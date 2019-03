Alistan leyes secundarias de Guardia Nacional y Extinción de Dominio

Tras declaratoria de constitucionalidad

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que luego de la aprobación de las reformas constitucionales sobre la creación de la Guardia Nacional, Extinción de Domino y Prisión Preventiva Oficiosa para delitos graves, se expedirán las leyes secundarias correspondientes.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria detalló que sólo para la Guardia Nacional, de la cual se hará la declaratoria en breve, habrá reformas a la Ley de Seguridad Pública, y se expedirán las leyes de la nueva Guardia, del uso de la fuerza y de registro nacional de detenciones.

Al respecto, López Obrador advirtió que no habrá simulaciones y ahora “el que robe combustible, sea una pipa o 20 litros, va a ir a la cárcel y no va tener derecho a fianza”.

Dijo que lo mismo pasa con los “mapaches electorales”, que antes podían actuar con libertad, con impunidad y la policía los protegía, y ahora “ya no hay apoyo del gobierno, ya no hay apoyo de la policía, y no sólo eso, se van a la cárcel sin derecho a fianza porque queremos que haya democracia”, sostuvo.

El Ejecutivo federal agradeció a los legisladores federales y estatales “porque nos están apoyando, nos están ayudando a tener instrumentos para cumplir mejor con nuestro trabajo”.

También aseguró que se limpia de corrupción a todo el sistema migratorio y de aduanas, al aplicar el mismo modelo, de hacerlo de arriba hacia abajo, en todas las áreas de gobierno.

En ese sentido, convocó a jueces a actuar con rectitud “y en aduanas, en migración, en todas las oficinas pública cero corrupción, cero impunidad y que no vayan a pensar los que extorsionan, los delincuentes, que va haber tolerancia; cero tolerancia a la corrupción”, enfatizó.

Por su parte, Sánchez Cordero comentó que renuevan al personal del Instituto Nacional de Migración (INM), al ser uno de los organismos más afectados por la corrupción, y que ya han presentado al menos tres denuncias contra agentes migratorios que presuntamente extorsionaban a personas que intentaban ingresar al país.

En la conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional, el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo Aburto, aseguró que habrá leyes secundarias derivadas de la aprobación de la Guardia Nacional, pues se trata de un mandato constitucional y porque “aquí no hay espacio para la simulación”.

Confió en que para la aprobación de la normatividad secundaria se tendrá el mismo apoyo que hubo para lograr la reforma constitucional, toda vez que ha sido planteada a partir del consenso, del acuerdo que tiene la ruta que ha marcado el Presidente para construir la paz y garantizar la seguridad de todos.

Esta construcción se dio con un proceso diferente en el que se aplicó el principio de parlamento abierto y se escucharon tanto a especialistas como a funcionarios locales, federales, así como a académicos y población en general, a fin “de dar una respuesta a los mexicanos respecto al tema de seguridad, principalmente, con el tema de Guardia de Nacional”.