Viene a México la estrella de “El señor de los anillos”

Elijah Wood llegará a Querétaro para convivir con sus fans y revelar algunos secretos de la Tierra Media y el anillo de Morgoth en Conque 2019

Elijah Wood, protagonista de “El señor de los anillos”, es uno de los invitados estelares a Conque, el Evento de Cómics y Entretenimiento de México.

El querido Hobbit de la aclamada trilogía basada en la novela de J. R. R. Tolkien, llegará a Querétaro para convivir con sus fans y revelar algunos secretos de la Tierra Media y el anillo de Morgoth.

La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Reyrompieron todos los récords de taquilla incluyendo 11 premios Oscar.

Mientras que la actuación de Wood, como el valiente Frodo Bolsón, fue una de las más aclamadas por la crítica. “‘El señor de los anillos’ fue como hacer la mayor película independiente del mundo, por su espíritu y calidad y con eso me conectó”, dijo el actor en una entrevista en el festival Sundance.

Elijah Wood tiene más de 26 años de carrera; comenzó a los 8 años apareciendo en el video de Paula Abdul “Forever Your Girl” y junto a Michael J. Fox en “Volver al futuro: Parte II, y después de su éxito en “El Señor de los Anillos” ha hecho infinidad de proyectos que van desde un hooligan, al darle voz a un personaje en “Happy Feet: El pingüino” pasando por “El último cazador de brujas”, participando como el perturbado psicópata “Kevin” en la innovadora cinta Sin City”, de Frank Miller.

Pero Elijah Wood, una estrella de Hollywood, prefiere hacer películas independientes.

“De pronto, las cosas se ponen demasiado grandes o difíciles de manejar y no te sientes conectado. Me gusta trabajar en cosas un poco más pequeñas”, explicó el actor, quien siempre busca nuevas voces e historias.

Elijah Wood fundó la empresa “SpectreVision” junto a Daniel Noah y Josh C. Waller con la que produjo Bitchen Sundance Film Festival 2017 y diferentes proyectos de realidad virtual.

Elijah Wood colabora con The Art of Elysium, una organización sin fines de lucro fundada en 1997 que alienta a los actores, artistas y músicos a dedicar voluntariamente su tiempo y talento a los niños que luchan contra enfermedades médicas graves.

En su tiempo libre, junto con su amigo, Zach Cowie, recorre Estados Unidos, tocando como DJ bajo el nombre de Wooden Wisdom.

Recientemente participó en la película “I Don’t Feel at Home in This World Anymore” junto a Melanie Lynskey. La película se eDon’t Feel at Home in This World Anymore” junto a Melanie Lynskey. La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2017 con críticas muy favorables y fue estrenada por Netflix.

