Presidente AMLO reconoce lucha de las mujeres por la igualdad

Vamos a tener un encuentro y se va a hablar sobre el tema del Día Internacional de la Mujer, esta conmemoración, y de las demandas de las mujeres, dijo el Presidente durante la conferencia matutina

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Se nos hizo un poquito tarde, pero estuvo muy amplia la información en la mesa de seguridad.

Como saben todos los días desde antes de las 6.00 de la mañana nos reunimos para recibir el parte, el reporte de todo lo que sucede en el país, nos informamos de todo lo que pasa y tomamos decisiones. Entonces ahora se nos hizo un poco tarde.

Por eso vamos a abrir el diálogo circular, quedamos ayer pendientes.

PREGUNTA: Presidente de México, su servidor Carlos Pozos, Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Gracias, de esa pregunta que había quedado pendiente ayer.

Presidente de México, ¿sabe usted que son ya dos meses que no se puede facturar ni hacer pagos a proveedores en Petróleos Mexicanos? ¿Se está poniendo en riesgo la operación, presidente?

Se están generando reclamos por parte de algunas empresas y las calificadoras, usted ya sabe cómo son, pueden tomar mala nota de esta situación.

Pero para poder solucionar este problema, presidente, el 5 de marzo del 2018 se firmaron dos convenios para operar los campos Órgano y el campo Cárdenas Mora por las empresas Endeavor y Chevron y con ello Pemex puede recibir 157.5 millones de dólares para poder solventar esta situación, presidente. ¿Cree usted girar alguna instrucción o sabía usted de esta situación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sobre cómo vamos avanzando para rescatar el sector energético voy a hablar el lunes sobre este tema. Se está trabajando muy bien en Pemex, ese es el informe que tengo, no solo de papel, sino estoy pendiente y se ha ido avanzando; desde luego, estamos en la etapa de la firma de convenios, de contratos, ya les puedo decir, les adelanto que se llevan ya firmados contratos de inversión en Pemex del orden del 80 por ciento de toda la inversión de este año. Entonces, puede ser que haya demoras en pagos.

También ahora hay más cuidado en la entrega de los pagos, se revisa más porque no queremos que haya corrupción, eso nos puede retrasar, demorar, pero es para limpiar a Pemex de corrupción.

Acerca de los nuevos campos que ya se van a explotar, que ya van a producir se están elaborando, se están haciendo también contratos con las empresas y vamos avanzando.

El lunes yo informo sobre este tema.

INTERLOCUTOR: Mi segunda pregunta, presidente.

Hoy en el Día Internacional de la Mujer, tenemos aquí de vecino a Fernando Vilchis, que es presidente municipal de Ecatepec, quien ganó por su arrastre, presidente, pero tiene el nada honroso primer lugar en feminicidios este municipio, presidente, el municipio más grande de Latinoamérica.

¿Le haría un exhorto a este presidente municipal a trabajar -y a otros presidentes municipales de su partido, Morena- para erradicar este problema y muchos problemas que tiene Ecatepec?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A todo el gobierno de la República a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, que se respete a las mujeres, que se les proteja, que se detengan los asesinatos de mujeres, el maltrato; de eso vamos a hablar el día de hoy.

Tenemos una reunión, están todos invitados, de manera especial las mujeres, vamos a tener un encuentro y va a hablar sobre el tema del Día Internacional de la Mujer, esta conmemoración, y de las demandas de las mujeres.

Va a hablar la encargada del Instituto de las Mujeres, Nadine, va a dar un informe de lo que está sucediendo en México con las mujeres y nuestra propuesta.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, reportera de Grupo Healy, el Imparcial, La Crónica y Frontera.

Me gustaría saber, presidente, si han revisado los casos de toma de casetas en Sonora y Baja California.

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo durante la gira que ya habían quedado liberadas las casetas en Sonora, pero de seis todavía hay cuatro que quedan tomadas por grupos.

Ayer, el delegado de la Fiscalía General de la República dijo que hay 76 denuncias por esta toma de casetas. Nos gustaría saber qué procederá en este caso.

Una pregunta de Baja California. Por primera vez en los últimos 18 meses se redujo los homicidios en un 30 por ciento.

