La familia Distroller cobrará vida en fastuoso musical

Bajo la dirección de Arturo García Tenorio, el espectáculo se estrenará este mes en el Foro Cultural Chapultepec

Arturo Arellano

Con más de veinte actores en escena, entre los que seguramente destacan las nuevas generaciones del teatro musical en México, se estrenará Distroller: El Musical, y dirigido por Arturo García Tenorio, llegará al Foro Cultural Chapultepec una historia original, con canciones que sin duda pondrán a bailar a todas las familias, pero también a reflexionar sobre un tema importante que es elbullying.

Durante un ensayo del musical en la sede de Distroller, Arturo García Tenorio, concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, en la que detalló: “Esta puesta en escena no compite con la nueva tecnología, la sumamos al teatro, hay muchos elementos electrónicos, todo el escenario y la sala estarán bajo el mismo concepto siguiendo la línea de la obra. El público recibe los mismos impulsos de iluminación, de música, los actores incluso bajan a las butacas e interactúan con el público”. A esto, añade que el talento “fue elegido por Distroller, tras una serie de audiciones de donde salieron los niños que hoy darán vida a estos personajes, son niños con mucho talento, lo digo como actor con más de 50 años de trayectoria, me da mucho gusto dirigir esta entrega para las familias. Los niños son extraordinarios cantando y coreográficamente”.

Uno de sus objetivos dice: “Es que con esta obra podamos atraer a los niños al arte, particularmente al teatro porque, es muy importante en nuestra sociedad, con todas estas cuestiones geopolíticas, por decirlo de alguna manera. Además, lanzamos el mensaje de que ‘Ser original es la neta’, que nunca tratemos de encajar por obligación, ni de buscar asociarnos con ideas o grupos que nos arrebaten la originalidad, hay que generar nuestra propia verdad y respetarla. Ser diferente es la neta, aquí no hay guapos ni feos, aquí todos somos amigos. Aunque la realidad es dura, venir a Distroller, nos hará darnos cuenta que los sentimientos son lo primero”.

Lo mismo, asegura que hay un tema de inclusión. “Aquí se ve la inclusión, aunque no usamos la palabra literalmente, se manifiesta como un hecho entre los personajes. Están todos esos que los niños ya conocen, pero no veremos botargas, son seres humanos, los niños, los artistas les dan vida a Mole, Chamoy, Tinga,a todos, y lo hacen bailando, cantando de manera real”. Celebra en tanto que todo el elenco y equipo de trabajo son mexicanos. “La marca es de Amparin, una mexicana, los autores de música y letra son mexicanos, los actores, es un estreno mundial de México para el mundo y con calidad de exportación, porque se ha invertido no solo de manera económica sino en el talento, sin duda será un parteaguas del teatro infantil”.

Describe que el show es “un concierto musical, con una historia, efectos y elementos que son atractivos para los niños de las nuevas generaciones, pero también para las familias completas. Es una exposición de lo que somos, de lo maravillosos de este país, que no solamente tenemos políticos, astronautas, científicos, autores, literatos, sino también grandes actores y una nueva generación de expertos en comedia musical. Estamos partiendo de la base, por ello celebramos que sea un estreno mundial”.

En tanto, Natalia Quiroz (Tinga), Ana Sofi Codero (Chamoy), Aribet (Birria), André Real (Mango) y el resto de la compañía infantil celebraron que esta obra además ataque el bullying.“Es importante, porque de repente te pueden molestar mucho en la escuela o con tus amigos por ser diferente. Aquí invitamos a los niños a que celebren esas diferencias, que todos podemos ser amigos y aprender unos de otros. Debemos ser respetuosos y no molestar a los demás, sino queremos que nos molesten a nosotros”. Sus herramientas dicen: “Son las canciones y los personajes que todos conocemos, cantando y bailando podremos entendernos entre todos”.

La puesta en escena, si bien aún no tiene fecha exacta de estreno, la producción asegura que llegará este mes al Foro Cultural Chapultepec.