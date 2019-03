Los Premios TVyNovelas ¿Reconocen a lo mejor de la televisión mexicana?

Explotan las redes sociales, tras la entrega de galardones que evidentemente favoreció a las producciones de W Studios, propiedad de Patricio Wills, director de Contenidos de Televisa

El hashtag #TvyNovelasFraude se volvió Trending Topic en Twitter

Arturo Arellano

Celebrando los 40 años de la revista TVyNovelas, se llevó a cabo su ya tradicional entrega de premios en la que se supone reconocen a lo mejor del entretenimiento en televisión, y decimos se supone, porque la decisión final de cada categoría está definida según el gusto del público, pero en esta ocasión fue el mismo público el que denunció en redes sociales que la entrega estuvo amañada a favor de las producciones de W Studios, propiedad de Patricio Wills, actual director de Contenidos de Televisa. Incluso la periodista de espectáculos Maxine Woodside tuiteó en relación a lo sucedido, cuestionando por qué producciones de mayor rating y mejor contenido como “Mi marido tiene más familia”, que fue la telenovela más vista durante los dos últimos años, producción de Juan Osorio, no había ganado como Mejor Telenovela.

El evento arrancó con una alfombra azul por la que desfilaron Sofía Castro, Macarena Achaga, Alexis Ayala, Ale Müller, David Zepeda, Roberto Palazuelos, Janet García, Juan Osorio, los escritores y guionistas Fernando Garcilita Herrera, Vanesa Varela, Angelique Boyer, quien por cierto llamó la atención por llegar con el vestido puesto al revés, entre muchos otros que esperaban ansiosos el arranque de los premios, cuya apertura estuvo a cargo de Rosh, interpretando su canción “Este es el evento” con la que además le dieron la bienvenida a los conductores de la emisión Montserrat Oliver y Arath de la Torre.

Así se fue reconociendo uno a uno a los protagonistas de cada categoría, entre los que destacó la presencia de Arturo Barba, que fue galardonado como Mejor Actor Coestelar, mientras que el Mejor Programa de Televisión de paga fue “Montse y Joe”, posteriormente el premio a Mejor Programa de Comedia fue para “Nosotros los guapos” y de Mejor Programa Unitario para “La Rosa de Guadalupe”.

No obstante cuando se llegó el momento de reconocer a Mejor Telenovela, Mejores Actores y Actrices, Mejor Dirección, Mejor Guión, entre otras ternas, el público comenzó a notar un “descarado” favoritismo para “Amar a muerte”, producción de W Studios, propiedad de Patricio Wills, actual director de Contenidos de Televisa.

Al grado de que el hashtag #TvyNovelasFraude se volvió Trending Topic en Twitter, una tendencia nada favorable para la credibilidad de los Premios TVyNovelas. Hay que mencionar el extraordinario trabajo de jóvenes como Vanesa Varela y Fernando Garcilita, quienes junto con el productor José Alberto “El Güero” Castro realizaron la adaptación del guión de la exitosa teleserie que llega a su segunda temporada “Por amar sin ley”, pues si bien, no se llevaron el premio en su categoría, lo que sí lograron fue el reconocimiento del público, que sí, es el que finalmente decide y así lo hicieron saber en redes sociales, pues lograron que los televidentes tuvieran un acercamiento a las leyes mexicanas y a casos inspirados en la vida diaria de mexicanos reales. La vida de abogados que se encargan de perseguir la justicia. Cabe mencionar que este tipo de contenidos fue una apuesta exitosa, dado que la gente encuentra en los personajes de la historia un reflejo latente de nuestra sociedad, lo cual es primordial para tener empatía y tener una idea al menos de cómo deberían manejarse las leyes con el actual sistema de justicia y los nuevos juicios orales.

Entre los comentarios se podía leer a gente escribiendo “#PorAmarSinLey era lo mejor, mejor guión, mejor historia, basada en nuestros problemas sociales del día a día, y con mejores actores, pero ni modo… sigan apoyando novelas fantasiosas”, otros usuarios escribieron comentarios como “Bravo por la entrega de premios Patricio Wills, más arreglado no se puede estar”, “Patrico Wills se entrega los premios a él solito #TvyNovelasFraude”, “Gracias a Patricio Wills, vimos los peores premios y más descarados de la historia”, “Desde el comienzo se notó que todo estaba planeado (comprado) Patricio Wills, buen trabajo”. Hasta la periodista de espectáculos Maxine Woodside tuiteo en relación a lo sucedido “Que jalada los Premios #TvyN Que se llamen Premios Patricio Wills. Se dio todos los premios, no me digan qué #MiMaridoTieneMasFamilia, con el rating más alto durante dos años no se llevó nada, jajaja que se los crea su abuela”.

Otros premiados fueron el elenco de “Hoy” por Mejor Programa Unitario de Entretenimiento y el de “Me Caigo de Risa” por Mejor Reality. La entrega del Premio a Mejor Tema Musical que fue para Carlos Rivera por su canción “Me muero” que perteneció también al melodrama “Amar a muerte” y más tarde el premio a MejorAactriz Juvenil fue para Barbara López también participe de la misma telenovela.

