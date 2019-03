Yuri y Pandora conmemoran “Juntitas” a la mujer

Las artistas se presentaron con banda, mariachi e invitados especiales en el Auditorio Nacional

Tras su éxito regresarán en octubre al Coloso de Reforma

Arturo Arellano

Con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Mujer con música, Pandora se unió a Yuri en un concierto sin precedentes, en el que cantaron justo como el nombre del tour indica “Juntitas” y acompañadas de una banda completa, mariachi y hasta invitados especiales como el joven Joss Favela. El concierto se efectuó en el Auditorio Nacional, donde obtuvieron un lleno absoluto y la satisfacción de poner a cantar a todo el público cada uno de sus éxitos.

El showarrancó poco después de las 20:30 horas, cuando Yuri, Mayte, Isabel y Fernanda aparecieron en el escenario, ante las primeras notas de “¿Qué te pasa?”, tema que sirvió para empezar a calentar los motores de lo que sería una inolvidable noche romántica. La siguiente en el repertorio fue “No puedo dejar de pensar en ti”, misma que sirvió para despedir momentáneamente a Yuri del escenario, para que Pandora complaciera a su público con temas como “Sólo él y yo”.

Las primeras palabras de Mayte en el escenario fueron. “Que tengan una noche maravillosa, ojalá lleguemos a superar sus expectativas. Gracias México, vamos a disfrutar de esta noche”, para luego continuar con “Cuando no estás conmigo”, “Como una mariposa” y “Con tu amor”, antecediendo el regreso de Yuri que con un radiante vestido de lentejuelas cantó “Es ella más que yo”, “Déjala” y “Amiga mía”, dejando claro que su presencia es imponente en cualquier escenario no sólo por su voz y talento sino por su peculiaridad para vestirse.

En este punto ya en complicidad, Yuri y Pandora interpretaron “Yo te pido amor” y “En carne viva”, dando paso a una de las sorpresas de la noche pues el joven Joss Favela arribó al escenario para cantar “Me vas a extrañar” con Pandora, lo cual detonó un gran júbilo entre los asistentes que corearon cada verso del tema. Fernanda celebró 27 años de casada y dedicó a su esposo “Las cosas que nunca te dije”, lo cual llenó de romanticismo cada rincón del Coloso de Reforma, posteriormente cantaron “Cómo te va mi amor”, con lo que dejaron de nueva cuenta el escenario para que Yuri se luciera en solitario con canciones como “La maldita primavera”, “Ya no vives en mi”, “Cuando baja la marea” y “Detrás de mi ventana”. Pandora regresó al escenario con un nuevo vestuario ahora para interpretar “Alguien llena mi lugar”, “Esperanzas”, “Hombres al borde de un ataque” y “Nadie baila como tú”. Lo cual fue el preámbulo perfecto para la llegada del mariachi al Auditorio, situación que Pandora y Yuri aprovecharon para lucir un vestuario muy mexicano y cantar “El viajero”, no sin antes comentar “Hoy es un día especial. El mariachi es para engrandecer este día, Día de la Mujer, el día que algunas mujeres gritaron para tener igualdad. Recordarnos que somos mujeres que sabemos trabajar y necesitamos igualdad. Como mujeres, debemos educar a nuestros hijos por tener respeto por la mujeres”, dijo Mayte. Entonces cantaron “Se me olvidó otra vez”, “La ley del monte”, “Que vueltas da la vida” y “México lindo y querido”, con los que salieron del escenario entre gritos, silbidos y aplausos, lo cual propicio su retorno para cerrar su mágica velada con temas de Juan Gabriel como “Caray”, Querida” y “Me nace del corazón”, poniendo la gran cereza al pastel de esta gran fiesta de romance y talento.