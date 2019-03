A 100 días, López Obrador, mal y de malas

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

A Epigmenio Ibarra “se le volteó el chirrión por el palito”

AMLOlandia, una utopía

Mal y de malas, el presidente Andrés Manuel López Obrador pensó que los primeros días de su gestión serían una celebración en la que la gente se volcaría a las calles para festejar el nuevo reino de AMLOlandia y cuál sería su sorpresa, que fueron más las muestras de rechazo principalmente, porque México empieza a ir en picada, con todo y el discurso evangelizador que se ha dedicado a dar el tabasqueño en cuanto foro le ponen enfrente.

Así que aquella frase de “todos a portarnos bien”, repetida hasta el #meCansoGanso, definitivamente, no ha servido de gran cosa, más bien, de nada.

El caso es que a tan corta distancia de que el tabasqueño iniciara su gestión, AMLOlandia se convirtió ya en una utopía y muy probablemente, en su acostumbrada conferencia mañanera de hoy, el presidente reclamará a la prensa que él llama “fifí”; desde luego y no podía faltar, al pasado; a los conservadores, vengan de izquierda o de derecha, el que no sea unánime el criterio a su favor, sobre la forma en que ha gobernado en estos primeros 100 días.

Con razón, desde el fin de semana, de alguna manera el tabasqueño manifestó su malestar al señalar que: “hay que dejar a un lado los rencores. Ya cholecon la politiquería, la grilla, ya me tiene hasta… el copete”.

Bueno, lo que en realidad tiene “hasta el gorro” a López Obrador, es no haber podido tener el apoyo total y absoluto así como los altos índices de aprobación, que aunque todavía lo favorecen, poco a poco empiezan a ir a la baja.

Hay otra cuestión que lo ha puesto de mal humor y se trata de la encuesta que por las redes, Epigmenio Ibarra aplicó sobre la calificación de estos primeros cien días, y cuál sería su sorpresa, que perdió y desde entonces, todo se le ha ido a bloquear por Twitter a los que osaron votar en contra.

El productor pensaba presentar dicho sondeo al presidente como un regalo o motivo más de celebración, pero “se le volteó el chirrión por el palito”. ¡Qué tal!

Para rematar, ayer domingo, se registró una marcha ciudadana ni más ni menos que reprobando la gestión de AMLO.

Las organizaciones que participaron son: “Nosotros Somos Más” y “Chalecos Amarillos México”.

En este último caso, el de los “Chalecos Amarillos”, habría que subrayar que no existe ningún punto de comparación entre el presidente de México y Emanuel Macrón.

En fin, desde el Angel de la Independencia, Alejandra Morán de “Nosotros Somos Más”, hizo hincapié en que con base en las acciones y resultados de estos 100 días que parecen para muchos algo así como cien años, “declaramos que el gobierno está reprobado”.

De cualquier manera, en sus giras de fin de semana, el Presidente siguió insistiendo en que su gobierno es lo mejor que le ha podido pasar a México. ¿Será?, porque no se puede soslayar que el Ejecutivo ha trabajado arduamente en este lapso para enfrentarse con importantes actores sociales como: los ex presidentes, el Poder Judicial, empresarios y los miles y miles de desempleados, -que cada vez son más, por cierto-, que incluso votaron por Morena y ahora, desencantados, se arrepienten de esa decisión.

Otro dato que no puede escapar, por otro lado, es que a dos meses y diez días de que ocurriera el trágico accidente en el que perdiera la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, López Obrador regresó a Puebla, esta vez, para promocionar a su partido y a quien resulte candidato de Morena al gobierno de ese estado, porque la atmósfera era propicia para recibirlo.

Subrayó el tabasqueño que estos comicios extraordinarios serán la oportunidad para “demostrar que en Puebla se puede hacer valer la democracia”.

Sí, porque hay que recordar que cuando el PAN ganó en las elecciones en ese estado, de inmediato, el presidente manifestó su coraje porque no ganó su candidato, Luis Miguel Barbosa, o sea, como su filosofía en los tiempos de campaña, cuando el tabasqueño decía que “si no gano yo, entonces es fraude”.

Y aunque aún no está definido quién será el abanderado morenista al gobierno estatal, pues la disputa está dura entre el senador Alejandro Armenta y el propio Barbosa Huerta, el presidente está seguro que su partido ganará, más bien arrasará.

Por cierto, Barbosa desmintió por sus redes aquella versión que corre en el sentido de que se iba a retirar de la candidatura, sigue haciendo campaña, confiando en que el apoyo de la dirigente morenista, Yeidckol Polevnsky, es suficiente para llegar al Palacio de Gobierno de la capital poblana, pero quién sabe, porque Armenta goza del apoyo de sus compañeros senadores, encabezados por el coordinador, Ricardo Monreal.

Municiones

*** A propósito, en Puebla aseguró el presidente que uno de los logros de su administración, ha sido la austeridad y la reducción de privilegios cuyos ahorros serán destinados programas sociales.

“Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plática a costillas del erario, ya se acabaron esos lujos. Ya no hay caja de ahorro especial para altos funcionarios públicos y por eso estamos liberando muchos fondos para el ahorro”.

Asimismo, se comprometió a que no van a aumentar los impuestos ni habrá impuestos nuevos, “ni gasolinazos; lo que dije es que no van a aumentar en términos reales los costos de las gasolinas, gas luz, los aumentos es porque estamos definiendo el mecanismo de regulación pero voy a cumplir mi palabra”. ¿Será?

*** Y será el próximo 17 de marzo en el Auditorio Nacional, cuando la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rendirá el informe de los primeros 100 días de su gestión y la pregunta que ya se hacen muchos es si presentará un panorama tan, pero tan optimista como el presidente, respecto a la CDMX, lo más probable es que sí porque en esta relación, “lo que hace la mano, hace la tras”.

*** “Efraín Angulo ya no es el secretario de Turismo del estado”, esto lo dijo el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, al referirse a los hechos no aclarados en los que en casa del ahora ex secretario, perdiera la vida un menor de 16 años por asfixia.

El Ejecutivo estatal subrayó: “No soy una persona que tome decisiones apresuradas, no sabemos qué fue lo que pasó”, pero lo cierto, es que aunque no hay elementos para detenerlo, sin duda Angulo tendrá que dar muchas explicaciones.

morcora@gmail.com