Nos gustaría saber si eso tiene que ver con la presencia del Ejército y a qué atribuyen esta baja y qué se está haciendo en esta región para tener este resultado del 30 por ciento de disminución.

Sobre la Guardia Nacional, nada más saber cuándo prevé decretar, promulgar la Guardia Nacional, cuándo iniciaría la construcción de las nuevas instalaciones que comentó usted hace unos días, en cuánto tiempo estarían listas estas instalaciones que albergarían a 120 elementos que comentó y cuándo quedaría funcionando al 100 por ciento la Guardia Nacional.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

Miren, hacemos el compromiso de que la próxima semana les informa Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública; y el ingeniero Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones, sobre lo de las casetas.

Quiero aprovechar para decirles que a mí me ayuda mucho el que ustedes participen en este diálogo circular y que se dé esta comunicación con mensajes de ida y vuelta, porque de esa manera nadie se queda en las oficinas y todo mundo tiene que estar pendiente.

De modo que es un aliciente para nosotros el que ustedes nos estén haciendo preguntas y también cuestionamientos porque esto lleva a que todo el gobierno esté en activo, que nadie esté perdiendo el tiempo.

Entonces, vienen Alfonso y el ingeniero Jiménez Espriú a informarles sobre este tema. Ya lo hemos tratado en el Gabinete de Seguridad. Tenemos toda la información. Se está trabajando, se han firmado acuerdos; pero es importante que se conozca.

Y además que la gente también sepa de cómo se presentan estas tomas, cómo sí hay razón de que algunas casetas se tomen cuando no son escuchados, cuando hay injusticias; pero también cómo hay otros casos en donde el propósito es obtener recursos para cualquier propósito. Entonces, es importante que estén aquí.

En efecto, hemos podido bajar la incidencia delictiva en Tijuana, no así en otras partes, porque no es para utilizar el caso de Tijuana y decir: Ya se resolvió el problema. Puedo decirles que en la frontera sí. En Tijuana, llegaron a haber hasta 20 homicidios diarios y que hemos logrado una disminución considerable porque se inició un operativo en especial.

Pero en Juárez, que iniciamos el operativo después de Tijuana, todavía no podemos lograr una disminución en la incidencia delictiva, hablando de la frontera.

En centros turísticos, no hemos podido bajar la incidencia delictiva en Cancún, sí en Acapulco.

Entonces vamos a informarles el lunes sobre esto y yo estoy muy seguro que vamos a poder bajar la incidencia delictiva nacional con lo de la Guardia Nacional, porque no había presencia de elementos de la Policía Federal en el país.

Ya les he dicho, el presidente contaba con 10 mil elementos para garantizar la seguridad pública; de acuerdo a la Constitución, el Ejército, la Marina no podía utilizarse en temas relacionados con la seguridad pública o para garantizar la seguridad pública de la gente.

Y la verdad es que el Ejército y la Marina sí estaban en la calle, pero ocupados -por órdenes superiores- del combate al narcotráfico no en temas de seguridad pública.

Entonces, ahora es un cambio importante, un giro, porque lo prioritario es la seguridad pública, proteger al ciudadano. Para eso va a ser la Guardia Nacional.

Y ya tengo el informe que han aprobado esta reforma constitucional en 26 congresos locales.

Vamos muy bien, en algunos casos se demora porque cada legislatura local tiene sus procedimientos, pero yo espero que para la semana próxima esté aprobado lo de la Guardia Nacional.

INTERLOCUTORA: ¿La semana que entra se promulgará?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La semana que viene.

Ya se podría ahora publicar la reforma constitucional, pero decidimos que tenga más legitimidad, que se apruebe en más estados.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias.

No sé si tenga alguna opinión sobre la portada que sale hoy en Reforma, la de ocho columnas, que se llama: Usan al SAT para intimidar a Reforma.

Es sobre un diferendo de 12 mil pesos y un requerimiento al señor Junco del servicio de Administración Tributaria.

Y, por otro lado, hay una disputa, o no una disputa sino un desentendido dentro de Morena. El Instituto de Formación Política refrendó que los derechos de la mujer, a propósito de que la senadora morenista Lilly Téllez adelantó que podría presentar una iniciativa Provida a nivel federal, una voz que luego replicó el senador priista Eruviel Ávila.

