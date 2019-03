Guardia Nacional y desaparecidos

Desde el portal

Ángel Soriano

Mientras en el Congreso de la Unión festejan la constitucionalidad de la Guardia Nacional, en Tamaulipas la pugna entre autoridades es acerca de la cifra exacta de los desaparecidos y supuestamente ingresados a EU sin tocar aduana, sin papeles, como si cruzar la frontera fuera fácil.

Incluso con documentos en regla las autoridades estadunidenses siempre encuentran la forma para echar para atrás a quienes desean pasar a su país, aun de visita.

Y por arte de magia, ahora camiones llenos hasta el tope de centroamericanos pasan a la Unión Americana, únicamente porque así lo decide la delincuencia organizada.

La Guardia Nacional, ya aprobada por los 32 congresos locales, seguirá el trámite burocrático mientras crece la delincuencia en todos los rubros.

Hasta ahora, ninguna administración federal ha acertado en el combate a la delincuencia y “lo máximo” que han dado es cambiar de nombres a las corporaciones policiacas, nuevos modelos de uniformes, de patrullas, armamento, logotipo y colores institucionales, pero en efectivo, nada.

El Gobierno Federal sólo se preocupa por la imagen de la policía, no por sus resultados.

A 100 días de esta administración, luego de prolongada campaña electoral, de mesas redondas, consultas, estudios y planes y proyectos, no se ha concluido un perfil eficaz del combate a los delitos.

Lo más simple es aplicar la Ley; evitar la asociación policía-delincuente y acabar con los cuotas a los comandantes para que permitan operar a los ladrones.

No hay necesidad de convocar a encendidos debates en las cámaras ni de convocar a los congresos locales o a los ayuntamientos, basta con aplicar la Ley, pero eso no se hace.

De todas formas, una vez que se cumplan los protocolos para la creación de la Guardia Nacional —que es copia de las que funcionan en otros países con otras culturas-, se cumplan, seguramente los altos mandos pedirán unos meses de gracia para cumplir con su objetivo, mientras se ajustan las botas y estrenan uniformes, se acostumbran con las nuevas armas y se toman la foto; esto requiere de tiempo, dirán, en tanto la comisión de delitos, secuestros, levantones y robo de combustibles, seguirá al alza.

TURBULENCIAS

Ex gobernadores de Puebla roban la luz

Ante señalamientos de que durante la administración del malogrado senador Rafael Moreno Valle se colgaron “diablitos” para robarse la luz y ante la exigencia de la CFE (en manos del también poblano Manuel Bartlet), del pago de más de 2 millones de pesos, el ex Secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT), Xabier Albizuri, deslindó al ex gobernador Antonio Gali Fayad del hurto y asegura que fue el gobernador priísta Mario Marín Torres el que colocó “diablitos” en la Vía Atlixcáyotl, lo cual ningún poblano cree dada la reputación del referido ex mandatario…Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado y Ahmed Bin Mohamed Al Jarwan, presidente del Consejo Global para la Tolerancia y Paz, el legislador destacó que por su contexto histórico nuestro país “ha cultivado los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos”. Como parte de la política exterior, agregó, también se promueve la cooperación para el desarrollo, la proscripción de la amenaza, la solución pacífica de los conflictos, y la promoción de los derechos humanos y de la búsqueda de la paz en el mundo. Batres Guadarrama asentó que México fue promotor del Acuerdo para la No Proliferación de Armas Nucleares en América Latina. También, agregó, “ha sido un factor importante que ha buscado el diálogo, la mediación en conflictos que han durado mucho en el mundo y en nuestro continente”.

