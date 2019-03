¿Mensaje presidencial con destinatarios?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

100 días, guerra total al “neoliberalismo”

Este año, cobros con celulares: banqueros

El Andrés Manuel López Obrador cumplió 100 días en el poder en blanco y negro; sin puntos medios ni escalas de grises.

Los resultados son magros, de acuerdo a las metas que se fijó el Presidente de la República en sus promesas de campaña.

Desde el punto de vista electoral, los resultados son excepcionales. Crece la aceptación del líder del Ejecutivo y se convierte en un factor de aceptación totalmente mayoritaria.

En las últimas encuestas no se aprecia ningún factor de malestar. Ni siquiera la falta de abasto de gasolina que azotó a la clase media durante los primeros días de éste año. Es más, hoy está en el olvido. Pero vamos a diseccionar el gobierno lopezobradorista.

ECONOMÍA: La inversión productiva cayó en los primeros cien días de gobierno y las estimaciones de crecimiento económico se ven muy complicadas para el cierre de este año.

Esto significa que no lograremos llegar a la media internacional de 4%, y que nos ubicaremos en el 1.5 o menos. Esto derivado de varias medidas adoptadas por la presente administración, que van desde la cancelación de obras de infraestructura como el aeropuerto en Texcoco; la suspensión del tren rápido México-Toluca, así como otras vías fundamentales para la comunicación del país. Asimismo, en la guerra de declaraciones exhibicionistas de los funcionarios del gobierno federal, que cometen errores.

LEGISLATIVA: Positiva actividad. Se aprobaron varias leyes donde destaca la de Extinción de Dominio. Además, de la creación de la Guardia Nacional, que se convirtió en un ícono legislativo, debido a que se aprobó por unanimidad en el Congreso y por la mayoría de los Congresos locales debido a que se trata de una reforma Constitucional.

SOCIAL: En la lucha contra flagelos como el del Huachicol, la actual administración encontró que se encuentran involucrados pueblos enteros y son los que protegen a mafias enteras. Asimismo, dos decisiones provocaron malestar entre la sociedad: la cancelación de las estancias infantiles y los refugios para mujeres agredidas. Esto no provocó una caída en la aceptación de AMLO.

POLÍTICA: La relación con los gobernadores es tirante, fundamentalmente por los afanes y ansias de poder de los políticos de Morena, que quieren utilizar la presencia de López Obrador, para agredir y denostar a los gobernadores; muchos de los cuáles se lo merecen, pero se rompen las reglas de convivencia. Hay tirantez también en las entidades donde habrá elecciones, fundamentalmente en BCN, Tamaulipas y especialmente en Puebla, donde no hay rumbo en el partido en el poder, encabezado por Yeidckol Polenvsky.

IDEOLOGÍA: Ya estamos de lleno en un gobierno socialista, por una parte, por lo que ataca al neoliberalismo (¿¿??) económico como el más feroz de los enemigos de la sociedad que, según él no dio resultados desde la época de Carlos Salinas de Gortari.

Además, el discurso va contra lo hecho, bien o mal, en administraciones pasadas. Borrar el pasado gubernamental, por que el actual gobierno “es el salvador del país”. Por ello, a 100 días de gobierno, el bono electoral se mantiene.

PODEROSOS CABALLEROS: A marchas forzadas trabajan los más grandes bancos del país, para que en el marco de la Convención Bancaria estén listos para operar con la nueva plataforma de Banxico, Código Digital, CoDi que permitirá realizar transferencias electrónicas, y pagos en comercios utilizando el teléfono móvil con un código QR. Será este mismo año, según los banqueros que preside Marcos Martínez, presidente de la ABM, ante el presidente López Obrador. En el lanzamiento del programa de impulso al sector financiero, 20 bancos estarían listos para iniciar operaciones con el nuevo CoDi cuando arranque la Convención Bancaria el próximo 21 de marzo en Acapulco. Luis Niño de Rivera, presidente de Banco Azteca, quien asumirá la presidencia de la ABM el 22 de marzo, tendrá entre sus primeros retos el aterrizaje del CoDi porque el Banco de México, que sí está totalmente listo para el arranque de operaciones, fijó ya el calendario y, si bien en esta primera etapa la adhesión al CoDi es voluntaria, a partir del 1 de septiembre será obligatorio para todos los bancos que tengan cuentas de depósito y servicios de crédito.

*** En línea con las necesidades de protección en materia de seguridad informática, la aseguradora Suramericana, que dirige Gonzalo Pérez, alista una cobertura contra riesgos cibernéticos, que no sólo estaría enfocado al sector bancario, sino también a los intermediarios financieros no bancarios, con la finalidad de que no se repita un hackeo como el ocurrido el año pasado al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, desarrollado por el Banco de México

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La BMV, que dirige José-Oriol Bosch, como la Bolsa Institucional de Valores, que encabeza María Ariza, analizaron la permanencia de la mujer en el sector financiero. Buscan mayor participación en el mundo de las finanzas, de la mujer.