En este sentido, mi pregunta es si el gobierno federal vetaría alguna ley que aprobara el Congreso de la Unión que eliminara el derecho a las mujeres a decidir.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Acerca de lo primero, yo pienso que se está exagerando en el periódico Reforma, con todo respeto.

Nosotros no perseguimos a nadie, no somos como los gobiernos protegidos por Reforma, nosotros respetamos las libertades y respetamos el derecho a disentir.

Es realmente una falta de respeto, es ofensivo el que estén señalando que estamos llevando a cabo un acto de intimidación o de persecución a un medio como el Reforma.

No es cierto, es una falsedad por entero, por completo; no lo hacemos con nadie. Quién sabe qué motivaciones tuvieron para hacer esta escena, pero se me hizo un despropósito, lo considero una actitud, considero que se trata de una actitud política.

Nosotros tenemos diferencias con el Reforma, pero no vamos nosotros a perseguir a nadie y las diferencia que tenemos las hemos hecho públicas.

Y sí, he hablado de la prensa fifi y lo voy a seguir haciendo, porque es una prensa conservadora, que no tiene nada de malo de que exista, tienen todo su derecho, pero con apariencia de prensa libre. Entonces, se me hizo un despropósito.

Nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas, por su manera de pensar, somos respetuosos de la libertad de expresión, de manifestación de las ideas.

Mis diferencias con el Reforma son fundamentalmente por su postura conservadora. Es un periódico que surge en el gobierno de Salinas, que ha procurado no tocar a Salinas, que no cuestionó el saqueó del periodo neoliberal, que simuló de que combatía la corrupción señalando, acusando a funcionarios menores, a chivos expiatorios, que ayudó en el fraude electoral. Esas son nuestras diferencias con el Reforma.

Pero de ahí a que se le persiga porque no pague los impuestos, que utilicemos nosotros al SAT para eso… Ojalá y se aclare todo esto. Inclusive la directora del SAT es colaboradora del Reforma y es una abogada honesta, íntegra, incapaz de hacer algo así.

Entonces, tendrían que probar si hubo una decisión política, si les llegó un requerimiento para aclarar algo fiscal. A todo mundo le llega eso.

¿Qué?, ¿no se puede tocar al intocable?

Yo ahora lo hago público, pero en una reunión de gabinete hace unos días sostuve que me reclamó mi esposa porque el recibo de luz llegó altísimo. Entonces, suceden estas cosas.

Todos, de una u otra manera por alguna razón tenemos que enfrentar estas inconsistencias; pero de ahí a señalar que es una persecución…Se pasaron, se pasaron; nosotros no hacemos eso. No tengo ningún problema de conciencia.

INTERLOCUTOR: Y sobre si vetarían cualquier intento del Senado para cancelar la interrupción legal del embarazo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que no debemos de abrir esos debates. Vamos a serenar el país. Esto del Reforma lo digo porque es primera plana y como si yo fuese Salinas, sí calienta; pero lo otro hay que procurar que se vaya resolviendo de la mejor manera posible. Tenemos casos importantísimos.

Yo creo que si sumamos todos nuestros esfuerzos, toda nuestra imaginación, todo nuestro talento, todo nuestro trabajo para desterrar la corrupción, va a ser una hazaña de todos los mexicanos. Yo convoco a eso.

Primero logremos limpiar de corrupción al régimen, que es lo que más ha dañado; y una vez logrado eso, vamos viendo entre todos otros asuntos.

Hay muchos temas importantes, pero vamos a priorizar y en este caso yo pienso que lo más importante es limpiar de corrupción al gobierno.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, de Radio Latino California.

Hay un tema ahí sobre la Cofece. En días recientes la presidenta comisionada de la Cofece, Alejandra Palacios, firmó un artículo en el periódico Reforma donde se le iba con todo al Banco Azteca, porque se le habían asignado las tarjetas de plástico para entregar el dinero de las personas de la mayor edad y algunos estudiantes, si no mal recuerdo.

