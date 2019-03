Forever Michael Jackson da oportunidad a niños mexicanos

El espectáculo se estará presentando a partir de este 13 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1

Arturo Arellano

Con el fin de celebrar el legado musical de Michael Jackson nace “Forever”, espectáculo del coreógrafo Carmelo Segura, apoyado y avalado por La Toya Jackson, quien además recientemente se encargó de elegir a tres niños, dos de ellos de nacionalidad mexicana para participar en el showque se estará presentando a partir de este 13 de marzo en Centro Cultural Teatro 1.

La selección de estos niños fue a través de una audición en la que participaron como jurado, el productor Alejandro Gou; la subdirectora de Summum Music, Rosa Alfageme; el coreógrafo de “Forever”, Carmelo Segura y La Toya Jackson, hermana del Rey del Pop, cuya final se realizó en las inmediaciones del Centro Cultural. De entrada los niños fueron divididos en tres grupos, para bailar uno a uno algunos temas iconicos del Rey del Pop, como “Billy Jean”, “Smooth Criminal” y “Thriller”, dejando lo mejor de sus movimientos en el escenario, mientras que sus familias los apoyaban desde las butacas en el público.

Lo anterior de manera muy ardua, pues a través de esta audición los niños buscaban la posibilidad de ser partícipes de la única producción coreográfica avalada por los Jackson. Al final el conductor de esta gran final, Raúl Araiza, invitó al jurado a definir quiénes serían los afortunados ganadores, sorpresa para muchos porque inicialmente se había dicho que solo sería un niño, pero La Toya al ver el talento que desfiló en el escenario decidió que fueran tres a quienes irán rotando en diferentes fechas del espectáculo. Tomada la decisión se anunció que serían dos niños de nacionalidad mexicana y uno venezolano.

En este punto, La Toya Jackson comentó “todos lo han hecho maravilloso, es fantástico poder ver el amor que le ponen a su baile, la energía y la admiración que reflejan hacia mi hermano. Todos son espectaculares” y se dispuso a tomarse fotografías con cada uno de los niños participantes y por supuesto con los ganadores que ya como mero trámite fueron invitados a bailar de nueva cuenta “Billy Jean”.

En el tema de la polémica desatada por el reciente lanzamiento del documental “Leaving Neverland”, en el que se denuncia la pederastia del “Rey del Pop”, Alejandro Gou sentencia “no he visto el documental, creo que quien quiera pagar un boleto para este espectáculo lo verá, y quien no también es muy respetable. Yo no conocía a Michael Jackson, simplemente soy un empresario que trae un espectáculo gigantesco, estoy apostando mi dinero para traer un gran ‘show’, esperando que el público nos acompañe para seguir trayendo ‘shows’ de calidad a México”. Así, el espectáculo se basa en las canciones más populares de Michael Jackson, desde su estreno en España se ha presentado con éxito alrededor del mundo y ahora en turno toca para la Ciudad de México donde ofrecerá funciones del 13 al 24 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1.

