donde se señala que estos abucheos son una estrategia instaurada por este partido.

El presidente dijo que:

“Ya hemos hablado que abucheos en las plazas públicas no son bien vistos por nosotros. Yo los repruebo. No creo que sea conveniente, es de mal gusto. Hay que ser respetuosos de las autoridades y hacer a un lado el infantilismo político, la inmadurez, que dicho sea de paso tiene que ver con dirigentes, no con la gente, no con los ciudadanos, la gente por lo general es muy respetuosa, pero en la llamada sociedad política hay mucho revanchismo. No se olvidan agravios. No hay la convicción de la reconciliación, del perdón.

“Lo que está mal es que se piense que yo promuevo eso… Eso sí está mal, desde luego tienen todo el derecho los críticos, sobre todo los de la prensa fifí, con todo respeto, sin ofender a nadie, pues, a culparme de todo.

“En caso de que no quieran ellos (los gobernadores) acompañarme a las plazas, pues yo los visito en el Palacio, nos reunimos. Y yo me voy a la plaza porque yo sí necesito tener la comunicación permanente con la gente, es más, aunque me abuchee”.

Este, porque quiero saber siempre lo que la gente está pensando. Siempre voy a

Su estilo

Por último, vale la pena rescatar su explicación sobre su estilo personal de gobernar.

“Gobernar es priorizar, política es tiempo. Yo de los grandes y graves problemas nacionales estoy dándole más atención a los que considero de mayor importancia por el daño que ocasionan a la sociedad.

“Por ejemplo, lo número uno es acabar con la corrupción.

Ahí estoy como guardián cuidando el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo… La corrupción fue la causa principal de la desigualdad económica y social… Entonces, yo estoy ahora ocupado con acabar con la corrupción y… Que haya bienestar. Que se atienda a los jóvenes…. Ahora es no perder el impulso, el mandato que nos dio la gente para acabar con la corrupción y terminar pronto con eso y a otra cosa, mariposa”.