Y no conforme con ello, también autorizó la firma o el conjunto de las empresas Disney y Fox para que pusieran un monopolio y cobraran por los servicios que ofrecen a los televidentes.

La señora no podría firmar un artículo en el periódico Reforma porque representa una institución autónoma.

¿Qué va a hacer al respecto su gobierno?, porque la señora violentó la Constitución al firmar un documento a nombre propio cuando representa una institución autónoma, como es la Cofece.

Y si me permite, le formulo la siguiente pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, yo creo que hizo mal porque no debería actuar de esa forma, pero tengo entendido de que ya la parte afectada ya presentó una denuncia y se va a resolver legalmente. Ese es mi punto de vista, no debió expresarse de esa manera, primero.

Segundo. Aquí en una ocasión hablamos de que no estábamos de acuerdo con la autorización para que se fusionara la empresa Disney con Fox y que se cobrara por ver el futbol. Yo sigo sosteniendo esa postura.

Y creo -a no ser que lo hayan hecho ayer y que no me haya yo informado- pero creo que todavía no resuelven y que en otras partes han rechazado la fusión; en Estados Unidos no se aceptó, no se aceptó en Brasil y ni siquiera lo presentaron en Europa.

Entonces, no creo que se aplique eso en nuestro país, porque cómo van a dejar a la gente sin la posibilidad de entretenerse con el fútbol y que se tenga que pagar por ver el fútbol; eso sería el colmo.

Claro son independientes, son autónomos, pero, pues, tenemos derecho a señalar ciertas cosas.

Se tiene que proteger al usuario, al consumidor que no haya este tipo de abusos, que no haya monopolio, porque sigue habiendo monopolios, se viola la Constitución, se viola el artículo 28 de la Constitución.

Aquí tenemos el problema de las compras, que lo vamos a ir resolviendo. Debe de haber 500 mil proveedores y las compras del gobierno se le hacen al 1.5 por ciento de todos los proveedores y así está todo, no sólo es la comunicación.

Hay una tendencia al monopolio, en la compra de las medicinas, monopolio; en la compra de los alimentos para los reclusorios, monopolios; una empresa que abastece el 90 por ciento.

Eso es una irregularidad, no hay competencia. ¿En qué quedamos?, ¿no que estamos a favor del libre comercio?, ¿o queremos la libertad comercial, la libertad empresarial sólo aplicada al de enfrente? Cuando nos beneficia el monopolio lo aceptamos.

Entonces, esas son cosas que hay que revisar.

Pero, a ver, ¿ya aprobaron lo de la fusión?

INTERLOCUTOR: Compareció la comisionada presidenta hace dos o tres días ahí, en la comisión en la Cámara de Diputados, y expuso cómo está funcionando la Cofece; y entre esos dos temas son los que destacan: la fusión de Disney y Fox y la crítica a Banco Azteca, incluso, le dio como un banderazo a favor a Bancomer, que debió -según ella- también tener derecho a que distribuyera los fondos a través de las tarjetas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahí está. Miren, hagan un análisis, se los dejo de tarea, de cómo se distribuyen los bancos el manejo financiero en México; pero ya no nos metamos en ese terreno.

INTERLOCUTOR: Y la segunda pregunta, presidente, si me lo permite.

Es un tema que ha venido causando un revuelo en los mercados financiero con respecto a las calificadoras Standard and Poor´s, Fitch y Moody’s.

Los especialistas en economía y finanzas en este país no dicen a los lectores, a sus televidentes o radioescuchas, que esas firmas están integradas por banqueros o financieros que tienen empresas en quiebra o que están rumo a la quiebra; sin embargo, tienen la facultad de otorgar una calificación a equis país o a varias empresas, como lo hicieron recientemente, con 77 empresas con la iniciativa privada y dos paraestatales de México, que es obviamente Pemex y la CFE.

Las calificadoras en el 2007 en Estados Unidos dieron una calificación de 10 y sedujeron a muchos inversionistas a que el banco norteamericano, el cuarto más importante de Estados Unidos, el Lehman Brothers, que invirtieran millones de dólares en el terreno inmobiliario, eso fue en el 2007. Las inmobiliarias de Standard and Poor´s, Fitch y otras le dieron calificación extraordinaria a Lehman Brothers.

