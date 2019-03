“Cañitas: La Casa del Terror” llevará el pánico al teatro

De la mano de Carlos Trejo, la puesta en escena se estrenará el 23 de marzo en el Teatro Venustiano Carranza

Trejo reiteró el reto a Alfredo Adame para subirse a arreglar sus diferencias en un ring

El investigador paranormal dijo que seguirá la fórmula de Alfonso Cuarón

Arturo Arellano

Respetando la línea de producción con la que se ha manejado en su carrera el escritor e investigador paranormal Carlos Trejo, “Cañitas: La Casa del Terror” regresará a la cartelera teatral mexicana, en esta ocasión bajo la producción de Rafael Esteban. Contando con nuevos talentos de la actuación, la obra de suspenso se estrenará este 23 de marzo en el Teatro Venustiano Carranza, para luego realizar una gira por diferentes espacios de la República Mexicana.

Durante una conferencia de prensa, Carlos Trejo, escritor; Rafael Esteban: director y su elenco conformado por rostros jóvenes y actores de gran experiencia, se ofrecieron detalles al respecto. “Tomé la decisión de seguir produciendo en México junto a Rafa Esteban bajo la misma ideología que he manejado durante años, donde quise dar oportunidad a talentos nuevos y mexicanos, como se vio cuando hice la película. Bajo ese mismo esquema vamos a montar esta obra de teatro con nuevo talento”, dijo Carlos Trejo y agregó que “esta obra es una de las cosas para meter a México al teatro, cuando se hizo ‘Cañitas’ la película, estábamos en crisis en el cine, pero se metió dinero y se empezaron a hacer grandes películas. Queremos que suceda lo mismo en teatro”.

Rafael Esteban explica que el público en la obra “vamos a hacer que se sientan adentro de la misma casa, van a sufrir lo que aconteció. Esto no ha parado, la serie de televisión que he querido poner desde hace un año sigue en pláticas y no se ha descartado. La obra es de terror y suspenso, aunque el género de terror en el teatro no existe, es más bien suspenso con lo que generamos terror en la gente. Tomamos el libro deCañitasy lo llevamos a teatro. Es una historia donde mueren 14 personas, el suspenso está entre cada muerte, la verdad es que la gente sí se lleva emoción y pánico”.

Con la polémica que le caracteriza, Trejo enfatizó en que “escuché comentarios de un fanfarrón que decía que cómo era posible que fueran a ver a gente no profesional al teatro, pero yo no creo eso, la gente que está aquí es profesional y saben lo que hacen sobre un escenario. Este es un tema polémico, pero este libro hizo leer a todo México, se quejaban de que no leíamos y esto demostró lo contrario, nadie puede negar el fenómeno que ha sido Cañitas, ha sido mágico, es un gran pastel del que muchos han tenido una rebanada. Incluso a mí me ha dado para hacer labor social, con diversas fundaciones. Hoy lo llevamos al teatro esperamos siga dando de qué hablar”.

Esteban aclara que no es la primera vez que se hace en teatro “esta obra se puso hace 15 años en teatro Fru Fru y hoy tenemos dos actores que repiten. Pero los demás tienen una gran trayectoria en teatro en México. Estamos dispuestos a trabajar y empezar temporada. Se manejan energías y síi nos han pasado cosas, todos hemos tenido la catarsis, no hay actor que no me haya querido golpear y es que es un tono muy alto, pero de eso se trata para transmitir terrores. Nos han prendido y apagado las luces, nos han abierto las puertas y seguramente pasarán más cosas que Carlos se asegurará de documentar. Lo mismo nos estamos protegiendo, el agua bendita que se usa en la obra sí es agua bendita, no es de la llave, lo mismo la estola del personaje del padre es real, pertenecía un sacerdote que nos la bendijo porque si bien esto es arte, no nos queremos meter con portales que después no podamos manejar. Como saben los entes de Cañitascobraron vidas, con esta obra se les está llamando quizá de nuevo, pero tomamos medidas, algunos actores cargan una medalla de San Benito”.

La puesta en escena se estrena el 23 de marzo en el Teatro Venustiano Carranza de la Ciudad de México, para luego realizar una gira por todo el país, cuya primera fecha es el 5 de abril en Puebla.

Finalmente, Trejo reiteró el reto a Alfredo Adame para subirse a arreglar sus diferencias en un ring. “Él es una persona que pelea con todo mundo, es una persona misógina, mentirosa, es un cáncer y estoy harto de que la gente crea que puede despotricar y agredir sin consecuencias. Adame lanzó el reto de subirnos a un ring y yo se lo acepté, pero desde entonces ya no he sabido nada de él. Mientras tanto, me estoy preparando, entrenando, trabajo fuerte en cuestión de gimnasio. Esta pelea ya se la había tirado antes hace 10 años en Monterrey, pero hasta hoy no me ha dado ninguna respuesta. Es un pobre payaso y un pobre infeliz”, concluyó.

