AMLOlandia, tierra soñada

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Aplausos desangelados para el Presidente

Yeidckol, una mujer ilusionada

Definitivamente, el informe de los 100 días de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue una ceremonia que estuvo llena de aplausos hacia el Jefe del Ejecutivo, pero si de medir se trata, hubo poco más de veinte ovaciones, pero bastante regulares, hechas más bien con desánimo, por aquello de la austeridad y, ojo, reconociendo pendientes incumplidos como el que no se han quitado todos los privilegios a la alta burocracia, con eso de que el presidente aseguró en días pasados que los servicios de gastos médicos mayores solo los hacen los funcionarios para cirugearse, así como tampoco se han resuelto temas polémicos que siguen en la agenda de prioridades pendientes.

Pero aquí valdría la pena señalar que ni los resolverán los que enarbolan con tanto afán la llamada Cuarta Transformación. Simplemente no saben cómo.

Así, AMLOlandia, esa tierra soñada por la actual administración, solo estuvo presente en el imaginario del flamante gabinete del presidente López Obrador, en un discurso que pertenece más a un mesías que a un jefe de Estado, y si alguna duda hubiera, ahí están los pilares que el propio tabasqueño delineó de su administración como: el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. Un discurso en el que promueve “el bienestar material y el bienestar del alma”.

De los 100 compromisos que hizo el presidente López Obrador para los primeros tres meses de su gestión, la Presidencia informó que ha cumplido 62, un margen para muchos, muy respetable, pero para otros, no tanto porque sin duda, la política lópezobradorista está basada en el reparto de dinero, así como en la conformación de un padrón electoral que el presidente pueda utilizar para las elecciones intermedias del 2021, porque eso de que someterá a una acostumbrada ilegal consulta popular su mandato para ver si se queda o no, más bien parece una vacilada, o un afán de lanzar “un pial” para corroborar cómo toma la sociedad la idea de poder reelegirse.

Otro dato ilustrativo, fue los gobernadores que no asistieron a la ceremonia de los 100 días de la gestión del tabasqueño.

No estuvieron José Ignacio Peralta, de Colima; Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos; Enrique Alfaro, de Jalisco, ni Javier Corral Jurado, el mandatario estatal de Chihuahua.

Con todos, se supone que salvo el ex futbolista del América, AMLO ha tenido serias diferencias y ahí está como muestra que se llevaron sendas rechiflas en mítines encabezados por el tabasqueño.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, que sí hizo acto de presencia, consideró que la gestión del tabasqueño, se ha destacado por ser una tendencia al centralismo en el gobierno federal, por lo que López Obrdor, de plano no toma en cuenta a las entidades y municipios.

Concretamente, el michoacano señaló: “Nosotros por lo menos visualizamos que hay una tendencia al centralismo, cosa que yo no comparto, hay una mayor concentración de funciones, de tareas, y eso atenta contra el federalismo”.

El gobernador perredista señaló que no escuchó el tema de la relación con municipios y estados, por lo cual, todo se centraliza, “en ninguna parte del discurso escuché el tema de la relación con municipios y estados”, eso es algo que no le importa al tabasqueño, definitivamente.

Municiones

*** Para el senador del PRD, Miguel Angel Mancera, los 100 días de AMLO han sido básicamente un ejercicio de comunicación que le está funcionando muy bien al tabasqueño el posicionar por las mañanas la agenda del día.

Ahora bien, si cada tres meses se estará haciendo este ejercicio, “vamos a estar preguntando de los avances y no solo de la parte informativa, sino de los resultados, es decir, se va a estar preguntando para cuándo los avances y cuánto costarán”. Y ojo, un dato muy importante es que al ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, simplemente, no lo requirieron, es decir, no lo invitaron a la ceremonia, pero afortunadamente, eso ni le quita el sueño, ni lo angustia.

*** Tampoco invitaron a Palacio Nacional, al coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, Miguel Angel Osorio Chong, quien de cualquier manera opinó sobre los primeros cien días de la administración de AMLO y señaló que hoy resulta que la gasolina no baja y solo miran hacia atrás y dicen que es culpa del pasado, el ejercicio preferido del lópezobradorismo.

Se cancela un aeropuerto (como el de Texcoco), y dicen también que es cosa del pasado. “Nos bajan las calificadoras, que va a pegar hacia adelante en los bolsillos de los mexicanos y dicen que es cosa del pasado”, al tiempo que el ex titular de la Segob pregunta: “¿Cuándo van a asumir su responsabilidad?

Tienen que asumir cada uno de los actos, de las acciones que vienen realizando, que le están lastimando a la población, como lo de las estancias infantiles, ¿también es cosa del pasado?”.

Anotó también el hidalguense que no es posible que le quiten a una mamá cualquiera la posibilidad de salir a estudiar, a prepararse o a trabajar, de dejar en un lugar seguro a sus hijas e hijos.

Más de 400 mil niñas y niños hoy quedaron desprotegidos. O los refugios, donde una mujer que ha sido violentada le quitan el espacio donde la van a proteger, donde la van a cuidar, y todo porque dicen que tampoco le darán nada de dinero a las organizaciones sociales. Cien días muy complicados para México. ¿Así o más claro?

*** Para el dirigente del PAN, Marko Cortés, el único acierto que se le puede reconocer al presidente, es que ha comunicado de una forma mucho más cercana a la sociedad, o sea, la referencia es para las conferencias de prensa mañaneras.

Sin embargo, pueden más los desaciertos, particularmente en materia económica y social. Recordó el dirigente panista que la cancelación del Aeropuerto de Texcoco costó 150 mil millones de pesos, las huelgas en Tamaulipas están generando que se puedan quedar sin trabajo alrededor de cuatro mil trabajadores; ahí está también el incremento de homicidios dolosos y secuestros.

*** La que de plano sin duda, es una mujer ilusionada, es la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, que no obstante los problemas que ha causado y ella ha propiciado en la elección extraordinaria que tendrá lugar en Puebla, aseguró, sonriente y emocionada, que calificaba al presidente López Obrador, no con un diez, sino con un mil. ¡Qué tal!

*** ¿El cártel de Tláhuac se acaba?, todo pareciera indicar que sí, más aún porque ayer, la Fiscalía General de la República, informó que se detuvo a Diana Karen (a) “La Princesa” y a Samantha, mejor conocida como “Sam”, hijas de quien fuera el líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, (a), “El Ojos”.

