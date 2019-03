Genera Fovissste remanente de 9 mmdp

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Agustín Gustavo Rodríguez López, Vocal Ejecutivo de Fovissste, dio a conocer ayer que durante el ejercicio 2018 se generó un remanente de operación de 9 mil 731 millones de pesos como resultado de la administración de los recursos provenientes de las subcuentas de vivienda de los trabajadores al servicio del Estado.

Este rendimiento otorgado a los trabajadores se encuentra por encima del nivel de inflación presentado en 2018; con ello se demuestra que además de enfocar sus esfuerzos en el otorgamiento de créditos asequibles, también tiene como prioridad hacer crecer el valor de los recursos de los trabajadores que administra.

Explicó que dicha cifra se integra con el resultado de operación que muestran los estados financieros de 2018, por 2 mil 978 millones de pesos que serán distribuidos en el mes de abril de presente año, más los anticipos mensuales que se entregaron por un total de 6 mil 753 millones de pesos, el cual se abonó de manera mensual durante el año 2018 como pago provisional de intereses a las subcuentas individuales de los trabajadores.

El funcionario señaló además que con este ejercicio, el Fovissste da cumplimiento al artículo 177 que corresponde a la Ley del ISSSTE, y se demuestra que se enfocan los esfuerzos para hacer crecer el valor de los recursos de los trabajadores a través de su subcuenta de vivienda. Cabe señalar que el resultado de la operación 2018 fue presentada por la Subdirección de Finanzas y por unanimidad aprobada en la sesión ordinaria del 26 de febrero del presente año, donde se acordó emprender esta medida que beneficia a los trabajadores del Estado.

Para esta entrega de remanente los trabajadores deben cumplir tres requisitos: Ser derechohabientes en activo, tener una subcuenta de vivienda y no tener un crédito vigente ya que estos recursos se abonan a dicha cuenta. La Ley del ISSSTE, también ordena difundir esta información a los trabajadores al servicio del Estado.

PRI debe renovar liderazgos

Ante la actual coyuntura y el reclamo de miles de militantes de la Ciudad de México, el PRI local está obligado a renovar sus cuadros, dirigencias que entiendan las nuevas circunstancias y escuchen a la gente que hoy es ignorada.

Sergio Jiménez, diputado local, dijo que el partido debe rescatar auténticos liderazgos, que le den sentido y futuro al otrora partido de las mayorías en los territorios de las 16 alcaldías.

Como resultado de recorridos por diversas demarcaciones, el legislador señaló que los ciudadanos demandan que haya “sangre nueva”, porque las que arrastraron al partido a la derrota ya no son garantía de triunfo en futuras elecciones.

Jiménez ha encabezado multitudinarias asambleas en las alcaldías de Iztacalco, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Benito Juárez, donde los militantes demandan su participación en el Consejo Político del Revolucionario Institucional, para que cuando se elija al nuevo presidente del partido en la CDMX, sea un dirigente surgido de las bases y con probada lealtad a la institución política.

Por otra parte, expresó que el Tribunal Electoral Federal y el de la Ciudad de México, han resuelto que el CEN del PRI convoque inmediatamente a la renovación del Consejo Político local, lo cual, hasta el momento no ha sucedido.

Mientras tanto, dijo que seguirán trabajando para que las demandas y reclamos de la gente no sólo se escuchen, sino que se les dé respuesta. Sólo así el tricolor podrá resurgir con posibilidades reales de competir en futuros comicios.

Crucial, protección a periodistas

Para la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados es crucial proteger a periodistas y defensores de derechos humanos en el contexto de violencia que se vive, pues México ocupa el primer lugar en la incidencia de delitos contra este sector.

Así lo señaló la diputada de Morena, Sandra Paola González Castañeda, secretaría de dicha instancia legislativa, durante la mesa de trabajo para analizar la iniciativa que expida la ley general para prevenir, proteger, investigar, reparar y sancionar los delitos contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

Resaltó además que se tienen muchas leyes, pero al momento de ejecutarlas no se aplican, porque no hay interacción con quienes las llevan a cabo. El compromiso es el de lograr consenso entre todos los grupos parlamentarios y que las voces no queden calladas por ningún motivo.

González Castañeda indicó que la lucha para sacar adelante estos casos fue la violencia que ha prevalecido en el país y la incidencia en contra de este sector, cuyas acciones legales no se han ejecutado, incluyendo el mecanismo de protección, así como la sanción a quien comete estos delitos.

Puntualizó que se tiene que avanzar en el tema, debido a la relevancia que implica, al tiempo de advertir que no se puede dejar “para después” un tema tan importante como este.

La propuesta que impulsan las organizaciones Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos y el Comité Cerezo México, tiene el propósito de no hacer leyes nada más porque sí, sino llegar a acuerdos con quienes realizan las actividades periodísticas y de promoción de los derechos humanos diariamente, a fin de que no se queden en tinta y sean una realidad para protegerlos.

