Natalia Saltiel debuta como Dulce en “Mentiras: El Musical”

Dalilah Polanco, Ceci Ponce, Miguel Conde, Carla Medina, Carlos Rangel, Leslie Martínez y Omar Medina fueron sus padrinos de lujo

Asael Grande

Desde su estreno, hace más de 10 años, “Mentiras: El Musical” ha sido un gran escaparate para el talento joven del teatro en nuestro país. Su enorme éxito ha permitido que más de medio centenar de artistas ya hayan formado parte de su elenco. Mentirasha tenido a las más grandes estrellas del género en nuestro país, y al mismo tiempo ha sido plataforma para el descubrimiento y consolidación de artistas que hoy son favoritos del público.

Es por eso que para la producción de “Mentiras: El Musical”, es un orgullo recibir a una joven actriz, quien desde hace años ha venido construyendo su carrera, y que hoy recibe su oportunidad estelar como una de las protagonistas de esta historia. Sí, Natalia Saltiel es la nueva Dulce en Mentiras.

Nat (como cariñosamente la llama la compañía) recibió todos los parabienes en su debut oficial del elenco en la última obra de MejorTeatro en la que no sólo brilló haciendo varios personajes, sino que también fue la directora residente de la misma: Dalilah Polanco, Ceci Ponce, Miguel Conde, Carla Medina, Carlos Rangel, Leslie Martínez y Omar Medina, todos ellos de la puesta en escena La Estética del Crimen.

Natalia es una actriz con gran trayectoria en las artes escénicas, cuenta con una preparación académica que abarca la actuación, el género clown; Saltiel ha participado en otras producciones de OCESA como Mary Poppins y La Estética del Crimen,es una eterna enamorada del teatro, y aunque ha incursionado en otros medios como el cine y la televisión, su gran amor a las tablas escénicas la han hecho desarrollar gran parte de su carrera en ellas.

Es por esto que Natalia decidió tomar un reto nuevo en su carrera: integrarse al elenco de “Mentiras: El Musical”, en donde tendrá el reto de interpretar el papel de Dulce. Y para celebrar su ingreso a esta comedia, Natalia compartió escenario teatral con padrinos de lujo: Dalilah Polanco, Ceci Ponce, Miguel Conde, Carla Medina, Carlos Rangel, Leslie Martínez y Omar Medina. “Muy orgulloso de ser parte de este grupo de padrinos, Natalia es una grande aquí en el escenario, brinca, baila, y lo hace con mucho amor”, dijo Carlos Rangel. Por su parte, Ceci Ponce, también se unió a las felicitaciones para Natalia Saltiel: “qué belleza poder disfrutarte en el escenario, y que toda esta gente pudo pasársela de manera muy especial, qué padre poder disfrutar y ver mujeres talentosas en el escenario”.

“Muchas gracias por este privilegio, fue una noche mágica para mí, hay mucha gente aquí que quiero mucho y admiro, y es un orgullo formar parte de esto, y ahora formas parte de uno de los musicales más importantes de México que es mentiras”, dijo Carla Medina.

“Me la pasé fenomenal, hay muchas emociones encontradas, hay un cariño muy especial, tienen una joya entre ustedes, tienen a la persona más generosa, a la persona más talentosa, es un gran ser humano”, dijo Leslie Martínez

Dalilah Polanco, destacó: “nos hizo venir a todos los de La Estética del Crimen, sigan consumiendo teatro, las salas tienen que estar llenas de gente, aplaudiendo, gozando, divirtiéndose, pero Natalia, es una leona en el escenario”.

Finalmente, Natalia Saltiel, quien debuta en “Mentiras: El Musical”, dijo: “estoy en Mentiras, creo que me acaba de ‘caer el veinte’ hoy, admiro a todos ustedes como no tienen idea, y el hecho de estar haciendo esto, para mí es un honor, he visto esta obra muchas veces, están mis mejores amigo en este escenario, cada elenco que me toca me hace crecer muchísimo, agradezco a mi familia de La Estética del Crimenpor apadrinarme”.

Con gran trayectoria en las artes escénicas, Natalia Saltiel, cuenta con una preparación académica que abarca la actuación, el género clown, teatro musical, danza y canto.