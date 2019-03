Descabellada, iniciativa contra calificadoras

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Tensión entre Monreal y Jara

Nuevo conflicto con Batres

“Se los juro, se los prometo”, se escuchó en más de una ocasión decir en tono vehemente, al coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, al ratificar su compromiso de que su partido, no presentaría la descabellada iniciativa que propuso ni más ni menos que por el senador oaxaqueño Salomón Jara, cuyo objetivo central era limitar a las calificadoras, es decir, de plano exigir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocar la autorización para que las calificadoras hagan su trabajo, o sea, sancionarlas porque Morena y compañía, no están de acuerdo con la utopía que se empeña en presentar la llamada Cuarta Transformación.

Se supone entonces que Monreal, había hablado por largo rato con su correligionario Jara y sin mayor problema, el oaxaqueño de muy buena gana y ánimo, habría aceptado no presentar la iniciativa que tanto publicitó por las redes, donde por cierto, se le fueron encima y lo menos que le dijeron es que si tanto le preocupa las calificaciones negativas, pues entonces que los legisladores de Morena se preparen, que estudien para tener una mayor idea de su papel en esta administración, que por lo menos en estos primeros 100 días que están por cumplirse en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han hecho un papel realmente deplorable.

Y como los morenistas no tienen otro recurso más que seguir el ejemplo de su jefe máximo, el senador Jara no fue la excepción y salió a defenderse repitiendo que no había dicho lo que sí dijo y subió a las redes “con bombo y platillo”.

Según se sabe, la conversación con el coordinador de su bancada, no se dio en los términos tan cordiales como se anunció; se convirtió en una discusión tensa en la que se asomó que hay muchas probabilidades de un nuevo conflicto entre el senador Monreal y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Martí Batres, este último, en cuanto se enteró de la iniciativa que presentaría el senador oaxaqueño, de inmediato, al grito de “más si osare un extraño enemigo”, se sumó a la propuesta con una amplia sonrisa de apoyo, al tiempo que argumentó que se estaba defendiendo la soberanía. ¡Qué tal!

Pero como Monreal la “bajó” luego de que el presidente López Obrador comentó en su conferencia mañanera que definitivamente, no se presentaría porque México está sujeto al escrutinio internacional y prometió no limitar la función de las calificadoras, pues el hilo de por sí delgado entre el coordinador de los senadores de Morena y Batres Guadarrama, se reventará otra vez por ahí.

Por su parte, el senador panista Gustavo Enrique Madero Muñoz, colocó en su justa medida esta situación al señalar que detrás de los ataques a calificadoras como Ficht Ratings, Standard&Poor’s y Moody’s, lo que en realidad se oculta, es un autoritarismo que pretende silenciar a quienes no están en la misma frecuencia de la llamada Cuarta Transformación.

Eso sí, el legislador albiceleste estuvo totalmente de acuerdo con que el método de trabajo de las calificadoras sea transparente, informado y con plena autorización de Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero manifestó su preocupación debido a las muestras de autoritarismo por callar aquello que no habla bien del Presidente de la República y sus políticas públicas que impactan en la economía.

Agregó Madero que de presentarse y aprobarse una medida de esta naturaleza, sería completamente contraproducente para la economía de México y principalmente para Pemex, que cuenta con una enorme deuda; ya que, se daría una señal negativa a los mercados porque nuestro país estaría en la penumbra y los inversionistas, al carecer de estudios e información, evitarían acercarse.

Municiones

*** ¿Qué pensó el presidente, que con invitar a las legisladoras a desayunar en el marco del Día Internacional de la Mujer sería suficiente para “dar vuelta a la página”?.

Pues chasco que se llevó el mandatario cuando las senadoras de la fracción del PAN declinaron públicamente la invitación de López Obrador, para acudir a un “desayuno encuentro”. Varias han sido las medidas que ha adoptado la actual administración para atentar en contra de las mujeres a quien el tabasqueño, incluso, las ha hecho objeto de su desprecio por no estar de acuerdo con él. Las legisladoras albiazules declararon:

“Sí queremos un encuentro con usted, de hecho urge, pero no para celebrar; queremos la oportunidad de escucharnos mutuamente, porque estamos seguras que nuestras diferencias pueden estar en la forma y no en el fondo. Dialoguemos”. Ya lo hicieron enojar.

*** Sobre la propuesta que presentaron los diputados Tatiana Clouthier y Mario Martín Delgado para reducir el 50 por ciento el financiamiento a los partidos en época no electoral, el consejero-presidente del INE, Lorenzo Córdova, subrayó que este es un tema que ha estado gravitando en la discusión pública desde hace mucho tiempo.

“Soy un defensor del financiamiento público, pero también estoy convencido que la revisión vistos los amplísimos, los altísimos montos, que no necesariamente son benéficos”.

Coincidió Córdova Vianello con Clouthier y Delgado en el sentido de que más dinero público para financiar la política, no necesariamente genera los mejores estímulos, “el dinero público, digo yo, es indispensable. Sirve para generar una base de equidad, sirve para evitar que los partidos tengan que ir a buscar dinero en donde no queremos que lo busquen.

Sirve para generar autonomía de la política frente a los intereses que están detrás del dinero privado”.

*** Por cierto y hablando del senador Monreal, no le salió como él esperaba la aprobación de quién será la sucesora de la ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia.

Se supone que ayer se resolvería, pero el zacatecano tuvo que posponerlo hasta el próximo martes, sobre todo, por la amenaza del PAN y del PRI, en el sentido de que rechazarían la terna, dada la evidente cercanía de las aspirantes con el presidente.

Monreal Avila explicó que todavía no tiene la tan necesaria mayoría calificada para que el asunto salga.

*** Miedo le dio al director del IMSS, Germán Martínez Cázares, opinar sobre las acusaciones que le lanzó López Obrador al doctor José Narro Robles, en el asunto de la compara ilegal de medicamentos, “prefiero no opinar”, dijo.

Hizo bien el expanista, no se puede hablar tan a la ligera pues el tabasqueño, hasta el momento, no ha presentado ninguna prueba de sus dichos.

morcora@gmail.com