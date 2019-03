Con inversión de más de 8 millones de dólares por parte de Litore Maya, SA de CV, InterContinental Hotels Group (IHG), anunció la apertura del nuevo hotel Holiday Inn Express & Suites Playa del Carmen

De cinco estrellas

Victoria González Prado

Con inversión de más de 8 millones de dólares por parte de Litore Maya, SA de CV, InterContinental Hotels Group (IHG), anunció la apertura del nuevo hotel Holiday Inn Express & Suites Playa del Carmen, propiedad de nueva construcción que cuenta con 91 habitaciones y que representa la llegada de la marca a este importante destino turístico. El inmueble está ubicado en el corazón del centro de Playa del Carmen, a poca distancia de la playa.

Gerardo Murray, vicepresidente Comercial, Mercadeo y Estrategia de Negocios, México, América Latina y el Caribe de IHG dijo: “estamos encantados de introducir la marca en Playa del Carmen, fortaleciendo nuestra presencia en uno de los destinos de viaje preferidos en la Riviera Maya. Este hotel es adición importante a nuestra cartera en México, que ofrece a los huéspedes la experiencia innovadora de hospitalidad, conectividad y servicio amigable de la marca”.

El hotel Holiday Inn Express & Suites Playa del Carmen es la opción para vacaciones familiares, escapada de fin de semana o viaje de negocios. Con la excelente ubicación, los huéspedes pueden disfrutar las numerosas atracciones cercanas de renombre mundial, como la zona arqueológica de Tulum; parques naturales que ofrecen excelentes actividades, la isla de Cozumel, que está a solo 20 minutos en ferry. La céntrica ubicación del hotel también es conveniente para poder ir fácilmente a los diversos clubes nocturnos, restaurantes, boutiques y tiendas en la 5ta Avenida, así como al centro comercial Quinta Alegría.

Además, cuenta con alberca en el último piso, gimnasio abierto las 24 horas, lavandería de autoservicio, centro de negocios, dos salas de reuniones, estacionamiento de cortesía y conexión inalámbrica a internet de alta velocidad.

La barra de desayuno de cortesía ofrece amplia gama de productos para el desayuno, que incluye selección de carnes y huevos frescos, pan dulce, yogurt, fruta, café caliente, jugos y platos regionales.

El hotel Holiday Inn Express & Suites Playa del Carmen, propiedad de Litore Maya SA de CV, es administrado por Marca Hotel Solutions, SA de CV, franquiciada por filial de IHG y es parte de la diversa familia de marcas de IHG en casi 100 países y territorios. El tamaño y la diversidad del grupo de marcas de la familia ignifica que es posible satisfacer las necesidades de los huéspedes sin importar la ocasión -ya sea una escapada de una noche, viaje de negocios, celebración familiar o experiencia única. Las reservaciones pueden hacerse llamando al 01 800 00 999 00 o visitando IHG.com/HolidayInnExpress.

✰✰✰✰✰ Como parte de la inversión de 6.5 mil millones de libras British Airways está lista para ofrecer cambios significativos en productos y servicios a bordo en su cabina de primera clase El nuevo look and feel, está listo para tomar los cielos a partir del 31 de marzo, e incluirá nuevas camas, amenidades y menús que no desentonarían con las encontradas en algún hotel británico de cinco estrellas.

A los clientes de primera clase de la aerolínea se les ofrecerá nueva ropa de descanso para hombres y mujeres, súper suave, sofisticada y diseñada exclusivamente por la lujosa marca de moda Temperley London. La ropa de descanso se acompañará con bolsas de amenidades de la aerolínea hechas a la medida, presentando el diseño “Star” de Temperley. Las bolsas incluirán productos de la marca británica número uno en cuidado de la piel, Elemis incluyendo los productos más buscados de la línea Ultra Smart Pro-Collagen. El kit de amenidades contiene lo esencial para la limpieza, recuperación e hidratación.

Los chefs de la aerolínea también diseñaron nuevos y deliciosos menús a la carta que se enfocan en ingredientes frescos de temporada y de procedencia británica. Los nuevos menús se servirán en elegante vajilla de porcelana blanca, diseñada exclusivamente para la aerolínea por el diseñador británico de alta gama William Edwards. La nueva vajilla se acompañará por cubiertos contemporáneos de Studio William.

La aerolínea también introducirá nuevo servicio de té por las tardes, mostrando la maravillosa tradición británica de té alto. El menú incluirá selección de sándwiches, suaves pastas y panecillos (scones), así como una amplia gama de infusiones.

Como parte de los cambios, British Airways también está invirtiendo en nueva cristalería Dartington. Los viajeros podrán disfrutar de los excelentes vinos y champañas en sofisticadas copas, mientras que las bebidas sin alcohol se servirán en elegantes vasos de vidrio cortado.

Carolina Martinoli, gerente de marca y experiencia de clientes de la línea aérea mencionó: “como parte de nuestra inversión de 6.5 mil millones de libras para clientes, estamos cambiando parte de la experiencia del cliente en primera clase. Nuestros equipos de diseñadores, chefs y expertos en servicio al cliente han pensado cuidadosamente en los detalles que sabemos les importan más a nuestros clientes.

“En este, nuestro año de centenario, hemos buscado a algunos de los mejores diseñadores y fabricantes británicos para trabajar con ellos y asegurar que el viaje en primera clase con ls compañía aérea sea una experiencia inolvidable”.

Los pasajeros de primera clase serán beneficiados con mejor servicio para perfecta noche de descanso gracias a las 400 nuevas y lujosas camas, acompañadas de colchón de fibra de espuma. Los clientes también recibirán nueva manta y cojín.

Y para aquellos que deseen relajarse y disfrutar de las mil horas de programas disponibles en el canal de entretenimiento en vuelo, lo podrán hacer a través de los audífonos de alto rendimiento elaborados por Meridian, los pioneros británicos en audio de alta resolución.

Los clientes de primera clase tienen acceso al exclusivo First Wing de Heathrow en la Terminal 5. Rediseñado y presentado en 2017, First Wing provee a los clientes área privada para chek-in que lleva a través de carriles de seguridad y da acceso directo al prestigioso First Lounge de British Airways.

2019 es el centenario de la compañía aérea, por ello la inversión para clientes en los próximos cinco años incluyendo nuevos aviones, cabinas, menús, salas, rutas y WiFI.

*Ultra Smart Pro-Collagen es nueva línea personalizada para el cuidado de la piel que se adapta a las necesidades individuales para preservar y promover apariencia más joven y piel luminosa.

El kit de mujeres contiene: limpiador facial micelar, toallita facial de albaricoque relajante, Pro-Collagen de rosas, crema hidratante y crema de ojos Ultra Smart Pro-Collagen, bálsamo labial hidratante, crema de manos de lavanda de mar e hinojo y desodorante

El kit de hombres contiene: crema de ojos Ultra Smart Pro-Collagen, crema hidratante Ultra Smart-Pro Collagen, limpiador facial micelar, gel suavizante para la piel, desodorante y bálsamo labial hidratante.

