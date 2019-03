Luis Miguel casi muere, tras noche de sexo, drogas, alcohol y mujeres

“El Sol” tuvo taquicardias, problemas respiratorios y prácticamente estaba sin conocimiento, por lo que paramédicos tuvieron que ingresar a su habitación en el hotel Faena, de Bueno Aires, Argentina, para reanimarlo

En Argentina aseguran que Luismi tuvo un reencuentro con su ex novia, la modelo Karina Jelinek, mientras Mollie Gould “escapó” una noche con el empresario argentino Matías Tasín

No solo a Luis Miguel le dio taquicardia sino a quien esto escribe también, yo Doña Pelos, siempre he pensado que el mejor cantante de Latinoamérica, o sea Luis Miguel Gallego Basteri, morirá antes de los 60 años (el próximo 19 de abril cumple 49 años) , pues su vida desenfrenada le podría arrebatar la vida y por poco la huesuda se lleva a nuestro Solecito, pues estuvo a punto de morir tras vivir una noche de sexo, fiesta, drogas y alcohol en compañía de varias mujeres, bueno, mejor dicho, mujerzuelas.

Y es que Luismi no ha podido ni podrá superar todos lo traumas que le heredó su padre y explotador Luisito Rey (ojalá se esté retorciendo en el infierno), pues Micky cada vez está más hundido, no solamente cancela conciertos, pues además de salir en estado inconveniente en varios conciertos y de tener deudas económicas, ahora estuvo a punto de morir de un infarto, sí, estuvo a punto de morir en Argentina, tras vivir noche de sexo, fiesta, drogas y alcohol.

Luego de tener un éxito total en uno de sus conciertos en Buenos Aires, Argentina, como parte de su gira “México por siempre”, mi amado Sol decidió festejar con una noche de excesos que casi lo mata.

Luis Miguel se reencontró con la modelo Karina Jelinek, de quien se rumora fue la causante de la excesiva fiesta que se desató en el hotel Faena, donde Luismi se hospedó, y la fiesta fue tan escandalosa que el personal del hotel tuvo que intervenir para detener la desenfrenada celebración en la que reinó, el sexo y el alcohol, que le ocasionó taquicardias al intérprete de “Qué nivel de mujer”.

“Un informante me mandó fotos en las que se muestra la habitación de Luis Miguel y el ingreso del responsable de los excesos (…) una persona de nacionalidad mexicana llamado Jorge, que es dueño de las chicas y los excesos (sic)”, relató el periodista Luis Ventura, conductor del programa de televisión argentino “Involucrados”.

Desde que llegó el Solecito a Argentina, tal parece que fue su perdición, pues todas las noches elegía un lugar distinto para salir a cenar con sus amigos, a veces en compañía de su novia Mollie Gould, a quien le lleva 29 años de diferencia y de con quien se protagonizó recientemente una pelea, así me lo comentó mi comadre, muy allegada a Mollie, que para mí no deja de ser una güera desabrida, aunque para muchos caballeros, es una mujer espectacular, claro, un palo con algunas curvas, pero espectacular, jajajaja.

Una persona allegada a Luismi contó que en determinado momento se le fue la mano con los excesos y en la madrugada comenzó a tener taquicardia y problemas respiratorios. Él se tenía que ir el miércoles, pero se va hoy (jueves 7 de marzo) para equilibrarlo”, detalló el periodista Luis Ventura.

Además, Mariano Iúdica contó que personal del hotel Faena ingresó a la habitación y se encontró un escenario “dantesco”: “Entraron a la habitación y estaba todo inundado y él mal”.

El periodista reveló que durante la noche del sábado, el cantante también vivió una situación similar: “Todo comienza cuando desaparece su novia Molly. En esa madrugada aparece Karina Jelinek con una amiga, no se si ella participó o no pero esa noche hubo multisexo. Karina me dice que se fue 2 y media de la mañana sin verlo a Luis Miguel. A mí me dicen que nunca se la vio salir”.

