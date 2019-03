Tendrá Movimiento Ciudadano a mayaparlantes como candidatos

De 30 aspirantes que fueron registrados, se inscribieron más mujeres que hombres

La elección de este próximo junio, donde se renovará el Congreso local, parece, será más interesante de lo que se pensó, pues al ser una contienda intermedia, el interés de los ciudadanos en ella se diluye; sin embargo, varios de los personajes que participarán en ella pondrán un poco de sal y sabor a la elección.

En el caso del partido Movimiento Ciudadano, que registró ayer a quienes serán sus abanderados, por primera vez postuló a tres mayaparlantes, incluso uno de ellos es discapacitado visual, nacido en una comunidad de Felipe Carrillo Puerto; usted se preguntará si un ciego puede realizar un buen papel en el Congreso, empero, hasta ahora, los que están en las curules no han demostrado tener una buena vista, pues ni cuenta se dan de las necesidades del pueblo que representan y sólo miran lo que les conviene y cuando les conviene. ¡Abuelita tus chanclitas!

De 30 candidatos que fueron registrados, se inscribieron más mujeres (16) que hombres (14). Tres son jóvenes menores de 30 años -uno de ellos propietario- y otro más con 30 años cumplidos. En la vía de representación proporcional, será inscrita en su momento otra joven de menos de 30 años.

Los conocidos

En el MC se registraron como candidatos, además de jóvenes y mayaparlantes algunos personajes conocidos, algunos bien, algunos no tanto, pero que tienen capital político suficiente para realizar una campaña política decente.

En el Distrito 1 (Kantunilkín), se registró Humberto Lara González, “El indio blanco”, ejidatario que en el 2010 fue secuestrado por policías de Cancún y su rescate fue de 2 millones de pesos. “El indio blanco” o “El yordi”, como es conocido tiene una buena popularidad en el norte del estado y no se escama fácil, pues en Isla Mujeres se aventó un tiro con el alcalde Juan Carrillo, a quien acusó de truncar sus derechos de reunión por mandar clausurar con la fuerza pública municipal el salón de fiestas donde el líder popular preparaba un convivio navideño con los isleños.

A Juan Carrillo le salió el tiro por la culata, pues los isleños, que ya le tenían tirria al munícipe, se pusieron del lado de “El indio blanco”, pues no querían perder los regalos navideños prometidos -a wui wui-. Lo acontecido en Isla Mujeres aumentó la popularidad del ejidatario, que no se dejó amedrentar.

El extraño retorno de “Chacho” Zalvidea

El “Chacho”, Juan Ignacio García Zalvidea, va por el Distrito 2 de Cancún. El ex alcalde cancunense ha sido terco en querer regresar a un cargo de elección popular, pues en el 2005, fue detenido bajo cargos de peculado por 97 millones de pesos por la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo.

El 24 de diciembre de 2006 fue puesto en libertad después de pagar una fianza de 97 millones de pesos, para después, sin más ni más, fue exonerado y fue declarado inocente de todos los cargos que tenía en su contra. De ese amargo episodio, el “Chacho” jura que todo fue obra del gobierno de Félix González, para impedir que llegara a la candidatura al gobierno del estado, espina que trae clavada, pero, por lo pronto, buscará la curul para regresar al ruedo.

A lo seguro

Contrario a lo que se esperaba, el dirigente de MC en Quintana Roo, José Luis “Chanito” Toledo Medina, no hizo lo que acostumbran todos los que se dicen líderes de partido, anotarse en la primera posición de la lista de plurinominales, para, sin hacer campaña, tener el cargo seguro.

Sin embargo, “Chanito” Toledo va por el Distrito 10 Playa del Carmen, plaza segura para su contundente triunfo, pues es donde “Don Chano” Toledo, su padre, tiene una importante fuerza política, además de que, José Luis Toledo, tiene su propia luz en Solidaridad, donde es reconocido, por lo que, debería ser pan comido para el experimentado político.

Empero, Toledo Medina no se confía y aseguró que en campaña: “vamos a debatir, a salir a dar propuestas, a ser aliados de los ciudadanos y ser adversarios de los malos gobiernos”. Tengo fe en los quintanarroenses, somos más los que queremos dar lo mejor por nuestros hijos, somos más los que decidimos salir y decir: ¡Ya basta! hoy es tiempo de los ciudadanos y frente a mi dirigente nacional, Clemente Castañeda, y siendo yo el primero entre mis iguales les decimos a los quintanarroenses: ¡No les vamos a fallar!

Del plato a la boca

Como dice el dicho, se le cayó la sopa a la ex diputada local del PRI y ex senadora por el Panal, Susana Hurtado Vallejo, se le fue como agua entre los dedos la candidatura por Morena a la diputación por el Distrito 6, y en su pena la acompaña Érika Guadalupe Castillo Acosta y María Elva Pedroza Pérez.

Dice el runrún que a Susana Hurtado le jugó chueco el diputado federal de Morena, Luis Alegre, quien de pronto, se convirtió en uno de los importantes en el partido de AMLO y parte y reparte, además de ser el legislador federal morenista con mejor “relación” con el gobierno del estado.

Disputa por el Distrito 3

Que el ex dirigente estatal perredista, Emiliano Ramos Hernández, logró meterse hasta el fondo de la cocina en Morena y quedarse con la candidatura por el Distrito 3, pero, Emi no tendrá un camino fácil, pues, por la alianza PAN-PRD-PES, será Gregorio Sánchez Martínez el que enfrente a el ex perredista venido a menos.

A Greg Sánchez se le vio en un supermercado, comprando agua espirutuosa, para festejar su candidatura, y aseguró que le dará una arrastrada a Emiliano Ramos, que no le quedarán ganas de volver a ser candidato.

Aunque, el Partido Encuentro Social quiere regresar de ultratumba, pues el pasado julio el Instituto Nacional Electoral determinó la pérdida del registro del partido a nivel nacional.

Sin embargo, existen 322 regidores del PES en todo el país, 16 síndicos, 11 concejales, 29 diputados federales, 48 diputados locales, 52 presidentes municipales, incluyendo al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, emanados del partido y buscan el modo de revivir al PES.

De continuar muerto el PES, a Greg Sánchez no le quedará otra que enfrentar otra vez el fracaso, aunque, a eso de fracasar Sánchez Martínez ya le tomó cariño, pues nada más no da una, empero, lo que menos le interesa a Greg es ser diputado local, lo que el quiere es ser gobernador, por lo que asegura, participará en todas las contiendas políticas hasta lograr su objetivo. Que no invente, y ¿los ciudadanos que culpa tienen de su obsesión y sed de poder?, ya se siente López Obrador.