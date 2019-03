Dan pizarrazo a la segunda temporada de “Sin miedo a la verdad”

Consta de 20 nuevos capítulos, que se estrenarán por las estrellas en el segundo semestre de 2019

En cada episodio se presentan diversas problemáticas, como acoso, cyberbullying, corrupción, impunidad, narcomenudeo on-line, trata de personas, entre otras

Asael Grande

Se dio el pizarrazo de la segunda temporada de la serie “Sin miedo a la verdad”, que es una serie antológica mexicana producida por Rubén Galindo para Televisa y que es protagonizada por Álex Perea como el personaje titular.

El 4 de noviembre de 2018, Televisa renovó la serie para una segunda temporada que se estrenará en 2019: “para todos los que hacemos ‘Sin miedo a la verdad’ significa mucho en nuestras vidas y en nuestras carreras, es un proyecto que inició con mucha humildad, que inició como una alternativa que pretendía ofrecer contenido mucho más realista, contenido que tuviera un rigor cinematográfico, pero que pudiera hacerse con muy bajos recursos, con muy poco dinero, y que además sirviera como plataforma para pensar nuevos valores, y Televisa lo compró, creyó en el proyecto, y primero, cuando vieron el resultado, y se lo mostraron al público en los ‘focus groups’, les pareció buena idea programarlo, por la calidad de su contenido, la calidad de sus libretos, de su dirección escénica, la calidad de su fotografía de su puesta en escena, la calidad actoral, el rigor del diseño de producción, y ahora Televisa nos pide que hagamos esta segunda temporada, y la estamos haciendo con muchísimo cariño para el público de México que recibió la primera temporada con los brazos abiertos y que nos dio su preferencia, y esto para México y para el público de la televisión mexicana”, dijo Galindo, durante el claquetazo a la prensa, de la segunda temporada de la serie televisiva “Sin miedo a la verdad”.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la actriz Ligia Uriarte, que interpreta el personaje de Lety, comentó: “en esta segunda temporada vendrán muy buenas sorpresas, he estado un poco nerviosa porque el último capítulo de la primera temporada se quedó tan alto que todos estábamos a la espera de qué va a pasar en los siguientes capítulos de la segunda temporada, que tiene que estar muy buenos, la verdad es que no han parado de sorprenderme, mi personaje vive muchos cambios, tiene muchos matices, lo cual lo estoy disfrutando mucho, en una faceta mucho más oscura, vimos a Lety muy alegre y colorida, y ahora tiene un cambio de look muy oscuro que refleja mucho lo que está sintiendo por dentro, entonces ya lo iremos viendo”.

Manu (Álex Perea) es un héroe cibernético que tiene un blog, el cual utilizaba de manera anónima bajo el seudónimo de “Gus”, con esta identidad anónima, él protege a todos los que han sido víctimas alguna injusticia. En cada episodio con sus habilidades, el resuelve casos diferentes relacionados con diversos problemas como el acoso, cyberbullying,sexting, corrupción, impunidad, tráfico de órganos, narcomenudeo on-line, retos suicidas, trata de personas, y robos de bebés. Gracias a su mentora Doña Cata (Dacia González), él ha logrado reponerse de su terrible pasado, y a medida que se va resolviendo cada caso, también se irá descubriendo todo sobre su terrible pasado del cual ha logrado sobrevivir.