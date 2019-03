AMLO: no se permitirán “jueces a modo” o al servicio de la delincuencia

Va gobierno contra quienes liberan detenidos por supuestas violaciones a proceso

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno presentará una queja formal contra los jueces que liberan con celeridad a presuntos delincuentes argumentando violaciones a derechos humanos o al debido proceso.

El mandatario federal indicó que se investigará si hay corrupción o ineficacia detrás de las liberaciones de presuntos delincuentes que sean recurrentes y se presentará una queja contra los funcionarios públicos que no hagan bien su trabajo, pues no se permitirán “jueces a modo” o al servicio de la delincuencia.

En su conferencia de prensa matutina, refirió que “el argumento o la excusa es que no están bien integradas las averiguaciones, que no se cumplió con el debido proceso, y que esto da pie para que un juez deje en libertad a un presunto delincuente”, por lo que se buscará hablar del tema con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con respeto a su autonomía.

Señalo que es importante que si un juez libera a un presunto delincuente se deben buscar las causas, si se trata de un problema técnico, si es corrupción e incluso revisar cómo está la capacitación del Ministerio Público, de fiscales, y por qué no están sólidas las averiguaciones para determinar qué está fallando.

Explicó que antes, si se detenía a alguien, el juez lo liberaba a los pocos días, “y de ese juez nadie sabía nada, y en otras ocasiones había hecho lo mismo”, no se sabía si eran jueces a modo o estaban al servicio de la delincuencia, por ello indicó que no se debe callar para evitar convertirse en encubridor.

En este sentido, dijo, no se pueden ocultar las cosas, ya no es lo mismo, se transparenta todo, por lo que es importante que se informe toda esta situación y este tema será abordado el miércoles en la reunión del gabinete de seguridad.

Agregó que hablarán con los ministros y con el presidente de la Corte sobre estos casos, se dará seguimiento y se informará a los ciudadanos para que conozcan el comportamiento de los servidores públicos, porque un juez, un Ministerio Público y el presidente de la República son servidores públicos, “y todos deben ser responsables de sus actos”.

Mencionó que todo esto se atenderá porque así se limpiará esta situación y se evitará que quede en el anonimato, por ello fue muy importante considerar el delito de robo de combustible como grave, sobre todo por los hechos de corrupción.

Al respecto, señaló que se informará cómo quedarán las reformas constitucionales para convertir en delito grave hechos de corrupción, toda vez que el lavado de dinero, con la reforma al Código Penal, dejó de ser delito grave y se tenía que buscar alguna relación con lavado de dinero, porque los hechos de corrupción no eran considerados delitos y graves y los involucrados podían salir bajo fianza.

Además, López Obrador indicó que el Consejo de la Judicatura es “como el Poder Judicial del Poder Judicial”, instancia encargada de que no haya corrupción al interior del Poder Judicial, por lo que si ese Consejo funciona bien, se avanzará en la transparencia, “lo digo con todo el respeto al Poder Judicial”.

Consideró también que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, es una persona recta que hará todo lo posible por limpiar el Poder Judicial, y destacó su confianza en que se avanzará en muchos temas, aunque este proceso lleva tiempo.

Además, opinó “que lo mejor es no temerar, que no hay impunidad, que haya transparencia de verdad; el que haya denuncia pública en medios de comunicación, en las redes sociales que no se tolere, coloquialmente lo voy a decir: que todo el que sea corrupto sea señalado”.

Por otra parte dijo que también se debe revisar la situación de aquellas personas que se encuentran encarceladas y que no deberían de estar ahí, así como revisar las condiciones de los defensores de oficio, entre otros aspectos, al tiempo que pidió que la participación y apoyo de la población para continuar con la transformación del país.