“El jacuzzi estaba desbordado. Lo llevaron al baño para tratar de reanimarlo porque prácticamente estaba sin conocimiento”, agregó Ventura.

De hecho en el jacuzzi de la habitación donde se hospedó Luismi, estaba desbordado, pues tuvieron que llevarlo al baño para reanimarlo porque prácticamente había perdido el conocimiento. Incluso, el personal del hotel tenía “terror” por lo que estaba sucediendo y ante la posibilidad de que le ocurriera algo más grave. Trascendió que las autoridades se mostraron preocupadas, ya que trascendió que había sustancias ilegales en el lugar.

Se dijo también que Luis Miguel tuvo un reencuentro con su ex novia, la modelo Karina Jelinek, mientras Mollie Gould “escapó” una noche con el empresario argentino Matías Tasín. O sea, que ahí aplica la canción que canta mi sexy Maluma “y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los cuatro, yo te agrando el cuarto”

Y bueno, después de este escándalo en el que yo Doña Pelos me sentí la viuda de Luis Migue, El Sol reapareció en Asunción, Paraguay para cumplir con la presentación que tenía pactada.

Y como yo Doña Pelos tengo amigos en todo el mundo y más que me cuenten chismes de mi siempre novio Luis Miguel, me contaron que Micky llegó a Lima, a las 2:00 a.m. del viernes 8 de marzo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a bordo de un vuelo privado. Se hospeda en el hotel Belmond del distrito de Miraflores.

La llegada de Luis Miguel a Lima ocurre horas después de su presentación en Paraguay, donde empezó con las canciones “Si te vas” y “tú”. Después llegaron clásicos como “Amor, amor, amor” y “Suave”.

Si bien los planes de Luis Miguel antes de su concierto en Lima aún son desconocidos, las fans ya se preparan para saludarlo este domingo.

“Yo no sabía que era muy elegante revolcarse

con el mánager de tu papá”, dijo Frida Sofía en alusión a Michelle Salas Como diría mi comadre Carmelita Salinas, “Sucede hasta en las mejores familias”, resulta que luego de que la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, compartiera en sus redes un video en el que dice que está harta de que la comparen con su sobrina Michelle Salas (la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas), Frida Sofía, quien por cierto posó para Playboy México, volvió a hacer declaraciones en sus redes y asistió a un programa para hablar del mismo asunto. “Yo no me voy a volver lesbiana para vender una bolsa”, dijo. Finalmente, lanzó una polémica declaración en alusión a la hija de Luis Miguel: “Yo no sabía que era muy elegante revolcarse con el mánager de tu papá”, refiriéndose al amorío que tuvo Michelle Salas con Alejandro Asensi, quien fue mánager de Luis Miguel, y quien es mayor 20 años que Michelle. En el programa “Sin rollo”, de Despierta América, Frida Sofía, quien siempre tuvo buenas calificaciones en la escuela, reiteró que está harta de que la comparen con Michelle Salas y confesó que en realidad no son una familia, pues se ven muy poco. “Somos familia, pero mi familia no es en realidad lo que ustedes ven, siento que en realidad no es ni siquiera una familia porque solamente nos vemos en Navidad”. Frida lamentó que los medios sólo se hayan enfocado en hablar de ella y de Michelle, cuando tiene más primas que nunca son mencionadas. “Tengo otras primas que nunca las mencionan porque no tienen ese look Pinal”, consideró. Además, la hija de la Guzmán comentó que no acudía al programa a buscar fama, sino a decir lo que piensa y actuar como si nada ocurriera, tal como lo hace Michelle. “No vengo a buscar fama o seguidores, daría la vida por tener una familia”, confesó. Frida Sofía aseguró que ha buscado en varias ocasiones, sin éxito, tener contacto con Michelle Salas y lamentó lo que se piensa y dice de ella. “Una grosería contra mi persona, me dicen mal educada porque me expreso con groserías, no soy mal educada, soy la única que me gradué”, finalizó.