Sin embargo, en el 2008, Lehman Brothers se va a la quiebra pese a que esas calificadoras les habían dado una nota de 10, llevando al sector inmobiliario de los Estados Unidos en 2008 con una pérdida de 22 billones de dólares, 22 billones de dólares, que hoy la economía global sigue llorando, porque obviamente dejó en bancarrota.

Entonces, eso quiere decir que las calificadoras prácticamente dan notas ficticias o infladas, yo no sé. ¿Cuál es su versión de usted? A mí me extraña que los especialistas en la materia en finanzas no digan eso aquí en nuestro país.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, ya tocamos el tema ayer.

Nosotros vamos a ser respetuosos de lo que decidan las calificadoras, porque estamos seguros de que la economía de México está bien, marcha bien. Entonces, no queremos polemizar sobre este tema.

Vamos el lunes a informar sobre el estado en que se encuentra la economía nacional. Y en general les puedo decir que vamos bien y lo vamos a probar con datos.

Hay dos datos que son importantes: Uno, que no hemos tenido depreciación de nuestra moneda, eso no es poca cosa; y dos, que hay control de inflación, tampoco es poca cosa. Y hay otras buenas noticias, pero vamos a esperarnos el lunes, vamos muy bien en el manejo económico.

Y la única recomendación respetuosa, sin ofender a nadie, sin querer testerear a nadie, muy sutil, suave es que se tomen en cuenta para las evaluaciones de las calificadoras, ‘la variable’, como dirían los tecnócratas, ‘la variable corrupción’, porque ahí está la clave.

Nosotros lo que vamos a demostrar no solo en México, sino en el mundo es que sin corrupción hay más crecimiento económico.

Esa es la tesis, eso es lo que vamos a plantear.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente.

Señor presidente, muchos mexicanos estamos muy preocupados y ocupados también, y esto más que nada lo ha dicho usted muchas veces que va a terminar, que está bien, pero aquí estoy hablando de su salud.

Sabemos que está muy bien, al contrario, yo creo que todos queremos saber qué hace, si usted utiliza algún método alternativo, si utiliza cámaras hiperbáricas; tiene mucha energía de verdad y usted es como un corredor keniano, o sea, realmente lo hemos visto, ni siquiera con un resfriado y muchas personas nos preguntan -y nosotros mismo nos preguntamos- qué es lo que hace. Gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estoy bien.

INTERLOCUTORA: Se ve que está muy bien, eso sí.

PRESIDENTE NADRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estoy bien y de buenas.

Yo creo que es importante en todo estar bien con uno mismo, yo pienso que la felicidad -que también es fortaleza física- es un estado de ánimo tiene que ver con estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo.

Si a uno le gusta lo que hace…el trabajo de ustedes, por ejemplo, que es de primera el trabajo de ustedes, lo único que habría que resolver es que, sí, mejoren los sueldos; pero es un trabajo muy satisfactorio el poder escudriñar, buscar la verdad, el informar, el orientar, concientizar, eso es importantísimo.

Lo mismo el trabajo de un dirigente político, el ponerse al servicio de los demás, el poder servir al pueblo, el tenerle un profundo amor al pueblo y poderlo llevar a la práctica.

Por ejemplo, de los héroes nacionales yo admiro mucho en ese aspecto a Hidalgo, era muy humano, se le cuestiona que falló políticamente porque no tomó la Ciudad de México, a pesar de haber ganado la Batalla del Cerro de las Cruces, pero pensó que tomar la Ciudad de México iba a implicar mucha violencia, la pérdida de muchas vidas y decidió cambiar su trayectoria, no entrar a la Ciudad de México.

Y además cuando lo están condenando pronuncia una frase bellísima, válida, vigente, dice: ‘Ustedes, los oligarcas sólo tienen como Dios al dinero’.

Y el otro dirigente, padre de nuestra patria, que le tenía un profundo amor al pueblo, el general Lázaro Cárdenas, lo mismo.

Imagínense, termina de ser presidente y sigue trabajando, y se va a la mixteca y ahí está escuchando a los pobres. Eso es único.

