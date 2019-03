Hello Sea Horse provoca un “Incendio” musical

La agrupación lanza nuevo sencillo de lo que sería su próximo disco titulado “Estimulante”

Arturo Arellano

Tras el lanzamiento de “Dónde estabas (Azul)” y “Son”, “Incendio”, muestra un panorama más completo de lo que será “Estimulante” el quinto material discográfico de la banda, el cual será lanzando a finales de este año. Mientras tanto, “Incendio” será estrenado también en vivo durante la participación de la banda en la próxima edición del Festival Vive Latino, a donde llegarán con sorpresas e invitados especiales.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Denise Gutiérrez, Fernando Burgos, Bonnz, Joe y Héctor “Reez” Ruiz, adelantan detalles del sencillo y de su presentación en Vive Latino. “Este disco “Estimulante” gira en torno a la saturación en las grandes ciudades. En esta saturación vertical y expansiva nos llenamos con el consumo de objetos y elementos en la búsqueda de estímulos y placeres que devuelvan cierto sentido a nuestra individualidad”, en tanto del sencillo destacan. “Es un tema que marca una etapa de transición, está pensado en sacar un disco largo, que estará cargado de toda esa vibra de cuando tocamos en vivo, de hecho por eso el sencillo queda perfecto para ser lanzado en vivo ahora que vamos a tocar en Vive Latino”.

De este modo, el sencillo “Incendio” dicen “Poco habla de la luminosidad, más bien de las cosas que se pueden obtener después de la destrucción, es la posibilidad de percibir a distancia que va a haber un cambio para bien, el fuego se ve a la distancia y para nosotros es eso. El tema además refleja un nuevo camino para la banda, el video se grabó hace poquito, dirigido por Reydecel Martínez y Nini Blanco, que también hicieron el cortometraje de ‘Entretanto’, saben bien de que va el estilo de la banda, estará saliendo en torno al Vive Latino”. De su participación en el festival agregan “Va a haber sorpresas e invitados especiales, como Juan de Technicolor Fabrics, entre otros. Estamos planeando también llevar varias ideas del show en vivo al festival”.

“Estimulante” irá saliendo durante todo el año, de sencillo a sencillo, por lo que explican que “es un trabajo de todos los días, queremos seguir encontrando camino para todas las ideas que tenemos, no porque hayamos escrito o compuesto vamos a dejar de pensar en música, seguir tocando hará que cosas que antes no tenían significado ahora lo tengan, es una labor por ello que debe hacerse todo el tiempo, la música es humana y constante. Estamos a la vanguardia, escuchamos cosas actuales, lo cual nos genera nuevas ideas, intenciones para llevar a cabo, eso nos da frescura y no porque vayamos a hacer reggaetón o trap, pero dentro de nuestro estilo estar a la vanguardia”.

Sus objetivos dicen ahora son “reflejar nuestra humanidad, quienes somos a través de los mensajes en la música. Ese siempre va a ser nuestro motor, porque es nuestro vehículo para expresarnos, nos emociona mostrar una nueva faceta de la banda. La música es un reflejo de lo que estamos viviendo y si bien nuestra música nunca ha sido tan directa en temas políticos, la hacemos nosotros que vivimos en México, estamos presentes y sabemos lo que está pasando, de modo que no porque nuestra música no sea contestataria, quiere decir que no estemos presentes, porque de hecho ahora hacemos música en español lo cual es una manera de decir que aquí estamos. Nosotros hablamos de lo que pasa en la vida al día a día, somos un grupo consciente, pero también estamos convencidos de que la música debería ser un bálsamo para seguir adelante, esa es nuestra labor como músicos”.

El plan entonces es lanzar el disco en un show especial, que se dará a conocer cuando esté terminado el concepto del mismo, tentativamente a finales de este año. Mientras tanto, “Incendio” ya está disponible en todas las plataformas digitales para su descarga y escucha.