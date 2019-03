Exitoso estreno de “Forever”, tributo a Michael Jackson

El espectáculo del coreógrafo español Carmelo Segura, se presenta en temporada en el Centro Cultural Teatro 1

Con la presencia de La Toya Jackson

Arturo Arellano

En un Centro Cultural Teatro 1 lleno a su máxima capacidad, se realizó el estreno de “Forever”, tributo a Michael Jackson, un espectáculo coreógrafo y vocal del talentoso Carmelo Segura, quien, respaldado por la familia del Rey del Pop, se encargó de crear una experiencia sonora, visual e inmersiva en la que tanto fans como ajenos, podrán disfrutar y conocer el legado del astro musical de Michael. El espectáculo continuará en temporada en este recinto hasta el 24 de marzo con funciones de miércoles a domingo.

La función de estreno arrancó poco después de las 20:30 horas, cuando las pantallas en el escenario proyectaron imágenes de Michael Jackson en sus diferentes giras por el mundo, dejando ver también su labor humanitaria para Etiopía y otros lugares, preocupado siempre por el medio ambiente y la gente que sufría de hambruna. Acto seguido un grupo de bailarines saltó al escenario en medio de un Medley con varios éxitos que más tarde serían interpretados en su totalidad, mientras que una banda completa se encargó de tocar absolutamente en vivo y de manera impecable cada canción.

Se podría decir que la mayor virtud de este espectáculo es que todos y cada uno de sus bailarines, son también cantantes, de modo que el escenario está lleno de talento todo el tiempo. Luego de cantar canciones como “Rock whit you”. “The girl is mine” y otras, apareció entre fuegos artificiales un bailarín, cuya imagen era bastante fiel a la del fallecido cantante, de modo que la gente estalló de emoción, mientras él los deleitó, cantando y bailando entre otras “Billi Jean”, “Beat it” y “Black or White” a la par de que el resto del elenco realizaba coreografías y acrobacias, enmarcando cada paso del artista en el escenario.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando el grupo realizó un bloque de baladas, entre las que destacaron “You are not alone”, “Ill be there”, “Heal the world” y “We are de world”, donde las imágenes de Michael Jackson regresaron a las pantallas dejando ver su lado más humano, lo mismo se proyectaron apuntes en los que se daban datos sobre la ayuda que brindo el artista cuando lanzó canciones a beneficio de diversas asociaciones que combaten el hambre en el mundo. El momento cumbre de este bloque fue cuando interpretaron “Earth Song” una canción en la que Michael denuncia la depredación que ha representado el hombre para la madre tierra, por ello a través de la danza contemporánea, los artistas de este tributo realizaron un performance en el que una hermosa mujer representando a la tierra era maltratada por los hombres, hasta que un joven Michael Jackson la rescata, llevándosela en brazos.

Sin duda, la capacidad vocal de cada integrante de este ensamble es espectacular, tomando en cuenta que las canciones de Michael Jackson son de un alto grado de dificultad, pero al lograr agudos de temas como el antes mencionado “Earth song” y otros, su talento no podría ser cuestionado. Para romper la melancolía, interpretaron éxitos por todos esperados como “Thriller” en la que las butacas fueron invadidas por zombies, mientras que en el escenario se realizaron trucos de magia. Otro fue “Smooth Criminal” donde se recreó prácticamente el video de la canción completamente en vivo. Uno de los integrantes del espectáculo se encargó de hacer algunos puentes cómicos entre canción y canción, destacando el momento en que realizó beat box e invito a hacer lo mismo al futbolista Moisés Muñoz, que se encontraba entre los invitados. Al culminar la función, el productor Alejandro Gou comentó: “Muchas gracias por permitirnos tener este tipo de espectáculos en México, es maravilloso. La Toya dijo, muchas gracias por estar con nosotros, por disfrutar de México, por ser tan sencilla, agradezco la confianza”. La Toya por su parte agregó “He sido muy feliz de estar en este país, espero que este show los cautive tanto como a mí”.

Otros que disfrutaron de este espectáculo fueron Los Mascabrothers, Ricardo Fastlicht, Lolita Cortés, Edgar Vivar, Israel Jaitovich, una gran cantidad de imitadores de Michael Jackson como Estefan Jackson y otros. El show continuará ofreciendo presentaciones en el Centro Cultural Teatro 1 hasta el 24 de marzo con funciones de miércoles a domingo.