Y también le tenía amor al pueblo y era muy humano Madero, se olvida, por ejemplo, que Madero cuando están las huelgas de Río Blanco, de Veracruz, de Puebla, él era humano y era piadoso, y se quedan los trabajadores sin empleo porque no querían aumentarle los salarios, y deciden liquidarlos, correrlos; él les ofrece trabajo desde Veracruz y Puebla y Tlaxcala a Coahuila, a San Pedro de las Colonias.

Porfirio Díaz, con todo respeto, nunca menciona a los pobres, no era parte de su lenguaje, de su discurso. Al contrario, cuando había una mención era cuestionando que se creían los mayas los dueños de los bosques, cuando en realidad eran los dueños de los bosques. Entonces, Juárez, patriota básicamente.

Entonces cuando uno hace lo que le gusta se siente uno muy bien, y tiene uno fortaleza para resistir cualquier adversidad.

INTERLOCUTORA: Gracias, señor presidente.

PREGUNTA: Señor presidente, buenos días. Vicente Serrano, de Sin Censura.

Aprovechando que con todas sus letras habla del periódico Reforma hace minutos. Ayer usted mencionaba que había columnistas, había periodistas a los que se les había servido con la cuchara grande en el sexenio anterior, pero usted se reservó los nombres.

Yo le quiero pedir respetuosamente que haga pública esa lista, porque no todos somos iguales, porque no todos somos chayoteros, y además porque era dinero del pueblo de México.

¿No le parecería que el pueblo de México debería de conocer esa lista de los que fueron beneficiados?

Y aprovechando del pueblo de México, señor presidente, ha sido abrumadora la experiencia de estar transmitiendo aquí afuera de Palacio Nacional, de tantas personas que vienen a Atención Ciudadana. Le pregunto: ¿cómo va este proceso? Porque se van agradecidos de que se les tome en cuenta, de que se les reciba, pero se van con la incertidumbre de cuándo se va a resolver su caso.

¿Le han comentado en Atención Ciudadana cuántos miles de casos? Y a 100 días de su gobierno, ¿les puede dar un mensaje a esas personas que han llegado a pedir apoyo? Muchas gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, miren, estamos viviendo un tiempo especial de transformación. Venimos de un régimen autoritario, insensible, corrupto. Entonces, se acumularon las demandas del pueblo. Aplica la frase bíblica que utilizó Justo Sierra y Madero y Luis Donaldo Colosio en el discurso que mostrabas de que ‘El pueblo de México tiene hambre y sed de justicia’. Eso es lo que está pasando.

Muchísimas demandas, muchísimas peticiones, porque se abandonó al pueblo y hay grandes y graves problemas nacionales.

Entonces, ¿cuál es el método de atención?

Estamos buscando atender de manera general, colectiva, al mayor número de mexicanos con los grandes programas de bienestar; por ejemplo, que todos los adultos mayores tengan la pensión, más de ocho millones de adultos mayores que están ya recibiendo a partir de enero el doble de pensión y que jubilados, pensionados del Issste, del Seguro, de otras instituciones que no recibían, están ahora ya recibiendo.

Estamos hablando así, una decisión que abarca a muchos, a todos los ancianos respetables.

Otra decisión así es que todos los jóvenes que estudian preparatoria, su beca, alrededor de cuatro millones.

Otra decisión, los jóvenes que no tienen trabajo, que todos sean contratados, así.

Este año se autorizaron 44 mil millones de pesos para ese programa, Jóvenes Construyendo el Futuro; y así, en becas, 10 millones de becas.

Una vez que terminemos de echar a andar todos estos programas, porque no es fácil la instrumentación, para que le llegue el apoyo de manera directa al beneficiario, que no sea a través de intermediarios.

Entonces, cuando terminemos, que yo espero que sea a mediados de este año, que ya esté en marcha todo este plan de bienestar general colectivo en donde en la mayoría de los hogares, sobre todo en los hogares pobres, va a llegar un apoyo. Entonces vamos por otras cosas.

Tenemos pendiente resolver el grave problema de la falta de atención médica, no se garantiza en México el derecho a la salud, aunque está en el cuarto constitucional. Eso que llaman Seguro Popular, ni es seguro, ni es popular, porque no hay médicos, no hay medicinas.

