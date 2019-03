Dura batalla por la ministra

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado los nombres de Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz y Celia Maya como su terna para cubrir la vacante de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia, la oposición, en especial la representada por el PAN, presentó toda clase de quejas y argumentos para desechar a todas las propuestas.

Unos y otros, en PAN, PRI, MC y PRD alegaron más que cercanía y obvia dependencia de las propuestas respecto del Presidente de la República.

Luego de duras y ásperas jornadas de evaluación, de inquisitivos encuentros con las aspirantes y de revisar sus perfiles casi hasta debajo de las alfombras más íntimas de cada una de ellas, la tarde de ayer, en una segunda votación, el Pleno Senado designó finalmente a Yasmín Esquivel Mossa como nueva ministra de la Suprema Corte.

Para lograrlo, Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en la Cámara alta y presidente de la Junta de Coordinación Política, tuvo que pedir un receso de media hora que se convirtió en una negociación a fondo de casi dos horas con los coordinadores de todas las otras bancadas y lograr de nuevo un hitazo legislativo de: 95 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención para lograr la designación de la nueva ministra.

En una primera votación, Yasmín Esquivel Mossa había logrado apenas 66 votos de apoyo contra 14 de Loretta Ortiz y 0 para Celia Maya.

Al inicio del proceso de selección, los panistas presentaron una dura contienda con los de Morena, en la que se lanzaron toda clase de críticas y descalificaciones lo que obligó a tomar la tribuna a Ricardo Monreal para demandar, exigir, equilibrio y prudencia a los blanquiazules quienes se habían lanzado fuerte través de senadores como Gustavo Madero y Damián Zepeda.

Monreal les recordó que, en otras legislaturas, y desde la oposición, él mismo votó a favor de reconocidos panistas para ser ministros de la Suprema Corte sin que su llegada a ese cargo hubiera significado la generación de fallos del máximo Tribunal con tintes partidistas.

Al final, y luego de la negociación última, Monreal logró que 95 senadores votaran a favor de Yasmín Esquivel Mossa lo que significó que a su designación se sumaran todos los votos de Morena y PT junto con todos los del PRI, los de Movimiento ciudadano y de 5 de los 24 panistas.

Así al final fue elegida Yasmín Esquivel Mossa cuya mayor objeción era ser la esposa de José María Riobóo el constructor preferido de Andrés Manuel López Obrador.

Monreal confía en resultados en Puebla

Ayer, y como dicen, con un ojo al gato y otro al garabato, y en relación a la selección del candidato de Morena a la elección extraordinaria del 2 de junio, Ricardo Monreal dijo confiar en que su partido realizará una encuesta seria e imparcial para la elección del candidato a la gubernatura de Puebla.

Lo dice a sabiendas de que la presidenta de Morena, la mexiquense Yeidckol Polevnsky –-quien se ha significado oponerse en todo al líder senatorial–, ha ordenado a su área de sondeos realizar esa encuesta.

Es decir, que sus empleados decidan al ganador. Y sobre todo porque la dirigente ha insistido en imponer de nuevo a Miguel Barbosa.

Ello a pesar de que Monreal y 54 senadores más de los 59 que tiene Morena, afirman que el candidato debe ser el senador Alejandro Armenta, quien no sólo es una propuesta fresca, sino con mayores apoyos ciudadanos que Barbosa.

Ayer Monreal fue más allá: pidió a quienes compiten por la candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla respetar los resultados de esa encuesta.

“Vamos a esperar que se haga una encuesta correcta, real, seria, imparcial y que todos respeten ese resultado”.

AMLO los trae entre ojos

Donde las cosas se ponen color de hormiga es en el impasible sector farmacéutico. Acostumbrados a que nadie se meta con ellos, no creen los ejecutivos de esas empresas que está anunciada ya una ola que busca ajustarlos a los requerimientos de la Cuarta Transformación.

¿Cuáles son? Que le bajen a sus desorbitados precios y que se salgan del circuito de la corrupción en que han vivido durante los últimos decenios.

En esta ola se enmarca el que ayer el área de Comunicación de AMLO reveló que son 10 los proveedores de medicamentos que eran los especialmente beneficiados con contratos multimillonarios en las administraciones anteriores, especialmente en la de Enrique Peña Nieto.

¿Qué cuáles son? Bueno, los que dicen concentraron hasta el 80% de las ventas al gobierno, por 241 mil 191.1 millones de pesos entre 2012 y 2018, son: Grupo Fármacos Especializados SA de CV, Farmacéuticos Maypo S. A. de CV, Distribuidora Inter de Meds y Eq. Médico, S. A. de C. V.; Ralca S. A. de C. V.; Comercializadora de Productos Institucionales S. A. de C. V.; Savi Distribuciones S. A. de C. V.; Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S. A. de C. V.; Compañía Internacional Médica S. A. de C. V.; Comercializadora Pentamed S. A. de C. V.; y Vitasanitas S. A. de C. V.

Y dentro de estos, quién concentró la mayoría de las compras gubernamentales es Grupo Fármacos Especializados S. A. de CV, con un monto de 106 mil 813.3 millones de pesos, lo que significó el 35% del total.

Lo erogado en medicamentos entre 2012 y 2018 suma 335 mil 342 millones de pesos, que comprenden 303 mil 076.6 millones de pesos, es decir el 90%, en medicinas y 32 mil 265.3 millones más, s decir el 11%, a insumos de curación.

Hoy todos ellos podrían estar dentro de la investigación iniciada por Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda para presentar denuncias por corrupción en la adquisición de medicamentos.

Una amable, de turismo

Una de las temporadas vacacionales más esperadas por los mexicanos, y por amplios sectores de otros países, que comparten la religión cristiana, son las llamadas Vacaciones de Semana Santa.

Todos ellos ya se preparan para disfrutar de este periodo y por ello #GoätTravel, entre otros importantes servidores turísticos, compite con las mejores propuestas y que incluyen seguro de viajero gratuito.

Sus ofertas son ya todo un referente en el sector vacacional por su alta experiencia en manejo de viajes fortaleciendo así al sector que ha crecido más en los últimos años en México.

#GoätTravel es una muestra del crecimiento y el expertise turístico mexicano dedicado a realizar el cierre de recomendaciones en transportación, hospedaje y actividades a realizar.

Es conocido que muchos turistas en Semana Santa no miden gastos, y que no acostumbran organizarse, y por ello realizan viajes, sin prever un presupuesto o establecer un plan de viaje que les ayude a analizar el costo beneficio y cuidar esa parte económica, pero sobre todo a tener un itinerario más organizado.

Por ello, Carlos Fresán, CEO de Goattravel, señala que: “es muy recomendable acudir con expertos que nos ayuden a establecer una idea de viaje más cercana a nuestros gustos, deseos y necesidades.

Que nos hablen de las ventajas y beneficios de conocer cierto destino, la documentación necesaria para trasladarnos a sitios internacionales, el tipo de cuidados o previsiones médicas o de seguridad que debemos tomar en cuenta y que nos hablen del tipo de viaje que vaya acorde a nuestro presupuesto sin que represente un gasto excesivo o viaje muy limitado”.

Las opciones son muchas. Lo mismo hacia regiones poco conocidas que para destinos como Playa Balandra, de aguas poco profundas, que es un lugar fantástico y excepcional o para quienes les gusta el contacto con la naturaleza.

