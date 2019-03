Morenos usufructúan fama de AMLO

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

No llegan al poder por méritos propios

PT, a contracorriente del Presidente

La moderación y la prudencia pueden hacer y corregir muchas cosas

Carl Friedrich Zelter, 1758-1832; compositor alemán

El mensaje que mandó Andrés Manuel López Obrador al conmemorar sus 100 días de gobierno fue un aguijón a los politiqueros que se esconden bajo el membrete de Morena:

“Que nadie se atreva a usar mi nombre para decir que tiene mi apoyo”.

Tiene destinatario. Se trata de Yeidckol Polenvsky, líder nacional de Morena, quien entendió, después del lunes, que estaba en la mira del líder máximo de ese partido.

Es el primer manotazo que da a sus correligionarios, quienes abusan de la imagen de López Obrador.

Además, la tentación es imposible de contener. Los aspirantes a puestos de elección popular, sin mayor mérito que su aspiración. Sin trabajo político, social y sin la simpatía del electorado, se lanzan al ruedo para buscar una posición política que les de poder y dinero.

El camino lo tiene andado Andrés Manuel. Durante más de 40 años ha hecho labor en campo y en las estructuras partidistas. No hay lugar que no haya recorrido a pie y que lo conozcan.

Como los políticos que dejan huella, genera pasiones en favor y en contra. No importa su tendencia ideológica o sus principios morales. La simpatía se da en base a sus discursos, por una parte, y la estrategia propagandística que ha hecho a lo largo del tiempo.

Por ello, estimado lector, los trepadores y políticos mediocres se suben a su imagen. Mienten la mayoría de las veces sobre el presunto apoyo que les da la figura política y, cuando están en el poder, se la creen que llegaron por ellos mismos; son malagradecidos.

Esta es una cruel realidad de la política mexicana. Políticos brindadores, chapulines pues, que han recorrido casi todas las organizaciones más importantes del proceso electoral, ahora son más morenistas que AMLO.

Son falsos y carentes de moralidad, pero con la imagen del dirigente de Morena, tienen enormes posibilidades de llegar a la gubernatura. Juegos políticos ilegítimos, pero su objetivo es simplemente ganar poder y dinero. El fin justifica los medios.

PODEROSOS CABALLEROS: La oposición del gobernador mexiquense, Alfredo Del Mazo, está poniendo en riesgo la buena relación que existe entre el primer mandatario de la entidad y el Presidente López Obrador.

Los aliados de Morena, como el PT, están perdidos en su madeja de intereses. Mientras que el gobernador es respaldado prácticamente en todo por el gobierno federal, desde el Congreso mexiquense las huestes petistas están buscando impedir a toda costa el funcionamiento de la administración del mazista.

Quien no entiende que no entiende es el diputado del PT, Antonio Guadarrama, quien quiere impedir que el gobierno mexiquense utilice la figura de la subcontratación. Lo que no dimensiona el Toñito es que los verdaderos afectados serán los cientos de trabajadores que tendrán que ser despedidos, ya que las leyes de austeridad impedirán que el gobierno los recontrate mediante otra figura. La ignorancia en manos de políticos, es criminal.

*** Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, reveló que la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco será suspendida y que los 2 mil 500 millones de dólares destinados a la obra serán para impulsar a Pemex. En entrevista para el Financial Times, Herrera dijo que no se autorizará la construcción hasta tener una cifra final. Sin embargo, unas horas después el Presidente López Obrador, desmintió la versión y dijo que la refinería continuará. Herrera tiene razón. No es rentable construir en estos momentos una refinería. Se gastarán muchos millones de dólares en un negocio que el mundo está abandonando.

Sin embargo, la apuesta de un gobierno (como dice que es) de “avanzada” es apostar por las energías limpias y eso no ocurre. Lástima, una oportunidad de abandonar el mundo de suciedad que dejan los combustibles de fósiles.

*** Xavier Desiderio Autrey Maza, se apoderó de las acciones de su propia familia en Altos Hornos. Las acusaciones que emprendió en contra de su sobrino, Adolfo Autrey Da Costa, hijo de su hermano Adolfo, fracasaron por falsas.

El joven, está libre de cualquier culpa, tras haberlo acusado de presuntamente haber participado en un atentado que sufrió el empresario salinista. Hace unas semanas, una Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, confirmó de manera unánime, la negativa de la orden de aprehensión que pidió Xavier. Para hundir a su sobrino, con acusaciones falsas, usó su amistad con ex fiscal especial de Morelos, Fernando López Vázquez, y al ex gobernador Graco Ramírez.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Con el propósito de generar empleos formales que garanticen el desarrollo laboral de la juventud mexicana, GINgroup, que preside Raúl Beyruti, consolidó su compromiso con la sociedad, al sumarse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, desarrollado por AMLO. Se comprometió a ofrecer capacitación y herramientas necesarias para su desarrollo profesional.