Entonces, esa es una asignatura pendiente, eso es algo que ya estamos viendo pero que todavía…El objetivo ahí es que se pueda garantizar la gratuidad en la salud; y no cuadro básico, sino que el que se enferme tenga el derecho a ser atendido, que tenga atención médica y que tenga todos los medicamentos, eso es algo importante.

Y así otras cosas en lo colectivo; y luego también es importante atender lo personal, que eso lleva más tiempo, tiene que ver con las instituciones, pero sobre todo con la actitud de los funcionarios.

Que si es un asunto de justicia laboral, que llevan años pidiendo, ya tienen laudos a favor y no se los reconocen, que la autoridad se aplique y se resuelva; o muchas otras cosas de justicia, de gente que lleva cinco, seis, ocho, diez años en la cárcel, sin ser sentenciado.

O que como no tienen una buena defensa los tienen ahí sin razón, las cárceles tienen a mucha gente inocente.

Entonces, todo eso implica que los defensores de oficio, que los ministerios públicos, que los funcionarios, todos los que somos servidores públicos tengamos la sensibilidad.

Hay gente en el gobierno que le molesta escuchar a un ciudadano, que quisieran resolver rápido: ‘A ver, ¿cuál es tu problema?, sí, ahí te hablamos, luego lo vemos, o mira, vete a tal lugar, ahí te van a atender‘.

No son capaces, sensibles para escuchar y respetar a la gente. Entonces, todo eso tiene que irse dando como parte de la transformación.

Miren, entre otras cosas los tecnócratas. El principal problema de la tecnocracia y del modelo neoliberal y de los servidores públicos o funcionarios públicos del periodo neoliberal, lo principal, lo peor, es la corrupción que los distingue, eso es lo peor; pero además de eso, ineficientes; además de eso, insensibles.

¿Ustedes creen que el que tiene una formación tecnocrática está preparado para atender a la gente?

Son déspotas, pero por si fuese poco, nunca salen de la oficina, nunca les da el sol, piensan que todo es estar en el escritorio, no salen.

Estoy hablando de los altos funcionarios públicos, la tecnocracia qué va a conocer México, los altos tecnócratas, los que fueron responsables de esta crisis de México no conocen el país, no conocen más que las ciudades, nunca han recorrido los pueblos, ni les interesa, todo es la tabla para estar viendo cómo está la macroeconomía y adelante.

Ahí terminamos.

INTERLOCUTOR: La primera pregunta no la respondió.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuál es? Ah, de los periodistas. Ya vamos a hablar de eso más adelante.

Miren, ¿no les parece que es mejor no tocar ese tema?

INTERLOCUTOR: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a analizarlo más con calma, mejor vamos a darle una vuelta a la página, vamos a entrar a una etapa nueva.

Aquí ya no hay periodismo vendido, no hay prensa vendida ni alquilada, ya de veras, ha cambiado mucho, la mayor parte de la prensa es libre, es independiente. Vamos a eso.

Esto que estamos ahora debatiendo con el Reforma no es por cuestiones que tengan que ver con lo económico, esto tiene que ver más con la parte ideológica. Yo considero que ellos son muy conservadores, eso es todo.

Y hagan la historia del periodismo. Cómo en la época de Porfirio Díaz existía un periódico contra los opositores que se llamaba El Debate; y luego el gran periódico del conservadurismo, El Imparcial, era un fenómeno ese periódico. Fíjense que llegó a tirar 120 mil ejemplares diarios en ese entonces, en un México de 15 millones de habitantes; era el gran sostén del régimen El Imparcial, 120 mil ejemplares diarios.

¿Qué periódico ahora tira 120 mil ejemplares diarios? Era el gran sostén porfirista.

Pero aún con eso existía la otra prensa, El Hijo del Ahuizote. Daniel Cabrera, extraordinario, para mí el mejor periodista y vaya que Zarco era grande; pero para mí el mejor periodista de la historia de México, Daniel Cabrera, el director de El Hijo del Ahuizote; Filomeno Mata, del diario El Hogar; los hermanos Flores Magón, con Regeneración.

