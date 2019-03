Jesse Cervantes celebra dos años de su programa de radio en Exa

En el festejo contó con la presencia y talento de Alex Fernández, quien amenizó el desayuno con algunos éxitos rancheros

Se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 10:00 AM por ExaFM 104.9.

Arturo Arellano

Jesse Cervantes es un locutor, conductor y conferencista mexicano que se ha destacado por su trabajo y polémica dentro del espectáculo, ahora su ardua profesión le ha dado la oportunidad de celebrar dos años al aire con su programa de radio en Exa, donde durante cuatro horas ofrece un producto con colaboradores de primer nivel y toca temas de entretenimiento, noticias, sexualidad, música, desarrollo humano, moda, tecnología y humor.

La misión que tiene Jessie Cervantes es que los radioescuchas inicien su día con optimismo y charlas interesantes, haciendo que sus trayectos sean mucho más alegres. Lo mismo tener invitados musicales que desde las 8 de la mañana ya están cantando en vivo para su audiencia, como lo fue el caso de Alex Fernández, nieto de Don Vicente Fernández e hijo de “El Potrillo”, Alex Fernández, quien acudió al programa de aniversario, celebrado en un casino de la Ciudad de México con un desayuno para fanáticos y medios, con la amenidad de Alex cantando con mariachi.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Jesse Cervantes detalló “son 2 años de programa, que ya cumplimos en la semana, pero quisimos aprovechar el Día Internacional de la Mujer para celebrarlo, no porque queramos aprovechar mercadológicamente el día sino porque creemos que la parte más importante del programa y sus fans son las mujeres, realmente lo estructuramos así, por ello también trajimos a Alex Fernández, para que les cantara. Yo quiero mucho a su abuelo y a su papá, me siento un poco de casa y estoy convencido de que es uno de los artistas que van a mantener viva la música mexicana”.

Explica que “hay una anécdota en torno a la carrera de Alex como cantante y es que las protagonistas o responsables podrían bien ser su abuela y su madre, quienes lo impulsaron a continuar con la dinastía Fernández en este giro musical. Todo se acomodó para tener una celebración especial de aniversario”. Refiere que en dos años “lo más difícil es permanecer en el gusto de la gente, afortunadamente soy un obsesionado de que todo salga bien, mantener un buen equipo de trabajo porque yo me debo a ellos” dijo y explica que su objetivo principal “es llevarle a la gente artistas y cantantes que estén cantando en vivo desde las 8 de la mañana, muchos dicen que es muy difícil y de pronto no quieren, pero los convencemos”.

De modo, que su fórmula para seguir en el gusto de la gente “es tener un programa de calidad y no meternos en la vida de nadie, no caer en el chisme sino la información, tener objetividad en cada una de las secciones. Por ello el plan es seguir con este ritmo en el programa, ojalá que lleguemos a los tres años y a más, posiblemente crecerlo en horas o llevarlo a televisión”.

Alex por su parte, después de interpretar algunas canciones en vivo para el público, también en entrevista nos cuenta “estrenaré mi disco el 15 de marzo, estoy emocionado porque está muy bien hecho, todas las canciones tienen mucho significado para mí, mucha gente no lo sabe, pero también mi familia de lado materno tiene bagaje en la música, de modo que una de las canciones fue compuesta por mi abuelo materno. También incluimos canciones que fueron éxito en la voz de mi abuelo Vicente, las tenemos con nuevos arreglos y a modo de homenaje para él”. Reconoce que lanzarse como cantante “es un gran reto y un gran honor respeto mucho a mi abuelo y mi papá de modo que estoy feliz de seguir con la dinastía, me enfoco en mi estilo y mis canciones, porque la idea no es copiar, sino tener mi propio estilo. Me gusta la música mexicana y el mariachi, pero tengo que hacerlo a mi modo porque me gusta, no por la presión de seguir el legado”.

El programa de Jessie se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 10:00 AM por ExaFM 104.9.