Entonces, siempre ha habido prensa conservadora y prensa liberal y los dos pensamientos. Entonces, vale más ese debate, es mejor ese debate.

Es lo mismo de que se quiere meter a la cárcel a los corruptos. Yo es que no diga que no, es que pienso que es mejor prevenir la corrupción que castigarla. Es mi punto de vista.

Y que si a esas vamos, tenemos que ir con los de arriba y hacer a un lado la simulación; porque también, imagínense, damos a conocer aquí los nombres de los periodistas, ¿y los de mero arriba?, porque los nombres que tenemos son de columnistas, eso sí, famosos ¿y arriba?

Entonces, tendríamos que hacer toda la condena que es mejor lo que ya estamos haciendo de condenar al régimen más que a las personas para que no se repita, porque tenían atontado a muchos con el modelo neoliberal, que era la panacea.

Entonces, cuando aquí estamos diciendo: A ver, lo que había era corrupción en todo; cuando aquí estamos diciendo: La reforma energética, en vez de mejorar las cosas en Pemex, en la Comisión Federal, en vez de beneficiar a los consumidores los perjudicó.

Eso es mejor para que nunca más vuelvan y tampoco va a ser así, porque en el proceso histórico siempre hay cambios, así ha sido la historia, liberales luego conservadores; no es decir que ya desapareció el conservadurismo, no, eso está ahí, no ha desaparecido ni en los momentos más difíciles, ni cuando se hizo el acto solemne de justicia en el Cerro de las Campanas, luego del gran fracaso del conservadurismo, que fueron al extranjero a traer a un príncipe y nos invadieron y fracasaron y triunfa el movimiento liberal y triunfa Juárez y se pensó: ‘Se acabó el conservadurismo’. No, no, no. Siguió y al poco tiempo ahí está otra vez con Porfirio Díaz, 34 años.

Entonces, ahora sí se les terminó. Treinta y seis años dominaron, pero, ¿qué va a ser lo nuestro eterno? No, no. Y no puede ser así.

Miren lo que pasó en los países de América Latina. Hubo un tiempo en que todos los países eran gobernados por movimientos progresistas; miren cómo está ahora, es otra la geografía política, así es esto; pero afortunadamente aquí por algún tiempo vamos a tener izada la bandera liberal.

PREGUNTA: Muy buenos días, señor presidente. Melina Ochoa, de Uno TV.

En Uno TV estamos realizando una investigación sobre el desvío de 22 millones de pesos de cuotas sindicales del IMSS.

Ayer ya fue denunciado este hecho en la Fiscalía General de la República, los trabajadores sindicalizados de la sección 34 dicen que iniciaron su propio combate al huachicoleo de cuotas sindicales. ¿Qué opinión le merece este caso?

Otro tema, los súper delegados ganan más que los gobernantes estatales, ¿esto es cierto?, ¿usted tiene información sobre ello?

Y, finalmente, el conflicto que ocurre en Matamoros, Tamaulipas, acerca de las maquiladoras, el conflicto laboral que ocurre allá. Si me puede responder esas dos preguntas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que yo celebro que los trabajadores sindicalizados pidan transparencia acerca del manejo de lo que aportan, de las cuotas sindicales y que los dirigentes informen cuánto reciben de las cuotas y que haya transparencia en el manejo de esos fondos, desde luego respetando la autonomía de los sindicatos; pero si ya lo están haciendo los trabajadores, tiene todo el derecho de hacerlo.

Acerca de los coordinadores estatales, no sé si ganen más que los gobernadores; lo que sí puedo decirles es que ganan menos que el presidente, porque de acuerdo a la Constitución ya nadie puede ganar más que lo que gana el presidente de la República.

Antes sí había funcionarios que ganaban más que el presidente, ahora no, se está cumpliendo con la Constitución.

Y acerca de los movimientos que hay en Matamoros, estamos buscando la conciliación, buscando el equilibrio, que se otorguen aumentos de salarios, pero que se cuide también la fuente de trabajo, que no se afecte a las empresas, en eso estamos buscando la conciliación.

Bueno, vamos, porque además las compañeras mujeres -ustedes, los compañeros hombres también están invitados- pero las principales son las mujeres hoy, mañana y siempre.